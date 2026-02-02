Котики и право: реальность и вымысел

✖️Комендантский час для кошек в Японии

В 2012 году в Японии ввели ограничения на публичную демонстрацию кошек. Запрет распространялся на места, где кошек показывают публике (зоомагазины, котокафе). Закон предписывал, что после 20:00 кошек должны убирать от глаз общественности.

📎Правда или вымысел?

Правда. В 2012 году этот закон вызвал бурную реакцию. В защиту котокафе заявлялось, что уставшие офисные работники находят в них отдых и психологическую разгрузку после долгого рабочего дня. Источник.

В 2016 году правила изменили: кошкам разрешили оставаться на публике до 22:00. Эксперты установили, что поздний сон для кошек — норма, поэтому уровень стресса у них не повышается из-за позднего общения с людьми. Источник.

Я проверил источники и на японском языке — информация подтверждается.