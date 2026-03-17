Как вас заставят уволиться: 10 методов, которые используют работодатели

Представьте ситуацию: вы не нарушали трудовую дисциплину, не прогуливали, работу делали на отлично. Но вдруг атмосфера вокруг стала... странной. То в коридор пересадили, то задачи исчезли. А потом — разговор в духе: — Может, вы сами?.. Ну, по-хорошему?
Знакомо? Хорошо, если нет.
Всё чаще работодатели, чтобы уволить сотрудника, который не хочет уходить сам, действуют через специалистов по «мягкому увольнению». Формально всё законно. На практике — психологическое давление.
Вот несколько популярных подходов. Их стоит знать хотя бы для того, чтобы распознать заранее.
Предупреждён — значит вооружён.
Данная статья написана с целью, чтобы работники могли знать о методах, которые могут быть использованы против них.
1. Командировки как инструмент давления
Неугодного работника отправляют в условный Владивосток. Поездом! Там даже будет хороший отель.
По возвращению работника отправят уже в Якутск на пару недель. Возможно даже на самолете, но заселят внезапно в хостел рядом с аэропортом.
Цель в том, чтобы работник уволился сам, либо отказался ездить в командировки, что будут подводить в качестве основания для увольнения.
2. Перемена мест
Рабочая зона работника объявляется специалистом по технике безопасности аварийной.
Заявляется, что срочно нужно ремонтировать потолок, иначе он может обвалиться. Под угрозой жизнь работника!
А пока — добро пожаловать в коридор. Или в подсобку у туалета. Это не наказание. Просто вы теперь "временно" там работаете.
Рекомендация: рабочее место должно соответствовать нормам СанПиН (свет, шум, площадь). Требуйте акт о проверке условий. Если его нет — пишите жалобу в Трудинспекцию.
3. Мнимая свобода: отсутствие задач — как стратегия
Сотруднику перестают ставить задачи. Не зовут на совещания. Пропадает включённость. Внутри это воспринимается как «я стал ненужным». А для некоторых это повод уходить.
Рекомендация: Пишите запросы руководителю или начальнику: «Прошу поставить рабочие задачи в соответствии с должностной инструкцией». Ответа нет? Это потенциальное доказательство давления.
4. «Техобслуживание» компьютера
Под предлогом техобслуживания у работника забирают компьютер. На время. А потом ещё на пару дней. Вроде бы ничего страшного. Но ощущение, что делать работу не на чем, повышается уровень дискомфорта.
Рекомендация: Требуйте надлежащего оформления процедуры изъятия техники и надлежащего уведомления об этом.
5. В поисках смыслов
Работнику ставят задачи, которые очевидно не несут практического смысла.
Пример: вам дают задание придумать новую форму отчёта. Заполнять её будете только вы. Никто её не читает. Она бессмысленна и отнимает много времени.
Цель — создать ощущение абсурдности и потери смысла в работе и желание уволиться.
Рекомендация: Обратитесь к руководству письменно или по электронной почте. Укажите, что обилие отчетности не позволяет выполнять основные задачи в пределах трудового дня. Уточните, как поступить и на чём фокусировать внимание.
6. Подсадная «утка»
Коллега внезапно становится вашим «лучшим другом». Он расспрашивает о мнении по поводу процессов в компании, провоцирует на негативные действия или способствует небольшим опозданиям.
После чего в отделе кадров оказывается несколько докладных. Написанных им же.
Постепенно это формирует базу для возможного увольнения уже по закону. Сложный способ, юридически подвести к увольнению не так просто. Скорее это этап подготовки.
Рекомендация: Бывают примеры, когда коллега не друг, а откровенно оказывает давление по заданию руководителя. В таком случае следует написать служебную записку на такого сотрудника, указать, что оказывается моральное давление.
7. Гиперконтроль или Большой брат следит за тобой
Создание системы гиперконтроля. Камеры над столом, скриншоты экрана каждые 10 минут и даже отслеживание переписки.
Всё фиксируется, кто, куда, сколько раз отходил.
В компании говорят о росте эффективности. По факту — контроль и запугивание, сотруднику просто неуютно.
Рекомендация: Система контроля должна быть прописана в локальных документах компании, кроме того, еще имеет значение и содержание трудового договора. Изучите правомерность внедрения такой системы.
8. Корпоративный стиль
Происходит внедрение дресс-кода и правил поведения (либо уже сделано заранее).
Неугодного работника начинают обвинять в несоблюдение корпоративных правил. Например, придираются к стилю одежды. Или к оформлению профиля в мессенджере.
Причём придираются далеко не ко всем.
Рекомендация: проверьте, утверждено ли это локальными актами. Нет? Повод указать на возможное нарушение.
9. Жёсткий режим или никаких перекуров
Фиксация даже кратких опозданий, отчётность по минутам. Перерыв на чай тоже под наблюдением
Всё это может формировать базу для дальнейших дисциплинарных взысканий, создаётся база для организации увольнения.
10. Миссия невыполнима или сложный KPI
Постановка KPI, который заведомо невозможно выполнить. Это направлено на демотивацию работника, а ещё на право лишать его премий. Другим же премии платить будут.
Рекомендация: Правильно поставленный и утвержденный KPI встречается не так часто. Есть примеры, когда за счёт KPI прикрывают основную часть оклада, чтобы в случае конфликта, выплатить работнику маленькую компенсацию. Для того, чтобы подтвердить неадекватность сроков, можно привлекать специалистов, которые могут дать оценку их реалистичности.
11. Другие способы
Есть еще множество способов. Самые жесткие — психологическое воздействие. По сути, всё описанное выше к ним и относится, но бывает, что используются более изощренные методы.
Успех их зависит ещё от того, насколько готовы коллеги в этом содействовать. Если соратники найдутся, то может дойти даже до слухов о вас и полном игнорировании как коллеги. Из вас делают "невидимку"
Важное замечание: как это всё работает?
Большая часть способов просто так не работает и требует определенной юридической подготовки со стороны работодателя. Какой именно? Рассказывать не буду, чтобы не давать подсказку.
Данные методы используются для того, чтобы побудить работника уволиться самостоятельно, так как юридически оформить увольнение по желанию работодателя — это задача не простая.
Как бороться с таким работодателем?
Вопрос, а стоит ли? Если да, главный совет - тотальная фиксация и психологическая выдержка.
Есть, конечно, такие сотрудники, которые готовы "перевернуть стол" и обернуть всё против работодателя. Иногда это в итоге приводит к неожиданным результатам, например одному работнику удалось достучаться до учредителей, и он сам стал руководителем вместо того, кто его хотел уволить.
Но и это не так просто и требует целой планомерной подготовки, монотонной юридической битве, а главное - психологической устойчивости.
В завершение отмечу: помните, даже если в отношении вас оказывают давление, выбор — сопротивляться или нет — за вами. Если вы решили уволиться, это не значит, что вы сдались. Это лишь означает, что вы сделали так, как комфортно вам. Никто за это не осудит.
