УСН и НДС с 2026 года: ФНС выпустила подробные методические рекомендации
В документе детально разъясняются ключевые вопросы, в том числе:
▪️В каких случаях с 1 января 2026 года возникает обязанность по уплате НДС при УСН, а в каких — нет.
▪️ Как правильно рассчитать порог доходов (20 млн руб.), при превышении которого «упрощенец» становится плательщиком НДС.
▪️ По какой ставке (20% или 22%) исчислять налог.
▪️ Как применять НДС по длящимся договорам, заключенным до 2026 года.
▪️ Каковы переходные правила по «входному» НДС и его восстановлению.
Документ призван помочь налогоплательщикам на УСН адаптироваться к предстоящим изменениям.
Письмо ФНС России от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@
