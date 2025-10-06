Можно ли открыть бизнес за рубежом за неделю? Подборка стран с самой быстрой регистрацией компаний

Пошаговый чек-лист для выбора иностранной юрисдикции

При выборе страны нужно смотреть на налоги иностранной юрисдикции, скорость регистрации компании, правовые гарантии и затраты. Ниже — подробнее расписал каждый пункт в формате чек-листа, который поможет вам принять решение.

Процесс регистрации компании

Изучите, как оформляются юридические лица на практике. В некоторых странах процедура проходит полностью онлайн — важно понять специфику работы платформ и узнать точные сроки, когда будут готовы все уставные документы.

Изучите, какие формы бизнеса допускаются с небольшим стартовым капиталом и ограничением ответственности владельцев. Так сможете снизить риски и расходы на старте.

Ещё нужно проанализировать, как построена система лицензирования для бизнеса в регулируемых отраслях, какие нужны разрешения, какова сумма сборов и каковы реальные сроки получения.