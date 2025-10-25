Налоги в Португалии: полный гид для жизни и бизнеса

Налоги в Португалии — одна из ключевых тем для всех, кто рассматривает эту солнечную страну для переезда, ведения бизнеса или инвестиций.
Португалия стабильно входит в топ направлений для релокации благодаря мягкому климату, программам вида на жительство и, что особенно важно, льготному налоговому режиму NHR.
Однако чтобы оценить реальную выгоду, необходимо досконально разобраться в местной фискальной системе.
Этот гид поможет вам понять все нюансы налогов в Португалии 2025, включая ставки, льготы и подводные камни.
Гид по налогам в Португалии 2025: ставки, льготы и режим NHR
Так появился этот материал — подробный гид по налогам в Португалии 2025 года. Без сложных формулировок, с цифрами, примерами и честным взглядом на программу NHR, корпоративные и имущественные налоги.
1. Налоговый резидент Португалии: кто платит и за что
Резидентом считается тот, кто:
проводит в Португалии более 183 дней в году, или
имеет здесь центр жизненных интересов (жильё, семью, бизнес).
Резиденты платят налог со всего мирового дохода. Нерезиденты — только с доходов из португальских источников.
Поэтому важно правильно определить свой статус — от этого зависит, попадёте ли вы под льготы.
2. Налоги для физических лиц (IRS)
Подоходный налог (IRS — Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)
В Португалии действует прогрессивная шкала налогообложения. Чем выше доход — тем больше ставка.
На 2025 год прогнозируется следующая таблица:
Доход (евро)
Ставка (%)
Примечание
До 7 703
14,5
минимальная ставка
7 703 – 11 623
21,0
+21% сверх 7 703
11 623 – 16 472
26,5
+26,5% сверх 11 623
16 472 – 21 381
28,5
+28,5% сверх 16 472
21 381 – 27 146
35,0
+35% сверх 21 381
27 146 – 39 791
37,0
+37% сверх 27 146
39 791 – 51 997
43,5
+43,5% сверх 39 791
51 997 – 81 199
45,0
+45% сверх 51 997
Свыше 81 199
48,0
максимальная ставка
Кроме IRS, удерживаются социальные взносы — 11% платит работник и 23,75% работодатель.
3. Режим NHR: налоговый рай на 10 лет
Режим NHR (Non-Habitual Resident) — особая система для новых резидентов.
Он действует 10 лет и даёт ряд преимуществ:
фиксированная ставка 20% для квалифицированных профессий (IT, медицина, наука, финансы, культура);
10% на пенсии;
частичное или полное освобождение от налогообложения иностранных доходов.
Но с 2024 года правила ужесточились. Новые заявители не получают освобождения по дивидендам и процентам. Льготы сохраняются в основном для специалистов из списка «высокодоходных профессий».
4. Корпоративный налог (IRC) и бизнес в Португалии
Для компаний действует базовая ставка 21%, плюс муниципальные надбавки (до 1,5%).
Для крупного бизнеса с прибылью свыше 1,5 млн евро добавляется 3%, в итоге максимум — 25,5%.
Льготы:
МСП: 17% на первые 15 000 евро прибыли.
Мадейра (Свободная зона): сниженная ставка 14,7%, поэтому сюда часто регистрируют международные IT и торговые компании.
Дивиденды: удерживается 25% (для резидентов) или 28% (для нерезидентов).
5. НДС (IVA)
НДС в Португалии трёхуровневый:
Ставка
Что облагается
23%
стандартная — товары, техника, услуги
13%
рестораны, туризм, некоторые продукты
6%
продукты первой необходимости, медицина, книги
Некоторые виды деятельности освобождены — медицина, образование, финансы.
6. Налоги на недвижимость
IMT (передача недвижимости)
Платится при покупке, ставка — 0–8%, в среднем 2–6%.
IMI (ежегодный налог)
От 0,3% до 0,45% от кадастровой стоимости.
В сельской местности — 0,8%.
Для элитных объектов возможна повышенная ставка до 7,5%.
Гербовый сбор (Imposto do Selo)
Единая ставка 0,8% на сделки, кредиты, лизинг.
7. Налоги для фрилансеров и самозанятых
Фрилансеры платят:
IRS по прогрессивной шкале;
Социальные взносы — 21,4% от дохода;
фиксированные вычеты на расходы по профессии.
Если профессия входит в NHR, ставка снижается до 20%.
Для удалённых специалистов из России и СНГ это одно из самых комфортных решений в ЕС.
