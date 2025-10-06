Можно ли открыть бизнес за рубежом за неделю? Подборка стран с самой быстрой регистрацией компаний

В этой статье разобрал, где можно за пару дней открыть иностранную компанию, и какие страны предлагают наиболее быстрые и прозрачные процедуры регистрации. А всю информацию собрал в удобный топ, чтобы вы могли избежать бюрократических проволочек, минимизировать налоговую нагрузку и выбрать страну с достойной правовой защитой бизнеса.
Пошаговый чек-лист для выбора иностранной юрисдикции
При выборе страны нужно смотреть на налоги иностранной юрисдикции, скорость регистрации компании, правовые гарантии и затраты. Ниже — подробнее расписал каждый пункт в формате чек-листа, который поможет вам принять решение.
Процесс регистрации компании
Изучите, как оформляются юридические лица на практике. В некоторых странах процедура проходит полностью онлайн — важно понять специфику работы платформ и узнать точные сроки, когда будут готовы все уставные документы.
Изучите, какие формы бизнеса допускаются с небольшим стартовым капиталом и ограничением ответственности владельцев. Так сможете снизить риски и расходы на старте.
Ещё нужно проанализировать, как построена система лицензирования для бизнеса в регулируемых отраслях, какие нужны разрешения, какова сумма сборов и каковы реальные сроки получения.
Налоговая система: корпоративные налоги и НДС
Ознакомьтесь с действующими корпоративными ставками, учитывая как официальные, так и сниженные значения — льготы, зоны для исследований и разработок, а также патентные схемы.
Проверьте, по какому принципу начисляются налоги: действует территориальный принцип (платежи взимаются только с доходов внутри страны) или мировой (любые мировые доходы облагаются налогами).
Уделите внимание нюансам работы с НДС — учтите порог обязательной регистрации, правила для цифровых услуг, конкретные ставки и возможные упрощённые налоговые схемы. Важно знать условия удержания налогов с дивидендов и процентов, а также имеются ли соглашения об избежании двойного налогообложения.
Правовая защита бизнеса
Обязательно изучите, как иностранные судебные решения признаются на территории страны, и найдите информацию о возможностях международного арбитража. Узнайте о наличии документов, которые защищают инвестиции и интеллектуальную собственность. Особое значение имеет прозрачная система заключения контрактов и трудового права: такие факторы снижают риски ведения бизнеса.
Расходы на запуск и содержание компании
Узнайте, какие расходы потребуется закрыть на старте бизнеса и ежегодно — это социальные и страховые взносы, зарплаты сотрудников, стоимость аренды офиса, оплата связи, услуг бухгалтеров и юристов, банковское обслуживание и продление юридического адреса.
ТОП-5 зарубежных стран с быстрой регистрацией бизнеса
Рассмотрел 5 стран Европы и Азии с минимальными сроками регистрации бизнеса.
Грузия
Оформление предприятия возможно буквально за рабочий день. Государственная пошлина не превышает 70 долларов. Счёт в местном банке открывают за 1-5 дней, если собственник готов лично посетить офис.
Корпоративный налог 15% применяется при выплате дивидендов. Доход, реинвестируемый обратно, налогом не облагается. При достижении годового оборота начисляется НДС в 18%. Дивиденды нерезидентам чаще всего облагаются по ставке 5%.
Для бизнеса в Грузии актуальна низкая бюрократия, экономия на сервисных расходах. Страна удобна, если планируется деятельность в IT и сфере сервисов.
Эстония
Быстро зарегистрировать компанию получится в течение 1-3 дней через онлайн‑платформу e‑Business Register, если предприниматель получил e‑Residency. За саму регистрацию потребуется уплатить пошлину около 265 евро, выпуск e‑Residency стоит 100 евро. Открытие корпоративного счёта в эстонских банках обычно занимает до 2 недель, присутствие владельца чаще всего обязательно.
Корпоративный налог начисляется только на распределение дивидендов — 20% от суммы, а при регулярных выплатах действует сниженная ставка 14%. НДС составляет 22%: для регистрации в режиме требуется достигнуть порогового значения 40 тысяч евро.
