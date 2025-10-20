Международные стандарты отчетности (IFRS & US GAAP): ключевые изменения 2025 и как на них реагировать

С 1 января 2027 года вступает в силу IFRS 18 — Presentation and Disclosure in Financial Statements, который заменит IAS 1 и введёт обязательные промежуточные итоги, новые правила агрегации и раскрытия управляемых показателей (MDPMs).
Также 27 февраля 2025 года IASB выпустил третье издание IFRS for SMEs, действующее с 1 января 2027 года. Оно переписывает разделы о доходах, финансовых инструментах и справедливой стоимости.
Главная задача 2025 года — начать трансформацию учётных моделей, адаптацию ERP и коммуникацию с рынком заранее, а не в последний момент.
Когда меняются правила игры
В мире финансов постоянство — иллюзия. Сегодняшние принципы прозрачности завтра могут оказаться «неполными раскрытиями».
Представьте спортсмена, который готовится к забегу, но узнаёт о новых правилах только в день старта. Форма есть — но время упущено. Так и с IFRS: если компания начнёт адаптацию в 2026-м, то в 2027 ей придётся бежать с балластом неподготовленной ERP и растерянной командой.
2025 год — время тренировать мускулы отчётности, а не отбиваться от аудиторских вопросов.
История Марии: как подготовка превратилась в инвестиции
Мария владела маленькой агрокомпанией в Калужской области. Когда услышала про новые IFRS, решила не ждать.
С помощью консультантов World Open она пересчитала отчётность по новым правилам, перенастроила ERP и обучила бухгалтеров.
Публикуя первую отчётность по IFRS 18, получила не аудиторское «замечание», а новое финансирование от европейского партнёра.
Как говорит она сама: «Раньше отчёт был формальностью. Теперь он — инструмент доверия».
Почему нельзя ждать
Один региональный холдинг когда-то сказал: «Посмотрим, что будет».
Когда вступили новые правила IFRS, ERP-система сломалась, а отчёты «поехали». Ретроспективные пересчёты, дополнительные пояснения, стресс на аудите — всё это закончилось срывом публикации и нервами инвесторов.
Если бы они начали в 2025 — перешли бы плавно. Вывод простой: в финансовых стандартах выигрывает тот, кто раньше начал.
Что реально меняет IFRS 18
Международный совет по стандартам финансовой отчётности (IASB) опубликовал новый стандарт IFRS 18 в апреле 2024 года. Он заменяет IAS 1 и переписывает логику представления финансовой отчётности.
Главные новшества:
Обязательно: теперь в отчёте о прибылях и убытках нужно показывать operating profit и profit before financing and income taxes.
Управляемые показатели (MDPMs): если вы раскрываете EBITDA или Adjusted Profit, придётся объяснить, как они связаны с официальными IFRS-показателями.
Жёсткая агрегация: нельзя смешивать разные по природе доходы и расходы; нужно четко определять логику по функциям и природе.
Ретроспективное применение: все компании должны пересчитать сравнительные периоды.
Новая классификация доходов и расходов: процентные расходы и курсовые разницы теперь могут переехать в раздел финансирования.
Влияние на cash flow: часть методов классификации процентов и дивидендов будет ограничена.
Итог: новая структура и больше прозрачности. Но также — больше работы для финансового директора и разработчиков ERP.
IFRS for SMEs (2025): что ждёт малый и средний бизнес
27 февраля 2025 года IASB опубликовал третье издание IFRS for SMEs, применимое с 2027 года (возможно досрочное использование). Это первое серьёзное обновление с 2015 года.
Ключевые изменения:
Раздел о доходах адаптирован под логику IFRS 15 («Доходы по договорам с клиентами»).
Финансовые инструменты объединены в единую систему раскрытия кредитных рисков и ожидаемых потерь.
Справедливая стоимость вынесена в отдельный раздел Fair Value Measurement.
Консолидации и гудвилл теперь регулируются по новым, более логичным правилам.
Иными словами, SME-компании приближаются к «взрослому» IFRS, но с упрощением и меньшим числом раскрытий.
Как это влияет на жизнь компаний
Новая структура отчёта
Теперь нельзя прятать расходы в «прочих». Отчёт должен отражать операционные, инвестиционные и финансовые статьи по чётким правилам.
MDPMs — прозрачность вместо страха
Раньше «Adjusted EBITDA» могла быть творческой. Теперь IFRS 18 требует показать формулу, обоснование и связь с официальными показателями. Рынок получает доверие, а компания — репутацию прозрачного игрока.
ERP и план счетов
Адаптация ERP — не техническая мелочь, а стратегическая необходимость. Если план счетов не поддерживает новую структуру, в 2027 может обрушиться вся финансовая отчётность.
Тесты и ретроспектива
Проверьте на практике: пересчитайте прошлые годы, сравните новые подытоги с старыми. Ошибки, которые выйдут в 2026, обойдутся дороже, чем тесты в 2025.
US GAAP: параллельная эволюция
Американские стандарты также идут вперёд. В 2025 году FASB анонсировал:
ужесточение раскрытий по ключевым KPI и сегментам;
ежегодное обновление таксономии XBRL;
расширение гибкости в структуре отчётности, если соблюдены минимальные раскрытия.
Для компаний с двойной отчётностью (по IFRS и US GAAP) главное — синхронизировать логики, чтобы избежать двойных пересчётов и аудиторских разночтений.
Где риски и ловушки
Ошибки в классификации и агрегации статей.
Несогласованные MDPMs с публичными презентациями.
Задержки в обновлении ERP.
Отсутствие ретроспективных тестов.
Недооценка обучения аудиторов и финансовой команды.
Промах в одном из этих пунктов может стоить репутации и отложить публикацию на месяцы.
Пошаговый план 2025–2027
2025 — Диагностика: создайте проектную группу из финансов, ИТ и аудита. Опишите разницу между «как сейчас» и «как будет».
2025 — Проектирование: утвердите MDPMs, обновите план счетов, определите алгоритмы расчётов.
2026 — Тестирование: пересчитайте прошлые годы, проведите обучение и тестовые выгрузки.
2026 — Коммуникация: подготовьте презентации для инвесторов о новых метриках.
2027 — Переход: публикуйте отчётность по IFRS 18 и IFRS for SMEs.
🔗 Источники:
• IASB.org — IFRS 18 Publication, April 2024
• IFRS for SMEs (Third Edition, February 2025)
• [Grant Thornton, KPMG, EY — Commentaries on IFRS 18 and SMEs 2025]
• FASB.org — US GAAP XBRL Taxonomy 2025 Updates
Начать дискуссию