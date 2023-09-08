Wildberries выпустили новые версии договора-оферты. Что изменилось?

Разберем последние изменения в оферте WILDBERRIES и ее основные требования к работе на сайте.

Три основных момента которые наиболее сильно изменились:

Добавили объяснения по расчету рейтинга продавца и его изменений. Ужесточили ответственность за нарушение авторских прав (они касаются в том числе Товарного знака) (см. перечень штрафов) Добавили для продавца обязанность самостоятельно маркировать рекламу.

По первому пункту все понятно, по второму можем кратко пояснить, что если вы торгуете без разрешения производителя/правообладателя — это теперь грозит вам новым штрафом по 25000 за каждую карточку товара который реализуется без разрешения правообладателя. По сути это штраф за тот случай когда вы используете товарные знаки производителя, изображения или иной защищенный авторским правом контент, но не имеете бумаг разрушающих вам перепродавать этот товар от него.

Что за маркировка рекламы?

В новой оферте появились следующие пункты:

15.4.11. Продавец самостоятельно подготавливает и приводит Бренд-зону, Магазин, информационные/рекламные материалы в готовую для распространения форму, в соответствии с установленными в Правилах и на Портале требованиями. Продавец обязуется самостоятельно проставлять на рекламные материалы пометку «реклама», а также указание на рекламодателя (ФИО/наименование, ИНН). Продавец обязуется самостоятельно обновлять информационные материалы в Бренд-зоне, в Магазине не реже 1 (одного) раз в течение 3 (трех) месяцев.

15.4.12. В информационных/рекламных материалах Продавца в обязательном порядке должна присутствовать ссылка на страницы товаров на Сайте.

15.4.13. При подготовке, создании, изменении Бренд-зоны, Магазина, информационных/рекламных материалов Продавец обязан соблюдать все требования Вайлдберриз, установленные в Правилах и на Портале, а также все применимые нормы и требования действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь перечисленным.

15.4.14. Вайлдберриз вправе осуществлять проверку Бренд-зоны, Магазина и информационных/рекламных материалов Продавца на соответствие требованиям Правил как до, так и после размещения таких информационных/рекламных материалов. В случае выявления несоответствия Бренд-зоны, Магазина, информационных/рекламных материалов требованиям Правил, Продавец обязан исправить данные несоответствия или заменить информационные/рекламные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

По сути ВБ говорит селлерам — задачи по маркировке рекламы, вы выполняете самостоятельно, а если нет, то мы вас оштрафуем. (п. 25 в «Перечне штрафов»).

Неисполнение любой иной, не указанной в перечне, но имеющейся в оферте обязанности, это тоже повод для штрафа.

Итак, давайте поговорим о маркировке рекламы и о том, как она делается.

С 1 сентября 2023 года Законодатель обязал делать для тех, кто размещает рекламу специальные пометки (токены) на всех продвигающих материалах в интернете.

Закон обязывает маркировать все соответствующие публикации словом «реклама» и указывать данные рекламодателя или ссылку на сайт с информацией о рекламодателе. Причем маркировке подлежат фото, видео, аудио и текстовые материалы на любых платформах — в соцсетях, блогах, форумах, на сайтах и т.д.

Кроме того, всем рекламным сообщениям в сети Интернет должен быть присвоен числовой идентификатор через оператора рекламных данных (ОРД). Список ОРД привели ниже по тексту.

Что маркировать, а что не маркировать? Вот в чем вопрос

Маркировать нужно:

Призыв к совершению действия. Кнопки и ссылки «купить», «заказать звонок», «получить скидку» и т.п. – все, что побуждает пользователя к активности.

Указание характеристик товара/услуги. Все, что выделяет товар или услугу из списка ему подобных и формирует положительный образ у потенциальных клиентов (цена, дизайн, функциональность и т.д.).

Маркировать не нужно:

Упоминание брендов/товаров/услуг в обзорах, справочных материалах, в которых не делается упор на один или несколько определенных объектов рассмотрения, а лишь дается перечень.

Информация об организации и виде ее деятельности, включающая контактные данные.

Информация о товарах и услугах компании, размещенная на ее официальном сайте.

Что еще важно?

Как указали выше есть еще идентификатор ОРД. Откуда его взять?

Можно разобраться самостоятельно в вопросе, зарегистрировать свою организацию в базе Роскомнадзора и получить доступ в ОРД кабинет. Все операции должны подтверждаться квалифицированной электронной подписью.

А можно обратиться к посредникам.

Ниже даем известный список ОРД, которые уполномочены самостоятельно отправлять данные в реестр Роскомнадзора:

«Лаборатория разработки» (Сбер),

«Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс),

«ВК Рекламные Технологии» (VK),

«ОЗОН ОРД» (Озон),

«МедиаСкаут» (МТС),

«Первый ОРД» (Вымпелком),

«ОРД-А» (Амбердата).

Вопрос о маркировке рекламы важен, поэтому не затягивайте с решением этой проблемы. Помимо штрафов от Вайлдберриз, вам также грозят штрафы от государства.

Ниже мы приводим полный перечень изменений оферты Вайлдберриз от 07.09.2023 г.

