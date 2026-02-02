Котики и право: реальность и вымысел

✖️Комендантский час для кошек в Японии
В 2012 году в Японии ввели ограничения на публичную демонстрацию кошек. Запрет распространялся на места, где кошек показывают публике (зоомагазины, котокафе). Закон предписывал, что после 20:00 кошек должны убирать от глаз общественности.
📎Правда или вымысел?
Правда. В 2012 году этот закон вызвал бурную реакцию. В защиту котокафе заявлялось, что уставшие офисные работники находят в них отдых и психологическую разгрузку после долгого рабочего дня. Источник.
В 2016 году правила изменили: кошкам разрешили оставаться на публике до 22:00. Эксперты установили, что поздний сон для кошек — норма, поэтому уровень стресса у них не повышается из-за позднего общения с людьми. Источник.
Я проверил источники и на японском языке — информация подтверждается.
⛔️Запрет на передвижение кошек без фонарика
В Стерлинге (штат Колорадо, США) кошкам запрещено выходить на улицу ночью без заднего фонаря.
📎Правда или вымысел?
Вымысел. Классический пример выдуманного «абсурдного закона». Тем не менее, его упоминают даже американские юристы, утверждая, что такая норма существует. Источник
Я провел расследование и выяснил, что правила, касающиеся кошек в Стерлинге, содержатся в муниципальном кодексе, но никаких упоминаний о «кошачьем фонаре» там нет. Это подтверждают и другие юристы из США. Источник
🐾Защита кошек от одиночества в Швейцарии
В Швейцарии закон запрещает содержать одну кошку без регулярного социального взаимодействия. Закон признает, что кошки — социальные животные, поэтому, если у человека всего одна кошка, он обязан обеспечивать ей контакт с другими кошками либо через соседских животных, либо через контролируемое взаимодействие.
📎Правда или вымысел?
В целом, правда! Подобное правило содержится в Указе о защите животных (Ordonnance sur la protection des animaux, OPAn, Art. 80).
В соответствии с ним:
✅Кошки, содержащиеся в одиночестве, должны иметь ежедневный контакт с людьми или визуальный контакт с другими животными.
✅Если кошку содержат в клетке, площадь должна быть не менее 1 м², а срок содержания — не более трех недель.
✅Обязательно должен быть выход за пределы клетки минимум пять дней в неделю.
🔗В Швейцарии существует официальный сайт, где подробно изложены правила содержания животных и уход за ними.
Среди прочих требований: обеспечение каждой кошки достаточным количеством пищи и воды, стрижка когтей только при необходимости.
‼️Если кошка содержится в вольере, он должен быть оборудован: приподнятыми площадками для отдыха; специальными приспособлениями для лазания, царапания и игр. Минимальные требования к вольеру: высота - 2 метра, площадь - 7 м².
🐾Что думаете о таких законах? Пишите в комментариях!
🔜И напоследок: если ваша кошка живет в Швейцарии, не забудьте обустроить ей вольер или комнату с развлечениями. А если в Колорадо – лучше не выпускать её на улицу без фонарика. Вдруг закон внезапно окажется правдой?
