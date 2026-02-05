«ГК «Самолет» и 50 млрд господдержки. Это признак банкротства?

Что случилось
Из СМИ стало известно, что застройщик ГК «Самолет» запросил у государства поддержку на сумму в 50 миллиардов рублей. Информация не имеет официального подтверждения. В интернете новость получила широкое обсуждение, вплоть до рассуждений о рисках банкротства компании.
Примечание: данный материал актуален по состоянию на 05.02.2026. Ситуация может измениться.
ГК «Самолет» банкрот или нет?
В новостях фигурирует фраза «стабилизационный инструмент». Означает ли это, что у компании возникли признаки неплатежеспособности?
Если да, то статья 30 Закона о банкротстве устанавливает обязанность сделать соответствующую публикацию в ЕФРСБ.
Я проверил — в ЕФРБ такой публикации нет.Зато посмотрел старые публикации. Из них можно узнать, что, похоже, как минимум срок исполнения обязательств по одному из кредитов наступит похоже 31.03.2026. Под кредит предоставлен залог имущественных прав — вероятно, будущий дом.
Возможно, что именно с наступлением срока указанного обязательства запрос на государственную поддержку и подан.
Тем не менее, в очередной раз повторюсь — требования статьи 30 Закона о банкротстве обусловлены тем, чтобы предупредить будущих кредиторов о рисках банкротства, а также обязать руководство принять меры по его предупреждению.
В итоге мы вроде и имеем некое публичное сообщение через СМИ, но записи в ЕФРСБ не видим.
Само по себе даже наличие признаков неплатежеспособности не означает, что у компании уже наступило объективное банкротство. Оно наступает в момент, когда теряется способность исполнить свои обязательства.
Похоже, что ГК «Самолет» пока такой надежды не потерял. Поэтому, о банкротстве пока говорить преждевременно.
Почему важно сообщать о признаках банкротства?
Представим, что господдержку получить не удастся и начнётся банкротство компании. Если бы руководители сделали соответствующее сообщение в ЕФРСБ, то это давало бы им лишний козырь для защиты от субсидиарной ответственности.
В отсутствие сообщения такого козыря нет.
История с ГК «Самолет» — это просто для демонстрации примера о том, что если финансовые трудности наступили, то может быть разумнее о них заявить напрямую, как велит закон. А не полунамёками.
Вот тут подробный пост о том, почему руководитель компании обязан вносить сведения о рисках банкротства.
Данная рекомендация полезна не только для владельцев крупнейших компаний, но и актуальна для среднего бизнеса. Лучше сообщить кредиторам о своих финансовых проблемах, чем молчать и погружать компанию в ещё большую бездну.
