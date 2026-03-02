Русификация вывесок и сайтов: как не поддаться панике

Небольшой лайфхак (или полезный совет) по чтению новых законов

Если непонятно, как должен работать тот или иной закон — почитайте, что имел в виду его автор. Этому ещё на уроках литературы в школе учили. Я зашёл в карточку законопроекта и скачал пояснительную записку.

Из неё стало ясно, на что авторы обращали особое внимание:

рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры повсеместно пестрят иностранными словами;

должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т. п.;

закрепляется обязательность русского языка в коммерческом обозначении (за исключением фирменного наименования в его составе).

Отдельно отмечу: в пояснительной записке прямо и с акцентом упоминаются застройщики и наименования ЖК.

Стало ли что-то понятнее? Возможно, немного — да.