Полный перечень изменений:

1. Изменен адрес перечня запрещенных товаров.

2. Изменен адрес перечня штрафов.

3. П. 9.2.3.11 — в случае размещения предложений о продаже материалов (в том числе книг), которые должны сопровождаться специальным текстовым указанием в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", указывать в начале описания такого Товара прописными буквами, а также на заглавной фотографии предусмотренное законодательством текстовое указание, знак информационной продукции в виде цифры "18" и знака "плюс" и текстовое предупреждение в виде словосочетания "возрастное ограничение", а также соответствующим образом заполнять графу «возрастные ограничения

4. П. 9.6.1.2 — в случае если на Товары Продавца оставлено 1000 и более оценок, то при расчете используются все оценки, проставленные покупателями за последние два года. Если менее 1000 оценок, то учитываются оценки за все время. При этом при расчете не учитываются оценки, признанные спамом, не относящиеся к Товару, в отношении которого оставлены, а также носящие оскорбительный характер или нарушающие правила Портала. Оценки могут быть признаны спамом на основании применяемых Вайлдберриз технических и автоматических алгоритмов, информации из открытых источников или иных обстоятельств, позволяющих с разумной степенью достоверности установить то, что оценки созданы не с целью оставления добросовестного отзыва о товаре.

5. П. 9.6.1.3 — рейтинг карточек товара, который зависит от оценок покупателей и рассчитывается как как средняя оценка покупателями Товара в рамках конкретной Карточки товара. Также важно учитывать, что в случае, если на Товар оставлено 15 и более оценок, то при расчете используются все оценки, проставленные покупателями за последние два года. Если менее 15 оценок, то учитываются оценки за все время. При этом при расчете не учитываются оценки, признанные спамом, не относящиеся к Товару, в отношении которого оставлены, а также носящие оскорбительный характер или нарушающие правила Портала.

6. П. 9.6.3 — продавец обязан обрабатывать заявки покупателей о возврате товаров в связи с обнаружением в них недостатков в течение 72 часов (было 24) с момента их появления на Портале в разделе «Товары» — «Проверка товара» и принимать одно из предложенных решений.

7. П. 13.1.13 — под Индексом локализации понимается величина, отражающая долю Товаров Продавца, место отправки (место, где товар находился в момент его заказа покупателем) которого и место передачи которого от Вайлдберриз покупателю находятся в одном регионе (федеральном округе РФ или территории иностранного государства).

8. П. 14.4. — добавление L в формулу:

Цена Товара (включая НДС по применимой ставке), по которой Товар приобретается в собственность Вайлдберриз, определяется по формуле: Сt = RP Ks - L, где Ct – Цена товара (включая НДС по применимой ставке); RP – Розничная цена товара, указанная Продавцом в порядке, предусмотренном пунктом 5.1, на момент выкупа Товара (включая НДС); Ks – Коэффициент выкупной цены, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 14.12; L – Величина, равная:

в случае выкупа Товара после совершения покупателем заказа Товара у Вайлдберриз – стоимости услуг Вайлдберриз по доставке Товара до покупателя, предусмотренных пунктом 13.1, которые были бы оказаны Продавцу, если бы Товар был реализован покупателю от имени Продавца тому же Покупателю в соответствии с пунктом 3.1;

во всех остальных случаях – равная 0.

9. П. 14.12 — Коэффициент выкупа по категориям «Белье», «головные уборы», «спортивная одежда», «спортивный товар», снизили с 77 до 75%, на спецодежду и СИЗы с 85 до 75%

10. П. 15.4.16 — вайлдберриз самостоятельно выбирает оператора рекламных данных и предоставляет ему указанные Продавцом на Портале сведения о Продавце и размещаемых им рекламных материалах. Вайлдберриз вправе запрашивать у Продавца недостающую информацию для предоставления оператору рекламных данных, а Продавец обязан незамедлительно представить сведения по такому запросу. Продавец несет ответственность за корректность и достоверность предоставленной им информации.

11. П. 15.4.17 — до начала размещения рекламных материалов Продавца Вайлдберриз получает идентификаторы рекламы от оператора рекламных данных и размещает идентификаторы рекламы путем их присоединения к указателю страницы сайта в сети Интернет или на представленных Заказчиком для размещения материалах.

12. П. 15.4.19 — Продавец обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении информационных/рекламных материалов и в связи с их размещением, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Вайлдберриз в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение информационных/рекламных материалов Продавца. В случае если содержание, форма и/или размещение информационных/рекламных материалов Продавца явилось основанием для предъявления к Вайлдберриз предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Вайлдберриз предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания информационных/рекламных материалов, содействовать Вайлдберриз в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Вайлдберриз вследствие предъявления Вайлдберриз предписаний в результате размещения информационных/рекламных материалов Продавца.

13. П. 15.4.27 — Вайлдберриз вправе отказать Продавцу в размещении представленных им информационных / рекламных материалов (пп. 15.1.-15.3) в случае, если такие материалы прямо или косвенно не соответствуют общей рекламной политике Вайлдберриз и/или целям создания Портала и/или способны оказать негативное влияние на деятельность Вайлдберриз.

Подготовлено юристами объединения ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ.