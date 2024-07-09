Как оплатить штрафы для бизнеса со скидкой 50 %. Часть 2

Когда и как бизнесу оплачивать штрафы в половинном размере.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Ранее я уже писала о том, какие штрафы можно оплачивать со скидками физическим лицам. Здесь коснемся штрафов для бизнеса, которые оплачиваются со скидкой 50%.

Когда?

Скидка действительна при оплате штрафа в течение 20 дней после их назначения.

Кому и что?

Полный список — ч. 1.3—3 ст. 32.2 КоАП РФ.

3. если взыскание наложено за правонарушения, перечисленные в ч. 1.3—1 ст. 32.2 КоАП РФ. Многие льготные статьи, по которым можно воспользоваться скидкой, распространяются на узкий круг лиц. В частности:

Однако в список «льготных» нарушений входят и те, которые может совершить практически любая компания.

Статья КоАП РФ Нарушение Части 1, 3, 4 ст. 13.25 Неисполнение АО, кредитным кооперативом, страховщиком обязанности по хранению документов Статья 14.36 Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, участникам (акционерам, членам, учредителям) юрлица в случае, если представление таких документов предусмотрено законом Статья 15.17 Недобросовестная эмиссия ценных бумаг Статья 15.19 Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках Статья 15.23.1 Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов