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УСН

Отсутствие заявления о переходе с УСН на ОСН. Судебная практика

Отсутствие заявления о переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую систему налогообложения (ОСН) при представлении в налоговый орган налоговых деклараций по общему режиму не лишает налогоплательщика права на изменение режима.
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Суть дела: предприниматель не уведомил налоговую инспекцию о своем намерении перейти на общий режим налогообложения с начала года. Налоговая инспекция рассматривает это как нарушение, которое приводит к лишению предпринимателя права на вычеты НДС.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд с заявлением к ИФНС о признании недействительным решения от 31.03.2022 г. № 2.6-15/356, по которому его привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, и о возмещении излишне уплаченного налога на добавленную стоимость.

❕Апелляционный суд, рассматривая дело, справедливо отметил, что действия налогового органа, такие как принятие деклараций по НДС, НДФЛ и уплата указанных налогов по общей системе налогообложения без замечаний, а также выставление требования № 2800 об уплате НДФЛ, осуществленные в течение 2021 года, свидетельствуют о том, что налоговым органом было учтено и принято решение о переходе налогоплательщика с 01.01.2021 г. с УСН на ОСН.

👉 Отсутствие заявления о переходе с УСН на ОСН при представлении налоговому органу налоговых деклараций по общему режиму не лишает налогоплательщика права на изменение режима.

При этом, как установлено апелляционным судом, предприниматель не представлял налоговую отчетность по УСН за 2021 год в налоговую инспекцию, не рассчитывал и не уплачивал единый налог по УСН в бюджет.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 3 мая 2023 года по делу № А70-15501/2022.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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Комментарии

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