Особенность страны заключается в полностью онлайн-процедуре регистрации. Банки серьёзно подходят к проверкам клиентов, а для компании обязателен адрес и контактное лицо.
Сингапур
Компанию в Сингапуре можно зарегистрировать за 1–3 рабочих дня на единой цифровой платформе ACRA. Госпошлины для запуска бизнеса составляют 315 сингапурских долларов. На оформление банковского счёта уходит от недели до трёх, а встреча с банкиром владельцу часто необходима.
Фирмы платят корпоративный налог 17%. Доступны налоговые послабления и привилегии для молодых проектов и используется территориальный подход — начисляется только на местный бизнес. Нет налога на прирост капитала, а дивиденды не облагаются вовсе.
В стране высокий уровень доверия к предпринимателям, банковская система стабильна, а репутация законодательных институтов безупречна. По закону требуется назначить местного управляющего директора и зарегистрировать официальный адрес.
Гонконг (Китай)
Старт в Гонконге займет 2–5 рабочих дней, если вся документация подготовлена заранее. Сумма пошлины и регистрация бизнеса варьируются в пределах 192–385 долларов. Банковский счёт может открываться от двух до восьми недель с личным собеседованием.
Прибыль бизнеса до 2 млн гонконгских долларов облагается налогом 8,25%. В стране действует территориальная система и отсутствует налог на добавленную стоимость. Никаких сборов с дивидендов и процентов не взимается, по роялти удержания возможны только, если актив используется внутри Гонконга.
Ведение отчётности выстроено просто, но обязательна ежегодная проверка аудитором для компаний. Офис организации должен иметь официальный статус. Банки строго следуют KYC и проверяют нерезидентов особенно тщательно.
Великобритания
В стране возможно онлайн‑оформление бизнеса в течение суток. Для особо срочных случаев предусмотрена услуга регистрации в тот же день. Размер госпошлины составляет 14 евро при стандартном оформлении или 115 евро за ускоренную процедуру. Открыть корпоративный счёт можно за 1–3 недели.
Налоговая ставка на прибыль — 25%, но для компаний с небольшими объёмами дохода применяются смягчённые условия. Пороговая величина оборота для регистрации по НДС в 20% — 90 тысяч фунтов в год.
После найма сотрудников вводятся обязательные социальные взносы, чтобы поддерживать государственные программы поддержки. Особое место в Великобритании занимает прозрачность: предусмотрен открытый реестр владельцев и продуманная система международных соглашений по недопущению двойного налогообложения. Отчётность сдается ежегодно, а аудит проводится после превышения определенного лимита прибыли.
Список документов для открытия бизнес-счёта в иностранном банке
Этап оформления банковского счёта для бизнеса традиционно занимает больше времени и сил, чем сама регистрация организации. Требования европейских и азиатских банков достаточно универсальны:
Учредительные документы компании, регистрационные номера, информация о конечных бенефициарах.
Описание бизнес-модели, стратегия и обоснование происхождения средств. Документы, которые подтвердят благонадёжность учредителей.
Прохождение стандартного банковского контроля (KYC), предоставление сведений в рамках международного антиотмывочного законодательства, согласие на автоматический обмен налоговыми данными.
Причиной отказа в открытии счёта часто становится отсутствие прозрачных сведений, либо невозможность подтвердить источники дохода.
Где проще и быстрее получить регистрацию?
Если вам важна скорость и минимальные бюрократические барьеры, Грузия и Великобритания — подходящие варианты. Если ищете стабильность и высокий уровень правовой защиты, стоит обратить внимание на Сингапур и Эстонию. Для гибкости в налогообложении и сравнительно низких налогов лучше выбрать Гонконг.
Ориентируйтесь на наш чек-лист или напишите для бесплатной консультации в World Open, чтобы правильно подготовить документы и гарантированно быстро зарегистрировать компанию за рубежом.
📩 Пишите в Telegram для бесплатной консультации
👉 Или подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы больше узнать об открытии бизнеса за рубежом
Начать дискуссию