Как оплатить штрафы для бизнеса со скидкой 50 %. Часть 2

Здравствуйте!
Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
Ранее я уже писала о том, какие штрафы можно оплачивать со скидками физическим лицам. Здесь коснемся штрафов для бизнеса, которые оплачиваются со скидкой 50%.
Когда?
Скидка действительна при оплате штрафа в течение 20 дней после их назначения.
Кому и что?
компаниям — представителям малого и среднего бизнеса разрешено уплачивать 50 процентов от штрафа, установленного за нарушения антимонопольных правил по ч. 1—4 ст. 14.32 КоАП РФ (ч. 1.3-2 ст. 32.2 КоАП РФ). Например, штрафы за заключение картельного соглашения.
25 июля 2022 года возможность воспользоваться льготой получили организации и ИП в отношении штрафов, назначенных в ходе государственного и муниципального контроля, (за некоторыми исключениями). В список исключений вошли, в частности:
злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15);
злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31);
недобросовестная конкуренция (ст. 14.33);
незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (ст. 14.56);
незаконное вознаграждение от имени юрлица (ст. 19.28) и другие.
Полный список — ч. 1.3—3 ст. 32.2 КоАП РФ.
3. если взыскание наложено за правонарушения, перечисленные в ч. 1.3—1 ст. 32.2 КоАП РФ. Многие льготные статьи, по которым можно воспользоваться скидкой, распространяются на узкий круг лиц. В частности:
в отношении банков (например, невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России (ч. 9 ст. 19.5 или непредставление информации в Банк России (ст. 19.7.3);
МФО (например, непредставление или несвоевременное представление информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй (ч. 6 ст. 15.26.1) или осуществление деятельности, запрещенной законодательством РФ о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (ч. 4 ст. 15.26.1);
СРО (например, неразмещение СРО, членство в которой является обязательным, информации о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО, если обязанность по его формированию предусмотрена федеральными законами, а также сведений, содержащихся в реестре членов СРО, на своем официальном сайте (ч. 2 ст. 14.52);
организаторов торговли (например, нарушение порядка раскрытия информации, установленного законодательством об организованных торгах (ч. 3 ст. 14.24), воспрепятствование проведению Банком России проверок или уклонение от таких проверок (ч. 4 ст. 14.24);
ломбардов (нарушение законодательства РФ (ст. 15.26.2)).
Однако в список «льготных» нарушений входят и те, которые может совершить практически любая компания.
Статья КоАП РФ
Нарушение
Части 1, 3, 4 ст. 13.25
Неисполнение АО, кредитным кооперативом, страховщиком обязанности по хранению документов
Статья 14.36
Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, участникам (акционерам, членам, учредителям) юрлица в случае, если представление таких документов предусмотрено законом
Статья 15.17
Недобросовестная эмиссия ценных бумаг
Статья 15.19
Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках
Статья 15.23.1
Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов
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