8. Преимущества налоговой системы Португалии
соглашения об избежании двойного налогообложения (включая Россию);
стабильная система, понятные правила;
льготы для инвесторов, стартапов и инноваторов;
прозрачные процедуры для ВНЖ и бизнеса.
9. Риски и нюансы 2025 года
возможное дальнейшее сокращение NHR;
бюрократия при подтверждении статуса резидента;
важность налогового планирования при покупке жилья и выборе юрисдикции.
10. Кейсы из практики
Кейс 1: Фрилансер из России в Лиссабоне
Ситуация: IT-специалист переехал в Португалию по программе D7, получил ВНЖ и статус NHR.
Налоги: Его доход от зарубежных клиентов облагается по фиксированной ставке 20%, а не по прогрессивной шкале до 48%. Он платит минимальные социальные взносы. Экономия значительна.
Кейс 2: Инвестор в недвижимость
Ситуация: Гражданин приобрел квартиру в Алгарве за 500 000 евро.
Налоги:
IMT: ~6% (около 30 000 евро) — уплачивается один раз при покупке.
IMI: 0,4% от кадастровой стоимости (например, 2 000 евро в год) — уплачивается ежегодно.
Если он сдает ее в аренду, доход облагается IRS по прогрессивной шкале или может быть оптимизирован через компанию.
Кейс 3: Бизнес через Мадейру
Ситуация: Международная торговая компания зарегистрирована в Свободной зоне Мадейры.
Налоги: Корпоративный налог Португалия для нее составляет всего 14,7% вместо стандартных 21-25,5%. Это существенно повышает чистую прибыль.
Итог
Португалия остаётся одной из самых выгодных стран Европы для переезда и ведения бизнеса.
Главное — понимать, какие налоги платить, какие льготы доступны, и как их применить в вашей ситуации.
Официальные налоговые порталы и органы власти
Portal das Finanças (Налоговый портал Португалии)
Что это: Главный портал для всех налоговых операций в Португалии. Здесь вы можете получить налоговый номер (NIF), подавать декларации, оплачивать налоги и получать доступ к персональной налоговой информации. Это основной источник официальной информации.
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) (Налоговое и Таможенное Управление Португалии)
Что это: Официальный сайт государственного органа, который администрирует налоговую систему. Здесь публикуются законы, разъяснения и официальные формы.
Информация о режиме NHR (Non-Habitual Resident)
Официальная страница с информацией о NHR на Portal das Finanças
Ссылка: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/est-nao-habitual/
Что это: Прямой раздел на официальном портале, где описываются условия, права и обязанности резидентов по режиму NHR. Здесь же можно найти актуальные бланки заявлений.
Список "высокодоходных" профессий для NHR (Portaria 12/2010)
Что это: Официальная публикация в правительственном вестнике (Diário da República), содержащая полный перечень профессий, которые дают право на льготную ставку 20% по NHR.
Международные соглашения
Соглашение об избежании двойного налогообложения между Португалией и Россией
Ссылка: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/docs/at_internacional/convencoes_evitamento_dupla_tributacao/Documents/Conv_Russia_2000.pdf
Что это: Полный текст действующего соглашения на португальском и русском языках. Позволяет понять, какие именно доходы и при каких условиях освобождаются от двойного налогообложения.
Информация о налогах для бизнеса
Официальная информация о корпоративном налоге (IRC)
Ссылка: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/empresa/irc/
Что это: Раздел на Portal das Finanças, посвященный налогообложению компаний, включая ставки, сроки подачи деклараций и применяемые льготы.
Сайт Международного Бизнес-Центра Мадейры (Madeira IBQ)
Ссылка: https://www.madeiraibq.pt/en/
Что это: Официальный сайт, который детально описывает льготный налоговый режим Свободной зоны Мадейры, условия регистрации и требования для компаний.
Полезные неофициальные ресурсы
Англоязычный раздел сайта консалтинговой компании Abreu Advogados
Что это: Одна из ведущих юридических фирм Португалии. В их блоге и разделе публикаций регулярно появляются актуальные аналитические статьи о изменениях в налоговом законодательстве, включая NHR и корпоративные налоги.
Рекомендация по использованию:
При принятии важных финансовых решений всегда сверяйтесь с официальными источниками (Portal das Finanças) или консультируйтесь с профессиональным налоговым консультантом, специализирующимся на праве Португалии, так как законодательство может меняться.
Начать дискуссию