Александр Малютин
Законопроекты

Русификация вывесок и сайтов: как не поддаться панике

С 1 марта вступил в силу закон о защите русского языка, или как его ещё называют — «закон о русификации».

Он вызвал такой шквал обсуждений, что в нетипичную для меня отрасль права затянуло даже меня. Погрузился немного в суть — так как зацепило то, что закон оставляет у многих больше вопросов, чем ответов.

Небольшой лайфхак (или полезный совет) по чтению новых законов

Если непонятно, как должен работать тот или иной закон — почитайте, что имел в виду его автор. Этому ещё на уроках литературы в школе учили. Я зашёл в карточку законопроекта и скачал пояснительную записку.

Из неё стало ясно, на что авторы обращали особое внимание:

  • рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры повсеместно пестрят иностранными словами;

  • должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т. п.;

  • закрепляется обязательность русского языка в коммерческом обозначении (за исключением фирменного наименования в его составе).

Отдельно отмечу: в пояснительной записке прямо и с акцентом упоминаются застройщики и наименования ЖК.

Стало ли что-то понятнее? Возможно, немного — да.

Опять о продажах через страх

Но вот что я наблюдаю в соцсетях последнюю неделю: юристы, которые начинают продавать консультации через запугивание. Пишут про тотальные запреты, космические штрафы и приглашают «разобрать ваш бизнес» на платном созвоне. Некоторые уже предлагают целый «аудит на русификацию».

Я лично знаком с коллегами, которые серьёзно практикуют именно в рекламе и защите прав потребителей — то есть в тех отраслях, которые ближе всего к этому закону. Так вот: ни у кого из них нет чёткого понимания, как он будет работать в нестандартных ситуациях. Все ждут практику и разъяснений контролирующих органов.

Кстати, здесь отдельная тема, которая меня каждый раз удивляет: мы, юристы, ориентируемся на разъяснения государственных органов, хотя у них нет полномочий толковать право. Но что имеем — то имеем. Это лучше, чем ничего.

Лайфхак (полезный совет) для нестандартных ситуаций

Если ваша ситуация с русификацией не вписывается в стандартный сценарий — не спешите на платные консультации к тем, кто уже обещает готовый «аудит». Направьте запрос в профильный орган: Роспотребнадзор, ФАС, ЦБ РФ — зависит от сферы. По крайней мере у вас будет доказательство того, что вы добросовестно разбирались в ситуации и действовали на основании официальной позиции.

Это не является настоящим толкованием закона, но это хотя бы что-то в условиях правовой неопределенности.

Если вы хотите узнать больше о практических решениях в сложных правовых вопросах, подписывайтесь на мой ТГ-канал Прочёл в законе.

