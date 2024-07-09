Что делать, если родитель не платит алименты

В материале немного о том, что делать, когда второй родитель не помогает в содержании ребенка после расторжения брака.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

К сожалению, случаи , когда один из родителей уходит и больше не появляется в жизни ребенка: не звонит, не пишет, не помогает финансово, не так уж редки.

Что в этом случае делать второму родителю, который остался с ребенком?

💥Подать заявление о взыскании алиментов в мировой суд. Судья вынесет судебный приказ.

💥 Отнести судебный приказ в территориальный отдел ФССП. Судебный пристав примет заявление к производству.

💥 Написать заявление приставу о проведении исполнительного розыска должника. Особенно актуально, если заявление об открытии исполнительного производства подано уже давно, а пристав не предпринимает никаких активных действий. После заявления пристав должен искать должника.

💥 Если через год должника не найдут и алименты платиться не будут, судебный пристав должен дать документ о невозможности взыскания.

💥 После этого можно пойти в суд с заявлением о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим.

💥 В случае признания должника безвестно отсутствующим, ребёнку будет назначено пособие по потере кормильца.

Еще право на пособие имеет нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители отсутствующего неплательщика. Об этом можно прочитать здесь

Например, если муж пропал и оставил жену с новорожденным ребенком, женщина сможет получать пособие на себя пока ребенку не исполнится 3 года и пособие на ребенка пока ему не исполнится 18 лет, а если учится - то 23 года.

А если отсутствующий родитель объявится?

Это проблемы отсутствующего. Ему через суд придется доказывать обратное.

А при подаче заявления в суд придется показать адрес местонахождения. После чего приставы смогут найти должника по алиментам и начать взыскивать с него долг, в том числе и за прошлые периоды.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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