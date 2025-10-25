Налоги в Португалии: полный гид для жизни и бизнеса

Налоги в Португалии — одна из ключевых тем для всех, кто рассматривает эту солнечную страну для переезда, ведения бизнеса или инвестиций.

Португалия стабильно входит в топ направлений для релокации благодаря мягкому климату, программам вида на жительство и, что особенно важно, льготному налоговому режиму NHR.

Однако чтобы оценить реальную выгоду, необходимо досконально разобраться в местной фискальной системе.

Этот гид поможет вам понять все нюансы налогов в Португалии 2025, включая ставки, льготы и подводные камни.