Международные стандарты отчетности (IFRS & US GAAP): ключевые изменения 2025 и как на них реагировать

IFRS for SMEs (2025): что ждёт малый и средний бизнес

27 февраля 2025 года IASB опубликовал третье издание IFRS for SMEs, применимое с 2027 года (возможно досрочное использование). Это первое серьёзное обновление с 2015 года.

Ключевые изменения:

Раздел о доходах адаптирован под логику IFRS 15 («Доходы по договорам с клиентами»).

Финансовые инструменты объединены в единую систему раскрытия кредитных рисков и ожидаемых потерь.

Справедливая стоимость вынесена в отдельный раздел Fair Value Measurement.

Консолидации и гудвилл теперь регулируются по новым, более логичным правилам.

Иными словами, SME-компании приближаются к «взрослому» IFRS, но с упрощением и меньшим числом раскрытий.