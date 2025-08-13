Каков порядок определения срока владения по недвижимости, купленной по ДДУ 2025

Специалисты Минфина РФ разъяснили порядок определения минимального срока владения квартирой или иным жилым помещением, приобретенным по договору долевого участия (ДДУ), для целей освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при его последующей продаже (письмо Минфина от 05.06.2025 № 03-04-05/55310).

По общему правилу срок владения недвижимостью исчисляется с даты государственной регистрации права собственности. Однако в отношении жилья, купленного по ДДУ, применяется иной подход: момент возникновения права владения определяется ✅ датой полной оплаты стоимости объекта по договору.

А если расчеты по ДДУ осуществлялись ✅️с использованием эскроу-счета, то срок владения начинает течь с момента зачисления денежных средств на этот счет.

Освобождение от НДФЛ при продаже жилья предоставляется при условии нахождения объекта в собственности в течение установленного законом минимального срока — трех или пяти лет в зависимости от обстоятельств.

Трехлетний срок применяется, если у продавца нет в собственности другого жилья, за исключением случаев, когда новое жилье было приобретено в течение 90 дней после продажи предыдущего. В такой ситуации проданный объект при расчете минимального срока владения во внимание не принимается.