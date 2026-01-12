Камеральные налоговые проверки в льготных регионах в 2026 году (Калмыкия, Удмуртия)

Пролог: Битва за один процент

Меня зовут Александр Бугрушев. Я налоговый адвокат, и прямо сейчас мой клиент, предприниматель из Калмыкии, находится в эпицентре первой в России выездной налоговой проверки по обвинению в фиктивной налоговой миграции.

На кону — не только доначисления (недоимка 6 %, пеня и штраф 40 % от недоимки), но и принципиальный вопрос: может ли селлер из Москвы или другого города, законно перерегистрировавшись, применять льготный УСН 1% в Калмыкии/Удмуртии или другом льготном регионе?

Перед тем как строить защиту, мы сделали неочевидный ход — отправили официальный запрос в Минфин Калмыкии. Сам запрос и ответ на него можно прочитать в нашем ТГ – канале.

Ответы поразили: закон Республики Калмыкия не требует от предпринимателя ни обязательного проживания, ни склада, ни офиса. Казалось бы, победа. Но когда началась выездная, а затем и камеральные налоговые проверки в отношении других предпринимателей, стало ясно: этого ответа недостаточно для защиты, поскольку налоговики представили более 20 – ти доказательств своего обвинения.

С 2026 года начнется новая эра — экстерриториальные камеральные проверки. Вашу декларацию с льготным УСН 1% в Калмыкии или Удмуртии будет анализировать не местный инспектор, а алгоритмы и специалисты из федерального центра и других налоговых. В своем ТГ – канале мы приводили пример, как налоговики из других не льготных регионов относятся к налогоплательщикам, применяющим ставку 1 % по УСН.

Острый кейс из практики: В Удмуртии налоговая сделала ставку на самое слабое место — жилье. Они запрашивали данные у ресурсоснабжающих компаний по домам, где «мигранты» купили доли. И обнаруживали, что в этих «долевых домах без окон и дверей» нулевое потребление воды и электричества. Такой факт в рамках камеральной налоговой проверки становится убийственным аргументом. Один провал — и фиктивная налоговая миграция считается доказанной для всех «соседей» по долевому владению.