Так ли безопасно для работодателя увольнение по соглашению сторон

Любовь Грибанова, директор по юридическим услугам «Мариллион», в авторской колонке для РБК Pro уточняет, как уволить по ст. 78 и не проиграть бывшему сотруднику в суде.

Еще каких-то пять лет назад любой юрист по трудовому праву практически в любой конфликтной ситуации мог однозначно посоветовать работодателю: «Выводите работника на соглашение сторон» (ст. 78 ТК РФ).

Этот вариант был своего рода палочкой-выручалочкой практически для любого кейса. Даже оспаривание работником собственноручно подписанного соглашения выглядело почти абсурдной ситуацией, судебная практика и разъяснения властей были в основном в пользу работодателя.

К примеру, Минтруд России в письме от 10.04.2014 № 14-2/ООГ-1347 пояснял, что соглашение сторон о расторжении трудового договора может быть заключено даже в дату его заключения, поскольку в ТК РФ не указано, за сколько времени до даты увольнения можно заключать такое соглашение. Отсюда, по мнению Минтруда России, следовало, что это соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекратить отношения. При этом Минтруд отмечал, что работник не вправе, в отличие от увольнения по собственному желанию, отказаться от договоренности.

Аналогичная позиция высказывалась и в п. 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2: в документе отмечается, что аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника.

Интересная ситуация складывалась и с выходным пособием, о выплате которого стороны договаривались при расторжении трудового договора по соглашению сторон. По сути, его выплата являлась исключительно доброй волей работодателя, и, в случае если уже после расторжения трудового договора работодатель приходил к выводу, что пообещал работнику слишком высокую плату за увольнение, пособие вполне могло быть не выплачено, а суды становились на сторону компании.

Начиная с 2014 года Верховный суд России высказывал именно такую позицию, полагая, что выплата работнику при увольнении, предусмотренная соглашением сторон о расторжении трудового договора, не является выходным пособием, не направлена на возмещение работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых обязанностей, а также, поскольку не предусмотрена действующей у работодателя системой оплаты труда, носит по существу произвольный характер (определение Верховного суда Российской Федерации от 30.05.2014 № 5-КГ14-43, определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 10.08.2015 № 36-КГ15-5).

Примеров судебных разбирательств, где суды различных инстанций высказывали мнение, аналогичное позиции ВС РФ, можно привести множество (апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 27.03.2018 № 33-6196/2018 по делу № 2-1581/2017; Московского городского суда от 24.05.2017 по делу № 33-19301/2017; Московского городского суда от 08.02.2017 по делу № 33-4672/2017; Санкт-Петербургского городского суда от 02.03.2018 № 33-6196/2018; определение Второго КСОЮ от 11.03.2021 по делу № 88-5229/2021 и т.д.).

Однако все имеет тенденцию меняться, и судебная практика в особенности.