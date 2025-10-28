ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Где россиянам по-прежнему рады: обзор стран с лояльным визовым и налоговым режимом в 2025 году

Ключ к успешной релокации сегодня — это не поиск «самой лучшей» страны, а трезвая оценка своих приоритетов, финансовых возможностей и готовности мириться с недостатками.

Эта статья — не реклама, а карта: где реально переехать, под какими условиями, и какие подводные камни стоит учесть.
Выбирая, нужно смотреть не на обещания, а на свой доход, структуру бизнеса и готовность гибко реагировать.

Мир, который изменился — но не закрылся

После 2022 года многие россияне ощутили, что привычный мир сжался: визы стали дороже, банки настороженнее, налоги — запутаннее. Но окно возможностей осталось приоткрытым.

Мы в World Open видим это каждый день — консультируем предпринимателей, IT-специалистов, фрилансеров, которые ищут новый адрес для жизни и бизнеса. И хорошая новость в том, что он есть.

Главное — не искать “налоговый рай”, а подобрать страну, где вы действительно сможете жить, работать и развиваться.

Сербия: балканский порог в Европу

История Алексея — типичная. Разработчик из Москвы, уставший от бюрократии и сложных переводов, он открыл ИП в Сербии, получил ВНЖ и за три месяца легализовал свой бизнес в Европе. Сейчас он платит 10 % налогов, снимает квартиру в Белграде и спокойно работает с клиентами из ЕС.

Как работает схема:
Россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Для длительного проживания оформляют ВНЖ — чаще через регистрацию компании. Это легальный и доступный способ переехать всей семьёй.

Налоги. Физлица платят 10 % с дохода, а при превышении порога — 20 %. Предприниматели (самозанятые) также платят 10 %, дивиденды — 15 %. И что особенно удобно — действует зачет иностранного налога, позволяющий избежать двойного налогообложения.

Преимущества: близкий язык и культура, низкая стоимость жизни, прямой путь в Европу.
Риски: банки стали осторожнее с россиянами, открытие счёта требует подготовки и времени.

📍 Совет: если вы планируете регистрацию компании или подачу на ВНЖ, обязательно проверяйте текущие банковские требования.

Если хочется жить по-европейски, ближе к России — Сербия может оказаться разумным переходом

ОАЭ: центр мира и налоговый оазис

История Марии — предпринимательницы из Петербурга — показывает, как можно не потерять, а приумножить бизнес. После консультации в World Open она оформила компанию в Дубае и получила резидентскую визу. В её компании корпоративный налог — 0 %, а личный доход не облагается вовсе.

Безвизовый въезд на 30 дней — лишь начало. Для жизни и работы подойдёт резидентская виза: через покупку недвижимости (от 750 000 дирхамов), трудоустройство или бизнес в свободной зоне.

Налоги. Доходы физлиц не облагаются, а корпоративный налог (9 %) действует лишь для крупных компаний. Россия и ОАЭ подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения — оно вступит в силу с 2026 года и закрепит льготные ставки до 10 % по дивидендам и роялти.

Плюсы: идеальная инфраструктура, стабильность, высокий уровень безопасности.
Минусы: дороговизна и необходимость регулярно поддерживать статус.

📞 Хотите узнать, подходит ли вам эмиратская структура?
Уругвай: спокойствие вдали от бурь

Андрей, финансист из Новосибирска, шутит, что «прилетел в отпуск, а остался навсегда». Он выбрал Уругвай — страну, где можно жить без суеты, с прозрачной налоговой системой и политической стабильностью.

Россиянам разрешено находиться 90 дней без визы, а при подаче на ВНЖ достаточно подтвердить доход из-за границы.

Главное преимущество: иностранные доходы не облагаются налогом. Если вы зарабатываете онлайн, ведёте инвестиции или управляете зарубежным бизнесом — платить налог в Уругвае не нужно.

