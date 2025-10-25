7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Налоги, взносы, пошлины

Налоги в Португалии: полный гид для жизни и бизнеса

Подробный гид по налогам в Португалии 2025 года. Без сложных формулировок, с цифрами, примерами и честным взглядом на программу NHR, корпоративные и имущественные налоги.

Налоги в Португалии — одна из ключевых тем для всех, кто рассматривает эту солнечную страну для переезда, ведения бизнеса или инвестиций.

Португалия стабильно входит в топ направлений для релокации благодаря мягкому климату, программам вида на жительство и, что особенно важно, льготному налоговому режиму NHR.

Однако чтобы оценить реальную выгоду, необходимо досконально разобраться в местной фискальной системе.

Этот гид поможет вам понять все нюансы налогов в Португалии 2025, включая ставки, льготы и подводные камни.

Когда семья Петровых решила переехать в Португалию, казалось, что сложнее всего будет привыкнуть к океану и кофе по утрам. Но нет — настоящие вопросы начались, когда они открыли сайт португальской налоговой. Таблицы, проценты, какие-то IMI и IRC…

Тогда им посоветовали обратиться в World Open — международный консалтинговый центр, который уже помог сотням семей разобраться в налогах при релокации. Через пару недель всё стало ясно: какие налоги платить, какие можно оптимизировать, а где вообще предусмотрены льготы.

Так появился этот материал — подробный гид по налогам в Португалии 2025 года. Без сложных формулировок, с цифрами, примерами и честным взглядом на программу NHR, корпоративные и имущественные налоги.

World Open помогает клиентам правильно выстроить налоговое планирование при релокации в Португалию: от NHR до бизнеса и недвижимости

1. Налоговый резидент Португалии: кто платит и за что

Резидентом считается тот, кто:

  • проводит в Португалии более 183 дней в году, или

  • имеет здесь центр жизненных интересов (жильё, семью, бизнес).

Резиденты платят налог со всего мирового дохода. Нерезиденты — только с доходов из португальских источников.
Поэтому важно правильно определить свой статус — от этого зависит, попадёте ли вы под льготы.

2. Налоги для физических лиц (IRS)

Подоходный налог (IRS — Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)

В Португалии действует прогрессивная шкала налогообложения. Чем выше доход — тем больше ставка.
На 2025 год прогнозируется следующая таблица:

Доход (евро)

Ставка (%)

Примечание

До 7 703

14,5

минимальная ставка

7 703 – 11 623

21,0

+21% сверх 7 703

11 623 – 16 472

26,5

+26,5% сверх 11 623

16 472 – 21 381

28,5

+28,5% сверх 16 472

21 381 – 27 146

35,0

+35% сверх 21 381

27 146 – 39 791

37,0

+37% сверх 27 146

39 791 – 51 997

43,5

+43,5% сверх 39 791

51 997 – 81 199

45,0

+45% сверх 51 997

Свыше 81 199

48,0

максимальная ставка

Кроме IRS, удерживаются социальные взносы — 11% платит работник и 23,75% работодатель.

3. Режим NHR: налоговый рай на 10 лет

Режим NHR (Non-Habitual Resident) — особая система для новых резидентов.
Он действует 10 лет и даёт ряд преимуществ:

  • фиксированная ставка 20% для квалифицированных профессий (IT, медицина, наука, финансы, культура);

  • 10% на пенсии;

  • частичное или полное освобождение от налогообложения иностранных доходов.

Но с 2024 года правила ужесточились. Новые заявители не получают освобождения по дивидендам и процентам. Льготы сохраняются в основном для специалистов из списка «высокодоходных профессий».

Специалисты World Open отмечают, что даже в новом формате NHR остаётся выгодным для переезда — особенно для тех, кто работает удалённо.

4. Корпоративный налог (IRC) и бизнес в Португалии

Для компаний действует базовая ставка 21%, плюс муниципальные надбавки (до 1,5%).
Для крупного бизнеса с прибылью свыше 1,5 млн евро добавляется 3%, в итоге максимум — 25,5%.

Льготы:

  • МСП: 17% на первые 15 000 евро прибыли.

  • Мадейра (Свободная зона): сниженная ставка 14,7%, поэтому сюда часто регистрируют международные IT и торговые компании.

  • Дивиденды: удерживается 25% (для резидентов) или 28% (для нерезидентов).

World Open помогает клиентам выбирать между материковой частью, Мадейрой и другими структурами — подбирая баланс между законностью и выгодой.

5. НДС (IVA)

НДС в Португалии трёхуровневый:

Ставка

Что облагается

23%

стандартная — товары, техника, услуги

13%

рестораны, туризм, некоторые продукты

6%

продукты первой необходимости, медицина, книги

Некоторые виды деятельности освобождены — медицина, образование, финансы.

6. Налоги на недвижимость

IMT (передача недвижимости)

Платится при покупке, ставка — 0–8%, в среднем 2–6%.

IMI (ежегодный налог)

От 0,3% до 0,45% от кадастровой стоимости.
В сельской местности — 0,8%.
Для элитных объектов возможна повышенная ставка до 7,5%.

