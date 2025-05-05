Суд поддержал переквалификацию ГПД с самозанятыми в трудовые договоры

Недавний судебный прецедент подтвердил, что использование гражданско-правовых договоров (ГПД) с самозанятыми может быть переквалифицировано в трудовые договоры, если суд установит, что фактически имели место трудовые отношения.

Инспекция провела камеральную проверку расчета по страховым взносам и пришла к выводу, что организация уклонялась от уплаты взносов, заключая договоры с самозанятыми с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Суды трех инстанций согласились с выводами налогового органа, отметив, что самозанятые фактически выполняли трудовые функции для компании.

💾 В ходе разбирательства выделены следующие признаки, указывающие на наличие трудовых отношений:

📍Постоянство работы: Договоры подразумевали выполнение определенной работы на постоянной основе, а не разовые задания.

📍Отсутствие конкретного объема работ: В договорах не указывался конкретный объем и цена работ.

📍Долгосрочные отношения: Договоры заключались на длительный период оказания услуг, что также указывало на отсутствие разово́сти.

📍Регулярные выплаты: Выплаты производились ежемесячно в одни и те же числа.

📍Отчетность по услугам: Акты о выполнении работ содержали лишь перечень услуг, без конкретизации их объемов, что усугубляло ситуацию.

📍Ранее осуществленные переводы: Самозанятым средства переводились до даты подписания акта сдачи-приемки.

Суды также выявили экономическую зависимость самозанятых от организации, отметив, что:

✅Компания заключила договоры с индивидуальными предпринимателями (ИП), которые в свою очередь привлекали самозанятых;

✅Оба ИП использовали одних и тех же физических лиц для выполнения работ;

✅Перед заключением договоров один из ИП зарегистрировался, другой внес изменения в ЕГРИП для добавления нового вида деятельности;

✅Сотрудник организации был связан с ИП, что указывало на наличие контроля.

Суды установили, что самозанятые формально приобрели статус плательщиков НПД (налога на профессиональный доход), в то время как ранее они были работниками компании. Им предложили повышение заработной платы в обмен на регистрацию в качестве самозанятых, что подтверждает предположение налоговых органов и судов о действительных трудовых отношениях.

Так, услуги самозанятых соответствовали профилю деятельности организации, что также осложняло позицию компании в суде.

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