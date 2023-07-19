Топ-менеджеры, айтишники и синие воротнички: кого ищут рекрутеры-фрилансеры и на каких площадках

В рамках опроса hh.ru и онлайн-платформы для поиска сотрудников с помощью фриланс-рекрутеров HR-space, проведенного среди компаний и экспертов HR-отрасли, выяснилось, что 39% опрошенных работодателей пользовались услугами внешних рекрутеров и ещё 11% планируют это сделать.

В каких случаях компании нанимают внешних экспертов по подбору персонала

Опрос респондентов показал, что 41% работодателей обращаются к услугам сторонних специалистов по подбору в соответствующем сегменте в случае, если вакансии сложные, узконаправленные и не хватает компетенций для поиска таких кандидатов.

У 39% респондентов в компании просто некому заниматься поиском. Сотрудничество с внешним рекрутером позволяет им делегировать найм сотрудников и освободить время для выполнения более важных задач.

Среди компаний с численностью сотрудников до 50 человек у 31% в штате нет специалиста по подбору. Как правило, этой задачей занимаются директора, руководителя направления, секретаря или другие сотрудники.

В каждой пятой компании с численностью персонала от 100 до 500 человек есть рекрутер, но поиск работников не является его основным функционалом. В таком случае направление найма закрывает привлеченный эксперт.

Также одной из причин обращения к услугам специалистов на аутсорсе стала высокая нагрузка на ответственных за подбор внутри компании. Каждый четвертый (27%) работодатель сталкивается с подобной проблемой.

Кроме того, респонденты отметили, что привлечение внешнего эксперта — это выгодно. Из тех, кто когда-либо сотрудничал с рекрутерами-фрилансерами или планирует начать, 12% компаний рассматривают это именно как способ оптимизации расходов на подбор.

Выгода для бизнеса

К преимуществам рекрутмента на фрилансе можно отнести: отсутствие издержек на содержание сотрудника в штате, оплата за результат и гибкие условия, отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты подбора и расширение поля поиска кандидатов.

По данным опроса hh.ru, 24% работодателей отметили, что им недостаточно собственных инструментов подбора. Внешние рекрутеры не ограничиваются одним ресурсом для поиска кандидатов, в их арсенале целый спектр средств, среди которых: сайты по поиску работы, социальные сети (29%) и рекомендации знакомых (17%).

В опросе 34% компаний ответили, что с помощью внешних рекрутеров ищут редких специалистов, чьих резюме нет в открытом доступе или есть, но их мало. 17% указали, что нуждаются в представителях редких профессий и синих воротничков с высокой квалификацией. Не менее специфичным и даже проблемным является подбор топ-менеджеров (25%) или айтишников (20%).

Больше половины (52%) работодателей делегируют внешним исполнителям задачу по подбору сотрудников «под ключ», 39% — составление лонглиста подходящих резюме, 24% — обзвон кандидатов на массовые позиции.