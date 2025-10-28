Где россиянам по-прежнему рады: обзор стран с лояльным визовым и налоговым режимом в 2025 году

Эта статья — не реклама, а карта: где реально переехать, под какими условиями, и какие подводные камни стоит учесть.
Выбирая, нужно смотреть не на обещания, а на свой доход, структуру бизнеса и готовность гибко реагировать.
Мир, который изменился — но не закрылся
После 2022 года многие россияне ощутили, что привычный мир сжался: визы стали дороже, банки настороженнее, налоги — запутаннее. Но окно возможностей осталось приоткрытым.
После 2022 года многие россияне ощутили, что привычный мир сжался: визы стали дороже, банки настороженнее, налоги — запутаннее. Но окно возможностей осталось приоткрытым.
Главное — не искать “налоговый рай”, а подобрать страну, где вы действительно сможете жить, работать и развиваться.
Сербия: балканский порог в Европу
История Алексея — типичная. Разработчик из Москвы, уставший от бюрократии и сложных переводов, он открыл ИП в Сербии, получил ВНЖ и за три месяца легализовал свой бизнес в Европе. Сейчас он платит 10 % налогов, снимает квартиру в Белграде и спокойно работает с клиентами из ЕС.
Как работает схема:
Россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Для длительного проживания оформляют ВНЖ — чаще через регистрацию компании. Это легальный и доступный способ переехать всей семьёй.
Налоги. Физлица платят 10 % с дохода, а при превышении порога — 20 %. Предприниматели (самозанятые) также платят 10 %, дивиденды — 15 %. И что особенно удобно — действует зачет иностранного налога, позволяющий избежать двойного налогообложения.
Преимущества: близкий язык и культура, низкая стоимость жизни, прямой путь в Европу.
Риски: банки стали осторожнее с россиянами, открытие счёта требует подготовки и времени.
📍 Совет: если вы планируете регистрацию компании или подачу на ВНЖ, обязательно проверяйте текущие банковские требования.
ОАЭ: центр мира и налоговый оазис
История Марии — предпринимательницы из Петербурга — показывает, как можно не потерять, а приумножить бизнес. После консультации в World Open она оформила компанию в Дубае и получила резидентскую визу. В её компании корпоративный налог — 0 %, а личный доход не облагается вовсе.
Безвизовый въезд на 30 дней — лишь начало. Для жизни и работы подойдёт резидентская виза: через покупку недвижимости (от 750 000 дирхамов), трудоустройство или бизнес в свободной зоне.
Налоги. Доходы физлиц не облагаются, а корпоративный налог (9 %) действует лишь для крупных компаний. Россия и ОАЭ подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения — оно вступит в силу с 2026 года и закрепит льготные ставки до 10 % по дивидендам и роялти.
Плюсы: идеальная инфраструктура, стабильность, высокий уровень безопасности.
Минусы: дороговизна и необходимость регулярно поддерживать статус.
📞 Хотите узнать, подходит ли вам эмиратская структура?
Уругвай: спокойствие вдали от бурь
Андрей, финансист из Новосибирска, шутит, что «прилетел в отпуск, а остался навсегда». Он выбрал Уругвай — страну, где можно жить без суеты, с прозрачной налоговой системой и политической стабильностью.
Россиянам разрешено находиться 90 дней без визы, а при подаче на ВНЖ достаточно подтвердить доход из-за границы.
Главное преимущество: иностранные доходы не облагаются налогом. Если вы зарабатываете онлайн, ведёте инвестиции или управляете зарубежным бизнесом — платить налог в Уругвае не нужно.
Да, страна далеко и перелёты долгие, но уровень жизни и спокойствие компенсируют всё. Здесь нет гонки и нервного темпа — всё размеренно, предсказуемо и честно.
Грузия: простота, близость, возможности
Грузия остаётся самым простым направлением для старта: без визы — до 360 дней, а за год можно подать на ВНЖ.
История Елены, маркетолога-фрилансера, типична. Она открыла ИП на 1 % с оборота, получает оплату на грузинский счёт и легально работает с клиентами из США.
Налоги. Для ИП с оборотом до 500 000 лари ставка — всего 1 %. Для остальных доходов — 20 %, но иностранные доходы, в ряде случаев, освобождаются от налогообложения.
Плюсы: низкие расходы, быстрое оформление, тёплое отношение к русскоязычным.
Риски: иногда банки блокируют счета без объяснений, поэтому важно заранее продумать структуру.
📌 Совет от практиков: если вы работаете онлайн, держите все подтверждения, что доход идёт из-за рубежа — это ключ к налоговым льготам.
Азия: временная гавань для digital-номадов
Для тех, кто любит движение, Азия — как мастерская свободы. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа — всё ещё доступны для россиян. Здесь дешевле жить, можно легко менять локации и чередовать страны.
В Таиланде доступен безвиз на 30 дней, в Индонезии — визы для digital-специалистов (B211A). Налоги различаются: где-то до 30–35 %, но в большинстве случаев иностранные доходы местные власти не трогают.
Это направление подходит тем, кто хочет пожить у моря, сделать паузу и перезапустить проект в новой среде.
📍 Если вы рассматриваете Азию как «временный дом», важно продумать налоги и визовую стратегию заранее.
Сравнительная таблица: основные параметры
Параметр
Сербия
ОАЭ
Уругвай
Грузия
Азия (пример)
Безвизовый въезд
до 30 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 360 дней
~30 дней (вариант)
Налог на зарубежные доходы
включаются, зачет возможен
по договору (с 2026)
освобождены
освобождаются (с условиями)
сильно варьируется
НДС / корпоративный налог
15 % (на прибыль)
9 % (при превышении лимита)
~25 % (для местной прибыли)
15 % корп. налог, ИП — 1 %
зависит от юрисдикции
Ограничения банков
серьёзные
умеренные при проверках
средние
риски блокировок
зависит от страны
Удобство адаптации
высокое
среднее (культура и нормы)
низкое (язык)
высокое
среднее
Подходит для
фриланс, старта бизнеса
бизнес, инвесторы
удалёнщиков, спокойной жизни
фрилансеров, начального переезда
кочевников, тех, кто любит тропики
Чек-лист перед переездом
Проверить действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией и дату его вступления.
Оценить свои доходы: местные vs зарубежные.
Подумать о структуре: личный счёт, ИП, офшоры.
Иметь запасную базу: хотя бы две юрисдикции.
Учитывать языковой, культурный, медицинский и логистический факторы.
Обсудить ситуацию с налоговым консультантом в России и в целевой стране.
Как выбрать свою страну
Сравните налоговые соглашения с Россией.
Разделите доходы на «внутренние» и «зарубежные».
Продумайте банковскую стратегию заранее.
Оцените факторы жизни: климат, медицина, язык, визы.
Имейте резервный план — вторую базу или «аэродром».
Итог: не ищите идеал — ищите баланс
Сербия подойдёт тем, кто хочет близости и простоты.
ОАЭ — для тех, кто строит структуру и думает стратегически.
Грузия — для фрилансеров и малого бизнеса.
Уругвай — для спокойной жизни и стабильности.
Азия — для тех, кто выбирает свободу и гибкость.
Выбирайте страну не сердцем, а цифрами и стратегией. Но переезд — это не бегство, а рост.
