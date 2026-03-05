УСН и НДС с 2026 года: ФНС выпустила подробные методические рекомендации

В документе детально разъясняются ключевые вопросы, в том числе:

▪️В каких случаях с 1 января 2026 года возникает обязанность по уплате НДС при УСН, а в каких — нет.

▪️ Как правильно рассчитать порог доходов (20 млн руб.), при превышении которого «упрощенец» становится плательщиком НДС.

▪️ По какой ставке (20% или 22%) исчислять налог.

▪️ Как применять НДС по длящимся договорам, заключенным до 2026 года.

▪️ Каковы переходные правила по «входному» НДС и его восстановлению.