Гербовый сбор (Imposto do Selo)

Единая ставка 0,8% на сделки, кредиты, лизинг.

7. Налоги для фрилансеров и самозанятых

Фрилансеры платят:

  • IRS по прогрессивной шкале;

  • Социальные взносы — 21,4% от дохода;

  • фиксированные вычеты на расходы по профессии.

Если профессия входит в NHR, ставка снижается до 20%.
Для удалённых специалистов из России и СНГ это одно из самых комфортных решений в ЕС.

8. Преимущества налоговой системы Португалии

  • соглашения об избежании двойного налогообложения (включая Россию);

  • стабильная система, понятные правила;

  • льготы для инвесторов, стартапов и инноваторов;

  • прозрачные процедуры для ВНЖ и бизнеса.

9. Риски и нюансы 2025 года

  • возможное дальнейшее сокращение NHR;

  • бюрократия при подтверждении статуса резидента;

  • важность налогового планирования при покупке жилья и выборе юрисдикции.

Консультанты World Open отмечают: ошибки на старте могут стоить десятков тысяч евро. Лучше пройти процедуру с экспертами, чем потом переплачивать.

10. Кейсы из практики

Кейс 1: Фрилансер из России в Лиссабоне

  • Ситуация: IT-специалист переехал в Португалию по программе D7, получил ВНЖ и статус NHR.

  • Налоги: Его доход от зарубежных клиентов облагается по фиксированной ставке 20%, а не по прогрессивной шкале до 48%. Он платит минимальные социальные взносы. Экономия значительна.

Кейс 2: Инвестор в недвижимость

  • Ситуация: Гражданин приобрел квартиру в Алгарве за 500 000 евро.

  • Налоги:

    • IMT: ~6% (около 30 000 евро) — уплачивается один раз при покупке.

    • IMI: 0,4% от кадастровой стоимости (например, 2 000 евро в год) — уплачивается ежегодно.

    • Если он сдает ее в аренду, доход облагается IRS по прогрессивной шкале или может быть оптимизирован через компанию.

Кейс 3: Бизнес через Мадейру

  • Ситуация: Международная торговая компания зарегистрирована в Свободной зоне Мадейры.

  • Налоги: Корпоративный налог Португалия для нее составляет всего 14,7% вместо стандартных 21-25,5%. Это существенно повышает чистую прибыль.

Итог

Португалия остаётся одной из самых выгодных стран Европы для переезда и ведения бизнеса.
Главное — понимать, какие налоги платить, какие льготы доступны, и как их применить в вашей ситуации.

Официальные налоговые порталы и органы власти

  • Portal das Finanças (Налоговый портал Португалии)

  • Что это: Главный портал для всех налоговых операций в Португалии. Здесь вы можете получить налоговый номер (NIF), подавать декларации, оплачивать налоги и получать доступ к персональной налоговой информации. Это основной источник официальной информации.

  • Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) (Налоговое и Таможенное Управление Португалии)

    • Ссылка: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/

    • Что это: Официальный сайт государственного органа, который администрирует налоговую систему. Здесь публикуются законы, разъяснения и официальные формы.

Информация о режиме NHR (Non-Habitual Resident)

  1. Официальная страница с информацией о NHR на Portal das Finanças

    • Ссылка: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/est-nao-habitual/

    • Что это: Прямой раздел на официальном портале, где описываются условия, права и обязанности резидентов по режиму NHR. Здесь же можно найти актуальные бланки заявлений.

  2. Список "высокодоходных" профессий для NHR (Portaria 12/2010)

    • Ссылка: https://files.dre.pt/1s/2010/01/01200/00020011.pdf

    • Что это: Официальная публикация в правительственном вестнике (Diário da República), содержащая полный перечень профессий, которые дают право на льготную ставку 20% по NHR.

Международные соглашения

  1. Соглашение об избежании двойного налогообложения между Португалией и Россией

Информация о налогах для бизнеса

  1. Официальная информация о корпоративном налоге (IRC)

    • Ссылка: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/empresa/irc/

    • Что это: Раздел на Portal das Finanças, посвященный налогообложению компаний, включая ставки, сроки подачи деклараций и применяемые льготы.

  2. Сайт Международного Бизнес-Центра Мадейры (Madeira IBQ)

    • Ссылка: https://www.madeiraibq.pt/en/

    • Что это: Официальный сайт, который детально описывает льготный налоговый режим Свободной зоны Мадейры, условия регистрации и требования для компаний.

Полезные неофициальные ресурсы

  1. Англоязычный раздел сайта консалтинговой компании Abreu Advogados

    • Ссылка: https://www.abreuadvogados.com/en/

    • Что это: Одна из ведущих юридических фирм Португалии. В их блоге и разделе публикаций регулярно появляются актуальные аналитические статьи о изменениях в налоговом законодательстве, включая NHR и корпоративные налоги.

Рекомендация по использованию:

При принятии важных финансовых решений всегда сверяйтесь с официальными источниками (Portal das Finanças) или консультируйтесь с профессиональным налоговым консультантом, специализирующимся на праве Португалии, так как законодательство может меняться.

Информации об авторе

