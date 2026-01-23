Обзор судебной практики в сфере РОП

Привлечение субподрядной организации для утилизации
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2024 по делу № А65-27452/2023
Управление Росприроднадзора обратилось с заявлением в арбитражный суд о взыскании задолженности с Общества по экологическому сбору, в связи с отсутствием документов, подтверждающих утилизацию отходов.
Общество настаивало, что полностью утилизировало отходы упаковки из гофрированного картона путем передачи иной организации, которая имела необходимые условия для дальнейшей утилизации. В суд представлены договор и акты приема-передачи.
Судебные инстанции признали факт утилизации упаковки из гофрированного картона.
Суд также указал, что действующее законодательство не запрещает производителям товаров передавать другим хозяйствующим субъектам для дальнейшей утилизации упаковку из гофрированного картона, которая относится к отходам V класса опасности.
Для обращения с отходами V класса опасности, оформление специальной лицензии не требуется. Для правильного формирования отчетности о выполнении нормативов утилизации необходимо, чтобы отходы упаковки действительно были утилизированы, и эта утилизация подтверждена документами.
Суды отказали в удовлетворении требований Управления, признав факт утилизации отходов.
Возврат излишне уплаченного экосбора
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.01.2023 по делу № А32-47257/2021
Общество подало иск к Управлению Росприроднадзора с требованием о взыскании порядка 1 млн. руб., которые были уплачены в качестве экологического сбора, но, по мнению истца, излишне.
Управление ссылалось на разногласия по сумме возврата сбора и отсутствие информации за какие категории Обществом произведена оплата экологического сбора, а совпадение некоторых наименований не может свидетельствовать о том, что плата производилась непосредственно за те же группы упаковок, которые произведены Обществом.
Суды встали на сторону Общества.
Суды установили, что Общество под собственной торговой маркой и для самостоятельной продажи товары не производит. Между Обществом и иным юридическим лицом заключен договор подряда, согласно которому Общество выступает в роли подрядчика (изготовителя), где подрядчик берет на себя обязательство перерабатывать ПЭТ-сырье, переданное заказчиком, и изготавливать из него ПЭТ-преформы (продукцию) для нужд заказчика.
Суды разъяснили, что экологический сбор за упаковку обязаны платить только производители товаров, которые реализуют ее конечному потребителю. Но по условиям договора подряда Общество не обязано было реализовывать продукцию заказчика. Но несмотря на это, Общество произвело оплату экологического сбора.
В итоге суды пришли к выводу, что Управление обязано вернуть излишне уплаченную сумму экологического сбора.
Подтверждает ли договор поставки макулатуры факт утилизации отходов?
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2024 по делу № А68-13923/2023
Общество обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным требование Управления Росприроднадзора о внесении изменений в отчетность и погашении задолженности по экологическому сбору. Общество настаивало, что выполнило нормы утилизации, подтверждая это договорами на поставку макулатуры.
Суды отказали в удовлетворении требований, отметив, что производители и импортеры товаров должны обеспечивать выполнение нормативов утилизации. Выполнение нормативов должно подтверждаться договорами или актами утилизации.
Суды отклонили ссылку ответчика на договоры поставки между Обществом и иными юридическими лицами, поскольку в самом тексте договоров однозначно указано на переход права собственности от продавца к покупателю в момент передачи товара.
Суды указали, что эти договоры по своей сути являются договорами поставки вторичного сырья. В материалы дела не представлен договор оказания услуг по утилизации отходов от использования готовых товаров.
Доказательств, свидетельствующих о том, что при заключении договоров поставки макулатуры действительная воля сторон была направлена на заключение договора на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, либо на заключение договора поручения или агентского договора, Обществом не представлено.
Суды отказали в удовлетворении требований Общества, установив, что компания не выполнила нормативы утилизации и не подтвердила выполнение обязательств по утилизации отходов.
