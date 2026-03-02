Русификация вывесок и сайтов: как не поддаться панике

Он вызвал такой шквал обсуждений, что в нетипичную для меня отрасль права затянуло даже меня. Погрузился немного в суть — так как зацепило то, что закон оставляет у многих больше вопросов, чем ответов.
Небольшой лайфхак (или полезный совет) по чтению новых законов
Если непонятно, как должен работать тот или иной закон — почитайте, что имел в виду его автор. Этому ещё на уроках литературы в школе учили. Я зашёл в карточку законопроекта и скачал пояснительную записку.
Из неё стало ясно, на что авторы обращали особое внимание:
рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры повсеместно пестрят иностранными словами;
должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т. п.;
закрепляется обязательность русского языка в коммерческом обозначении (за исключением фирменного наименования в его составе).
Отдельно отмечу: в пояснительной записке прямо и с акцентом упоминаются застройщики и наименования ЖК.
Стало ли что-то понятнее? Возможно, немного — да.
Опять о продажах через страх
Но вот что я наблюдаю в соцсетях последнюю неделю: юристы, которые начинают продавать консультации через запугивание. Пишут про тотальные запреты, космические штрафы и приглашают «разобрать ваш бизнес» на платном созвоне. Некоторые уже предлагают целый «аудит на русификацию».
Я лично знаком с коллегами, которые серьёзно практикуют именно в рекламе и защите прав потребителей — то есть в тех отраслях, которые ближе всего к этому закону. Так вот: ни у кого из них нет чёткого понимания, как он будет работать в нестандартных ситуациях. Все ждут практику и разъяснений контролирующих органов.
Кстати, здесь отдельная тема, которая меня каждый раз удивляет: мы, юристы, ориентируемся на разъяснения государственных органов, хотя у них нет полномочий толковать право. Но что имеем — то имеем. Это лучше, чем ничего.
Лайфхак (полезный совет) для нестандартных ситуаций
Если ваша ситуация с русификацией не вписывается в стандартный сценарий — не спешите на платные консультации к тем, кто уже обещает готовый «аудит». Направьте запрос в профильный орган: Роспотребнадзор, ФАС, ЦБ РФ — зависит от сферы. По крайней мере у вас будет доказательство того, что вы добросовестно разбирались в ситуации и действовали на основании официальной позиции.
Это не является настоящим толкованием закона, но это хотя бы что-то в условиях правовой неопределенности.
