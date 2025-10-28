Где россиянам по-прежнему рады: обзор стран с лояльным визовым и налоговым режимом в 2025 году

Сербия: балканский порог в Европу

История Алексея — типичная. Разработчик из Москвы, уставший от бюрократии и сложных переводов, он открыл ИП в Сербии, получил ВНЖ и за три месяца легализовал свой бизнес в Европе. Сейчас он платит 10 % налогов, снимает квартиру в Белграде и спокойно работает с клиентами из ЕС.

Как работает схема:

Россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Для длительного проживания оформляют ВНЖ — чаще через регистрацию компании. Это легальный и доступный способ переехать всей семьёй.

Налоги. Физлица платят 10 % с дохода, а при превышении порога — 20 %. Предприниматели (самозанятые) также платят 10 %, дивиденды — 15 %. И что особенно удобно — действует зачет иностранного налога, позволяющий избежать двойного налогообложения.

Преимущества: близкий язык и культура, низкая стоимость жизни, прямой путь в Европу.

Риски: банки стали осторожнее с россиянами, открытие счёта требует подготовки и времени.

📍 Совет: если вы планируете регистрацию компании или подачу на ВНЖ, обязательно проверяйте текущие банковские требования.

