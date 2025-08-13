Каков порядок определения срока владения по недвижимости, купленной по ДДУ 2025
По общему правилу срок владения недвижимостью исчисляется с даты государственной регистрации права собственности. Однако в отношении жилья, купленного по ДДУ, применяется иной подход: момент возникновения права владения определяется ✅ датой полной оплаты стоимости объекта по договору.
А если расчеты по ДДУ осуществлялись ✅️с использованием эскроу-счета, то срок владения начинает течь с момента зачисления денежных средств на этот счет.
Освобождение от НДФЛ при продаже жилья предоставляется при условии нахождения объекта в собственности в течение установленного законом минимального срока — трех или пяти лет в зависимости от обстоятельств.
Трехлетний срок применяется, если у продавца нет в собственности другого жилья, за исключением случаев, когда новое жилье было приобретено в течение 90 дней после продажи предыдущего. В такой ситуации проданный объект при расчете минимального срока владения во внимание не принимается.
Информации об авторе
Людмила Решетникова
Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг
