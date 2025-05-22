Субсидиарная ответственность за невыплату зарплаты: разбор практики

Субсидиарная ответственность за долги по зарплате
Необычный пример субсидиарной ответственности руководителя за неподачу заявления о банкротстве.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.
В своей практике я неоднократно защищал руководителей от рисков привлечения к субсидиарной ответственности, а также помогал сохранить в силе сделки, находившиеся под угрозой оспаривания.
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Дело о котором пойдёт речь прошло два круга рассмотрения.
Первый круг рассмотрения дела
На первом круге суд апелляционной инстанции привлёк руководителя должника к субсидиарной ответственности только по текущим обязательствам перед работниками.
По мнению суда, руководитель, зная, что общество уже неспособно исполнять обязательства, продолжил накапливать долги по зарплате.
При этом суд апелляции установил и распределил размер ответственности перед каждым работником.
Источник: Постановление 13ААС от 04.09.2023 по делу № А56-86405/20 (рекомендую прочитать)
Впоследствии названный судебный акт был отменен кассацией. Однако причиной отмены послужил тот факт, что суд не исследовал вопрос наличия у руководителя плана по выходу из кризиса.
Производство по определению размера ответственности было приостановлено.
Апелляция же отменила определение в части неустановления размера субсидиарной ответственности.
Второй круг рассмотрения дела
На новом рассмотрении суд первой инстанции привлёк руководителя к субсидиарке.
Позиция суда:
Сведения о том, что Ответчик как руководитель Общества публично сообщала о сроке возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве должника либо иным образом уведомляла работников Общества о возникновении такой обязанности, в материалах настоящего обособленного спора отсутствуют.
Доказательства того, что работники Общества были осведомлены о критическом финансовом положении должника, о переводе работников на работу с неполным рабочим днем или на вынужденный простой, у суда отсутствуют.
Доводы ответчика о том, что работники должника знали о тяжелом финансовом состоянии положении и пользуясь существовавшей системой оплаты труда копили долги по заработной плате, судом отклонены как документально необоснованные.
Ключевая мысль:
Ответчик, как руководитель Общества, действуя добросовестно и разумно, должна была уведомить работников должника о наличии финансового кризиса, раскрыть действительное положение, принять меры по расторжению трудовых договоров.
Источник: Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.09.24 по делу № А56-86405/20
Суд первой инстанции не стал устанавливать размер ответственности, не конкретизировал, перед какими кредиторами ответчик привлечён к субсидиарной ответственности.
Производство по определению размера ответственности было приостановлено.
Апелляция же отменила определение в части приостановления производства по делу. Кассационная инстанция оставила постановление апелляции в силе.
Что в итоге?
Судя по всему, я так подозреваю, что итоговый судебный акт по делу повторит Постановление 13ААС от 04.09.2023 по делу № А56-86405/20. То есть суд установит ответственность только перед работниками-должниками.
Выводы и рекомендации
Такой подход порождает очень тонкую грань.
С одной стороны, руководитель может пытаться спасти компанию. Для этого ему явно нужно удерживать работников. Без них он не сможет спасти компанию.
С другой стороны, получается, что он не может не сообщать работникам о том, что у компании есть вероятность банкротства.
Однако если работникам не платят зарплату, но они всё равно продолжают работу, то не должен ли суд выяснить причины такого поведения? Одно дело, если руководитель обманывал о ситуации в компании, давал ложные обещания. Совсем другое, если обмана не было, а работники понимали факт наличия кризисной ситуации.
Получается, что для руководителя единственное средство защиты — публичное объявление о финансовых трудностях.
В очередной раз не могу не напомнить о статье 30 Закона о банкротстве, которая обязывает руководителя принимать меры по предупреждению банкротства и фактически публично сообщать о финансовых трудностях.
На мой взгляд, норма очень важная, но часто игнорируемая. Если следовать её требованиям, то руководитель может спастись от ряда проблем.
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