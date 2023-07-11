Оспаривание штрафа от Wildberries за ИМИЗР, разбор нашего дела, отзыва WB и решения суда

Друзья, сегодня мы вместе с вами будем разбирать решение по отмене штрафа за ИМИЗР. Это наше дело, которое мы провели от начала и до конца. На текущий момент селлер взыскал всю сумму штрафа и уже получил деньги на свой счет.

Речь о деле № А 41-23408/2023, которое в полном объеме было удовлетворено в пользу Истца (наш клиент доволен и разрешил публикацию данного дела в открытый доступ).

В ходе дела со стороны Вайлдберриз был представлен отзыв, содержащий следующие доводы:

Ответчик считает требования истца незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

Вайлдберриз оговорил и согласовал с Истцом механизм наложения штрафов, и Истец согласился с таким порядком вещей приняв оферту, где предусмотрено удержание штрафов. Удержание штрафов и иных сумм, предусмотренных договором, установлено договором в пунктах 3.2., 4.2., 4.5., 5.3.1., 4.9., которые в контексте пункта 1 статьи 330, статьи 421 ГК, применяются к удержанию любых установленных договором неустоек. В соответствии с пунктом 6.1. действующей оферты предусмотрено удержание суммы неустоек (штрафов) и из денежных средств, вырученных от реализации товаров и подлежащих перечислению продавцу. Вайлдберриз остается в своем праве применяя штраф по результатам проверки выявившей самовыкуп. Доказательствами самовыкупа является большой процент выкупа (более 80%) на трех пунктах выдачи заказов и использование сервиса для самовыкупа, личных кабинетов с общими банковскими картами, которыми производились оплаты товаров на данных ПВЗ. Вайлдберриз считает, что Истец не доказал отсутствие собственной вины во вменяемом ему нарушении оферты, не представил сведений, опровергающих выводы сделанные по результату проверки. Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК). Арбитражный процессуальный кодекс РФ обязывает истца привести в исковом заявлении все обстоятельства, на которых основаны исковые требования (пункт 5 части 2 статьи 125 АПК).

Текст отзыва от Вайлдберриз.

Отзыв ВБ, часть 1 про проверку.

Отзыв ВБ часть 2 про проверку.

На данный отзыв мы в свою очередь писали свое возражение, и в результате суд принял решение — удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В решении суд указал:

«Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК). Возражая относительно заявленного иска, ООО «Вайлдберриз» приводит доводы о том, что в договоре предусмотрена ответственность сторон за нарушение исполнения обязательств, которую стороны согласовали при заключении договора на условиях оферты и/или при продолжении сотрудничества. Данные условия не противоречат закону и направлены с целью стимулирования надлежащего исполнения обязательств со стороны продавцов товаров на сайте ООО «Вайлдберриз». Истец получил сообщение (диалог № 11464770) следующего содержания: «Здравствуйте. По результатам проверки был выявленсамовыкуп. Благодарим за обращение. Просим Вас оценить предоставленный ответ». Результаты проверки показали большой процент выкупа (более 80%) на трех пунктах выдачи заказов (ПВЗ): 108811, Московский, Москва, ул. Бианки, 13; 108811, Московский, Москва, 1-й Микрорайон, д. 23 Г стр.1; 108813, Московский, Москва, Московский, (мкр-н Град Московский), ул. Радужная, д. 1, в течение декабря 2022 года, а также использование сервиса для самовыкупа, личных кабинетов с общими банковскими картами, которыми производились оплаты товаров на данных ПВЗ. После проведенной проверки ответчик установил факт нарушения исполнения обязательств истцом и начислил штраф в порядке, установленном пунктом 5.3.1 Правил использования портала. Между тем ни одного доказательства в обоснование своих возражений на иск, равно как и доказательств, подтверждающих обоснованность начисления и удержания штрафа на основании пункта 5.3.1 Правил использования портала в общем размере 445 000 руб., ответчиком не представлено. Из содержания, представленного ответчиком в материалы дела скриншота отсутствует возможность установить относимость указанных в нем сведений к деятельности ИП Панова Д.К. Какие-либо данные о продавце на спорном скриншоте отсутствуют (л.д. 84). Ссылка ответчика на решение Арбитражного суда Московской области от 10.05.2023 по делу № А 41-18386/23 судом отклоняется, как не имеющее преюдициального значения для рассмотрения и разрешения настоящего спора в силу части 2 статьи 69 АПК РФ. Представленный истцом расчет задолженности проверен судом и признан корректным, выполненным арифметически правильным. Арифметически ответчиком не оспорен, контррасчёт не представлен. Доказательства оплаты задолженности в заявленном истцом размере, равно как и сторнирования денежных средств ответчиком не представлены. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1, 2 статьи 71 АПК РФ). При таких обстоятельствах, исходя из предмета и основания заявленного иска, представленных в материалы дела доказательств, арбитражный суд приходит к выводу, что исковое требование о взыскании задолженности в размере 445 000 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме».

А что еще важно в этом деле, помимо того, что вся сумма штрафа была взыскана?

Решение было вынесено 29.05.2023 года. Вступило в силу, а также по нему был выдан и уже выполнен исполнительный лист, однако никаких санкций со стороны Вайлдберриз не произошло. Что буквально доказывает нашу правоту в оценке событий, произошедших в марте 2023 года, когда ряд селлеров был сначала заблокирован на маркетплейсе, а после в двадцатых числах марта также массово разблокирован. Конечно, мы не можем дать вам гарантию, что завтра или в сентябре Вайлдберриз не решиться вновь начать репрессии, однако мы можем вам гарантировать что в таком случае мы будем защищать ваши права и интересы.

Но давайте подумаем о том, стоит ли жить в страхе от «возможности блокировки» и терпеть несправедливые штрафы и поборы, надеясь, что маркетплейс сам одумается, или же стоит давать отпор? В каком случае более вероятно, что маркетплейс не рискнет обострять ситуацию? Когда его аудитория покорна и примет любые действия, или когда руководство маркетплейса знает, что получит соразмерный ответ на любое нарушение? Решать вам.

Конечно, можно найти и свою ложку дегтя в решении, ведь расходы на услуги юриста были снижены до 15000 рублей по решению суда, но полагаю, что потеря небольшой части средств отданных на оплату услуг юриста при условии фактического возврата всей суммы штрафа в 445 000 рублей — достаточно справедливая и небольшая жертва со стороны Истца.

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Если Вы продавец и у вас есть штрафы или иные причины для спора с Вайлдберриз, то главное первым делом не забывайте направлять мотивированные замечания согласно Оферте Вайлдберриз, этим вы упростите дальнейшее ведение дела для юриста.

Изложенное не имеет целей нанесения вреда чей-либо репутации, а лишь является напоминанием про равенство участников (ст. 1 ГК) и добросовестность (ст. 10 ГК).

С уважением, Партнёрское объединение ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ.



P.S.

Также вместе с селлерами собираем всех желающих для коллективной жалобы по изменению/отмене пунктов 12.7.1. и 12.7.3. Оферт Вайлдберриз (Wildberries) — ознакомиться.