Исполнение госконтрактов в условиях санкций 2025. Как избежать начисления неустоек?

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам о возмещении и возмещении и взыскании убытков, строительным и иным спорам, споров из исполнения госконтрактов.
Исполнение госконтрактов часто оборачивается головной болью для стороны-«исполнителя». Законы о контрактной системе закупок позволяют заказчику и отказываться от исполнения контрактов и начислять значительные штрафные неустойки и пени.
Я уже писала про исполнение по таким обязательствам.
Но сейчас судебная практика потихоньку начинает «смотреть» глазами исполнителя.
Пока ее крайне мало и пока крайне сложно, но все же есть.
🎌🚩И несколько процессов из моей личной практики, один из них пока еще не завершен, первую инстанцию мы (я!))) выиграли, вторая еще идет ... очень сложно и очень много приходится прикладывать усилий для защиты исполнителя (моего доверителя), но .. (как- нибудь расскажу о нем) - тоже это подтверждают.
Очередным примером изменения подхода стало попавшееся на глаза дело…
Преамбула
Казенное учреждение заключило с ИП контракт на поставку медицинского оборудования. В установленный срок предприниматель не смог выполнить обязательства и отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке.
Причиной невыполнения условий договора стали санкции, введенные иностранными государствами против РФ. Поскольку оборудование было импортным, зарубежные компании перестали поставлять его в Россию.
Надеясь на возобновление поставок, предприниматель несколько раз обращался к заказчику с предложением подождать возобновления поставок или заменить оборудование на отечественные аналоги. Но заказчик отказывался.
По условиям контракта в случае неисполнения обязательств поставщик обязан уплатить неустойку. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения контракта, исходя из 1/300 ставки ЦБ, действовавшей на дату уплаты пени. За невыполнение условий контракта, после его расторжения, заказчик начислил поставщику неустойку.
Исполнитель претензию предприятия не удовлетворил и пени не уплатил. Это послужило основанием для обращения заказчика в суд. Однако суды двух инстанций приняли сторону поставщика (Постановление Восьмого ААС от 03.03.2025 № 08АП-13291/2024).
Суды указали
если неисполнение обязательств связано с обстоятельствами непреодолимой силы (н-р, санкции на ввоз импортного оборудования)- сторона освобождается от уплаты неустойки;
предусмотренное договором оборудование производилось в Германии и попало под санкции. Предоставить его не смогли бы и другие поставщики;
подрядчик принял все меры, чтобы исполнить контракт, и неоднократно уведомлял об этом заказчика.
Эти причины позволили судам не взыскивать неустойку, а списать ее.
Готова помочь в решении ваших юридических вопросов!))
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