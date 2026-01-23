Обзор судебной практики в сфере РОП

Привлечение субподрядной организации для утилизации

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2024 по делу № А65-27452/2023

Управление Росприроднадзора обратилось с заявлением в арбитражный суд о взыскании задолженности с Общества по экологическому сбору, в связи с отсутствием документов, подтверждающих утилизацию отходов.

Общество настаивало, что полностью утилизировало отходы упаковки из гофрированного картона путем передачи иной организации, которая имела необходимые условия для дальнейшей утилизации. В суд представлены договор и акты приема-передачи.

Судебные инстанции признали факт утилизации упаковки из гофрированного картона.

Суд также указал, что действующее законодательство не запрещает производителям товаров передавать другим хозяйствующим субъектам для дальнейшей утилизации упаковку из гофрированного картона, которая относится к отходам V класса опасности.

Для обращения с отходами V класса опасности, оформление специальной лицензии не требуется. Для правильного формирования отчетности о выполнении нормативов утилизации необходимо, чтобы отходы упаковки действительно были утилизированы, и эта утилизация подтверждена документами.

Суды отказали в удовлетворении требований Управления, признав факт утилизации отходов.