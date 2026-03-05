КПП УСН Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Екатерина Смирнова
НДС на УСН

УСН и НДС с 2026 года: ФНС выпустила подробные методические рекомендации

ФНС России опубликовала комплексные методические рекомендации, посвященные новым правилам уплаты НДС для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН).

В документе детально разъясняются ключевые вопросы, в том числе:

▪️В каких случаях с 1 января 2026 года возникает обязанность по уплате НДС при УСН, а в каких — нет.

▪️ Как правильно рассчитать порог доходов (20 млн руб.), при превышении которого «упрощенец» становится плательщиком НДС.

▪️ По какой ставке (20% или 22%) исчислять налог.

▪️ Как применять НДС по длящимся договорам, заключенным до 2026 года.

▪️ Каковы переходные правила по «входному» НДС и его восстановлению.

Документ призван помочь налогоплательщикам на УСН адаптироваться к предстоящим изменениям.

Письмо ФНС России от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

15 подписчиков98 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3