Исполнение госконтрактов в условиях санкций 2025. Как избежать начисления неустоек?

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам о возмещении и возмещении и взыскании убытков, строительным и иным спорам, споров из исполнения госконтрактов.

Исполнение госконтрактов часто оборачивается головной болью для стороны-«исполнителя». Законы о контрактной системе закупок позволяют заказчику и отказываться от исполнения контрактов и начислять значительные штрафные неустойки и пени.

Я уже писала про исполнение по таким обязательствам.

Но сейчас судебная практика потихоньку начинает «смотреть» глазами исполнителя.

Пока ее крайне мало и пока крайне сложно, но все же есть.

🎌🚩И несколько процессов из моей личной практики, один из них пока еще не завершен, первую инстанцию мы (я!))) выиграли, вторая еще идет ... очень сложно и очень много приходится прикладывать усилий для защиты исполнителя (моего доверителя), но .. (как- нибудь расскажу о нем) - тоже это подтверждают.

Очередным примером изменения подхода стало попавшееся на глаза дело…