Киргизия для россиян: регистрация компаний и налоги в 2025

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.
В статье разобрал налоги в Киргизии для физических лиц, ИП и ОсОО, а также рассказал о льготах для бизнеса и нюансах ведения деятельности в юрисдикции.
Почему предприниматели открывают компании и ИП в Киргизии
Рост интереса СНГ и российских предпринимателей к Кыргызстану объясняется следующими причинами:
Прямой доступ к рынкам стран-участников ЕАЭС, что ускоряет продвижение товаров и услуг.
Отсутствие таможенных барьеров при торговле с государствами союза.
Льготные налоговые ставки, в сравнении с налогами других стран СНГ.
Упрощённая и быстрая регистрация компаний и ИП.
Специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса
Налогообложение физических лиц в Киргизии
Граждане и иностранцы, которые уже получили статус резидентов, платят налоги по одинаковым правилам. Основные налоги и выплаты для физлиц включают:
Подоходный налог — ставка 10% при любой сумме дохода.
Социальные отчисления в общий фонд — 27,25% от размера заработной платы, распределяется между работодателями и работниками.
Признание резидентства проходит по правилу 183 дней: если иностранный гражданин живёт и работает в Киргизии более 183 дней за год, он попадает под стандартные налоговые условия для резидентов.
Основные формы бизнеса в Киргизии: ИП и аналог ООО
Существует два ключевых формата для ведения деятельности в Кыргызстане: ИП и ОсОО (аналог ООО). Рассмотрим каждую из юридически-правовых форм.
Индивидуальный предприниматель
Форма предназначена для частных лиц, специалистов фриланс-сферы и малого торгового сегмента.
Минимальные формальности при регистрации, которая занимает до пяти рабочих дней.
Нет требования к первоначальному взносу, отсутствует минимальный уставный капитал.
Простая организация учёта и минимум бухгалтерии.
ОсОО (Общество с ограниченной ответственностью)
Форма удобна для среднего и крупного бизнеса.
Даёт больше гибкости по учредителям, открывает путь к участию в крупных проектах.
Минимальный уставный капитал для ОсОО — 1 киргизский сом, что меньше 1 рубля.
Открыть могут нерезиденты, а учредителями ОсОО стать как физические, так и юридические лица, вне зависимости от гражданства.
На регистрацию требуется до 7 рабочих дней.
Какие налоги платят ИП
Налоговая система для ИП в Киргизии работает по простому принципу.
Единый налог с оборота: ставка колеблется от 2% до 6% и зависит от категории деятельности и расположения бизнеса. Для магазинов, предприятий общественного питания — налог 2-4% от валовой выручки. Для отраслей с высокой маржинальностью — 5-6%
Для некоторых категорий действует патентная система ИП — фиксированные ежемесячные платежи вместо стандартного налога. Например, на патент могут подать репетиторы, продавцы на рынках или предприниматели из сезонного бизнеса.
Дополнительных взносов и скрытых сборов при регистрации ИП в Киргизии обычно нет. Главное — обеспечить прозрачность операций и вовремя сдавать отчётность.
Налоги в Киргизии для ОсОО
Корпоративный налог Киргизии отличается низкой ставкой, что привлекает иностранных инвесторов и отечественные предпринимателей. Рассмотрим все налоги для ОсОО:
Налог на прибыль — 10% с чистой выручки.
Выплата дивидендов облагается налогом по ставке 10% для всех участников, включая нерезидентов.
НДС 12% действует, если годовой доход компании превышает эквивалент 90 000 $. С меньшей выручкой оформлять и уплачивать НДС не требуется.
Важно соблюдать требования по учёту и своевременно сдавать отчётность — нарушение правил грозит штрафами.
Система налоговых льгот в Киргизии
Государство создаёт стимулы для прогрессивных и стратегических отраслей экономики. Список доступных преимуществ:
Аграрные производители могут применять специальные схемы обложения, сокращающие налоговую нагрузку.
Компании IT-сектора и экспортные фирмы используют налоговые послабления: сниженные ставки, освобождение от некоторых обязательных платежей, минимальные социальные взносы.
Действие международных соглашений с государствами ЕАЭС, включая Россию, позволяет не платить налоги на один и тот же доход в двух странах.
Ориентированность на экспорт и продажи внутри союзных государств открывает преимущества перед бизнесом, работающим только на внутреннем рынке.
Особенности открытия бизнеса в Киргизии
Иностранные владельцы бизнеса сталкиваются с рядом нюансов после регистрации:
Банки предъявляют требования к объяснениям происхождения и последующего назначения крупных финансовых потоков, направленных за границу и поступающих из-за рубежа.
Организация бухгалтерского учёта обязательна для всех ОсОО, а невнимательность или неточность при составлении отчётов приводит к материальным наказаниям.
Для ряда видов деятельности предусмотрены обязательные лицензии и специальные разрешения, что требует дополнительных обращений в госорганы
Опыт регистрации ИП в Киргизии клиентом World Open
Когда решил открыть бизнес в Киргизии, сначала изучал какие документы нужны, как долго длится регистрация, какие налоги платят индивидуальные предприниматели. Хотелось сделать быстро и без лишней волокиты. Один из знакомых уже 2 года работал в Бишкеке и посоветовал обратиться в World Open.
Агенты и юристы World Open объяснили мне этапы регистрации ИП в Киргизии, подготовили документы и рассказали о системе налогообложения.Выбрали единый налог — 2% от оборота, формат показался нам выгодным и простым для розничной торговли.
Сотрудники помогли мне собрать документы, заполнить все заявления и сопровождали на всех этапах. На регистрации проблем не возникло, весь процесс занял меньше рабочей недели. С первого месяца работы я оплатил налог — ровно 2% от поступивших на счет денежных средств. Думаю о расширении, остаюсь на связи с командой World Open.
Юрий, клиент World Open
Главное из статьи
В Киргизии действуют простые и понятные условия для открытия бизнеса иностранцами. Налогообложение включает низкие налоговые ставки, быстрый процесс регистрации и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса.
Для индивидуальных предпринимателей установлен единый налог в размере 2–6% от оборота, отсутствует минимальный уставной капитал, а процесс регистрации занимает всего несколько дней.
Для компаний (ОсОО) Киргизии корпоративный налог составляет 10%, налог на дивиденды — 10%, а НДС применяется только при годовом обороте свыше 90 000 долларов, что делает эту организационную форму выгодной для бизнеса в сфере экспорта.
Киргизия предлагает налоговые льготы для сельскохозяйственных, IT-компаний и экспортёров, а также действует соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией и странами ЕАЭС, что способствует развитию международного бизнеса.
Команда World Open поможет открыть бизнес в Киргизии, выбрать налоговый режим и сопровождать отчётность:
📩 Пишите в Telegram и записывайтесь на бесплатную консультацию
👉 И подписывайтесь на наш Telegram-канал — рассказываем об иммиграции, бизнесе за границей и получении ВНЖ
Начать дискуссию