Да, страна далеко и перелёты долгие, но уровень жизни и спокойствие компенсируют всё. Здесь нет гонки и нервного темпа — всё размеренно, предсказуемо и честно.

Теперь многие ищут гавани, где визы проще, налоги — выгоднее, а жизнь — комфортной

Грузия: простота, близость, возможности

Грузия остаётся самым простым направлением для старта: без визы — до 360 дней, а за год можно подать на ВНЖ.

История Елены, маркетолога-фрилансера, типична. Она открыла ИП на 1 % с оборота, получает оплату на грузинский счёт и легально работает с клиентами из США.

Налоги. Для ИП с оборотом до 500 000 лари ставка — всего 1 %. Для остальных доходов — 20 %, но иностранные доходы, в ряде случаев, освобождаются от налогообложения.

Плюсы: низкие расходы, быстрое оформление, тёплое отношение к русскоязычным.
Риски: иногда банки блокируют счета без объяснений, поэтому важно заранее продумать структуру.

📌 Совет от практиков: если вы работаете онлайн, держите все подтверждения, что доход идёт из-за рубежа — это ключ к налоговым льготам.

Азия: временная гавань для digital-номадов

Для тех, кто любит движение, Азия — как мастерская свободы. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа — всё ещё доступны для россиян. Здесь дешевле жить, можно легко менять локации и чередовать страны.

В Таиланде доступен безвиз на 30 дней, в Индонезии — визы для digital-специалистов (B211A). Налоги различаются: где-то до 30–35 %, но в большинстве случаев иностранные доходы местные власти не трогают.

Это направление подходит тем, кто хочет пожить у моря, сделать паузу и перезапустить проект в новой среде.

📍 Если вы рассматриваете Азию как «временный дом», важно продумать налоги и визовую стратегию заранее.

Сравнительная таблица: основные параметры

Параметр

Сербия

ОАЭ

Уругвай

Грузия

Азия (пример)

Безвизовый въезд

до 30 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 360 дней

~30 дней (вариант)

Налог на зарубежные доходы

включаются, зачет возможен

по договору (с 2026)

освобождены

освобождаются (с условиями)

сильно варьируется

НДС / корпоративный налог

15 % (на прибыль)

9 % (при превышении лимита)

~25 % (для местной прибыли)

15 % корп. налог, ИП — 1 %

зависит от юрисдикции

Ограничения банков

серьёзные

умеренные при проверках

средние

риски блокировок

зависит от страны

Удобство адаптации

высокое

среднее (культура и нормы)

низкое (язык)

высокое

среднее

Подходит для

фриланс, старта бизнеса

бизнес, инвесторы

удалёнщиков, спокойной жизни

фрилансеров, начального переезда

кочевников, тех, кто любит тропики

Чек-лист перед переездом

  • Проверить действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией и дату его вступления.

  • Оценить свои доходы: местные vs зарубежные.

  • Подумать о структуре: личный счёт, ИП, офшоры.

  • Иметь запасную базу: хотя бы две юрисдикции.

  • Учитывать языковой, культурный, медицинский и логистический факторы.

  • Обсудить ситуацию с налоговым консультантом в России и в целевой стране.

Как выбрать свою страну

  1. Сравните налоговые соглашения с Россией.

  2. Разделите доходы на «внутренние» и «зарубежные».

  3. Продумайте банковскую стратегию заранее.

  4. Оцените факторы жизни: климат, медицина, язык, визы.

  5. Имейте резервный план — вторую базу или «аэродром».

Итог: не ищите идеал — ищите баланс

Сербия подойдёт тем, кто хочет близости и простоты.
ОАЭ — для тех, кто строит структуру и думает стратегически.
Грузия — для фрилансеров и малого бизнеса.
Уругвай — для спокойной жизни и стабильности.
Азия — для тех, кто выбирает свободу и гибкость.

Выбирайте страну не сердцем, а цифрами и стратегией. Но переезд — это не бегство, а рост.

