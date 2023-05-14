Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно

Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.

Идентификация — это цикл мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем; (в ред. закона от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

Если ваша организация является субъектом по части 115-ФЗ (как определить, являетесь ли Вы субъектом, я писала в прошлой статье), то именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом.

При этом неважно, собираетесь ли вы совершить разовую операцию или оставаться с клиентом на длительное время.

Порядок идентификации определяется правилами внутреннего контроля каждой организации.

Чтобы сделать все правильно, рекомендуется опираться на:

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366, в котором описан процесс построения системы работ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №59, в котором описано, как оценивать риски по ПОД/ФТ. Методические материалы Минфина — презентация для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги. Постановление Правительства от 14.07.2021 №1188, в котором содержатся требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) бухгалтерских фирмам.

В соответствии со 115-ФЗ субъекты подконтрольные РФМ обязаны проверять своих клиентов, как текущих, так и вновь принимаемых на обслуживание, а также проводить анкетирование (анкету необходимо хранить 5 лет после окончания работы с клиентом).

В процессе идентификации устанавливают бенефициарных владельцев клиента (пп. 2 п. 1 ст. 7 115-ФЗ). Информацию о них можно запросить у самого клиента. Бенефициар устанавливается со слов клиента и заносится в анкету.

О бенефициарах собирают ту же информацию, что и о клиентах.

При этом закон разрешает не идентифицировать бенефициарных владельцев определенных клиентов.

К ним относятся: органы гос. власти; компании, в которых больше половины долей принадлежит государству; международные организации и другие.

Еще определяют выгодоприобретателя по конкретной операции или сделке, которую клиент собирается провести.

Например, Иван Иванов проводит операцию по договору поручения от ООО «Ромашка». В этом случае выгоду от нее получает не сам Иванов, а организация. «Ромашка» будет выгодоприобретателем. Поэтому организацию также нужно идентифицировать.

Проверка организации выполняется на основании Вашей модели проверки, которую вы разрабатываете в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Оценка уровня риска рассчитывается на основе сработавших критериев и не может быть больше 100%.

В зависимости от суммы баллов уровень риска разделяется на три группы и выделяется цветом:

Низкий уровень риска — менее 30 %, зеленый.

Средний уровень риска — от 30 до 70 %, оранжевый.

Высокий уровень риска — свыше 70 %, красный.

Всю информацию, которую собирают в процессе идентификации, вносят в анкету клиента. К ней прикладывают документы, которые предоставил клиент.

В анкете указывают идентификационные данные, результаты сверки с перечнями, степень риска — полный список данных указан в положении ЦБ и приказе Росфинмониторинга. Еще в анкете фиксируют, какой сотрудник заполнил ее и кто принял клиента на обслуживание.

И это только то, что обязаны сделать субъекты 115-ФЗ, в части анкетирования своих клиентов, далее необходимо соблюдать регламент временных проверок на сайте РФМ, по перечням террористов и экстремистов, который обновляется 2 раза в неделю, но и это еще не все, так же необходимо проверять своих клиентов по остальным перечням, в том числе и о наличии ПДЛ (публичных должностных лиц).

Два раза в неделю необходимо заходить на сайт РФМ и вносить ИНН каждого клиента для проверки на предмет нахождения в списках.

Далее внести изменения в анкету, если произошли изменения в 115-ФЗ или опубликовано какое-либо постановление Правительства или внесены изменения в распоряжениях РФМ.