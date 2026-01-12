Камеральные налоговые проверки в льготных регионах в 2026 году (Калмыкия, Удмуртия)

Пролог: Битва за один процент
Меня зовут Александр Бугрушев. Я налоговый адвокат, и прямо сейчас мой клиент, предприниматель из Калмыкии, находится в эпицентре первой в России выездной налоговой проверки по обвинению в фиктивной налоговой миграции.
На кону — не только доначисления (недоимка 6 %, пеня и штраф 40 % от недоимки), но и принципиальный вопрос: может ли селлер из Москвы или другого города, законно перерегистрировавшись, применять льготный УСН 1% в Калмыкии/Удмуртии или другом льготном регионе?
Перед тем как строить защиту, мы сделали неочевидный ход — отправили официальный запрос в Минфин Калмыкии. Сам запрос и ответ на него можно прочитать в нашем ТГ – канале.
Ответы поразили: закон Республики Калмыкия не требует от предпринимателя ни обязательного проживания, ни склада, ни офиса. Казалось бы, победа. Но когда началась выездная, а затем и камеральные налоговые проверки в отношении других предпринимателей, стало ясно: этого ответа недостаточно для защиты, поскольку налоговики представили более 20 – ти доказательств своего обвинения.
С 2026 года начнется новая эра — экстерриториальные камеральные проверки. Вашу декларацию с льготным УСН 1% в Калмыкии или Удмуртии будет анализировать не местный инспектор, а алгоритмы и специалисты из федерального центра и других налоговых. В своем ТГ – канале мы приводили пример, как налоговики из других не льготных регионов относятся к налогоплательщикам, применяющим ставку 1 % по УСН.
Острый кейс из практики: В Удмуртии налоговая сделала ставку на самое слабое место — жилье. Они запрашивали данные у ресурсоснабжающих компаний по домам, где «мигранты» купили доли. И обнаруживали, что в этих «долевых домах без окон и дверей» нулевое потребление воды и электричества. Такой факт в рамках камеральной налоговой проверки становится убийственным аргументом. Один провал — и фиктивная налоговая миграция считается доказанной для всех «соседей» по долевому владению.
2. Алгоритм и источники информации в ходе проверки
Налоговая проводит проверку по четкому многоуровневому алгоритму, собирая данные из десятков источников.
Этап 1: Риск-ориентированный отбор.
Мониторинг ЕГРИП/ЕГРЮЛ на предмет миграции из "нельготных" регионов.
Анализ деклараций по УСН: резкое падение суммы налога при сохранении или росте доходов после смены региона.
Низкая налоговая нагрузка по всем налогам втч зарплатным в рамках валового оборота
Этап 2: Воссоздание цифрового портрета налогоплательщика.
Сбор данных ведется по пяти ключевым направлениям, формирующим "доказательную мозаику":
1. Центр деловых активностей:
o Контрагенты: Анализ географии поставщиков и подрядчиков. Отсутствие контрагентов в льготном регионе — ключевой аргумент обвинения.
o Логистика: Запросы к маркетплейсам (Wildberries, Ozon) и фулфилмент-центрам об адресах складов отгрузки/приемки. Для селлеров это основной источник данных.
o Услуги: Местонахождение бухгалтерских, юридических, маркетинговых служб.
2. Трудовая деятельность и кадры:
o Анализ места работы сотрудников.
o Проверка совместительства самого ИП по данным ПФР и ФСС. Факт официального трудоустройства в "старом" регионе — мощное доказательство.
o Запросы к работодателям-контрагентам.
3. Центр жизненных интересов (физическое присутствие):
o Недвижимость: Проверка пригодности жилья для проживания (запросы в ресурсоснабжающие организации о потреблении воды, электроэнергии). "Долевая" покупка в доме без коммуникаций — типичная "красная тряпка".
o Регистрация: Постановка на воинский учет, получение корреспонденции.
o Социальные связи: Знание соседей, сособственников.
4. Финансовые потоки:
o География банковского обслуживания: Отделения, где открыты счета (ИП и личные).
o Анализ транзакций: Сопоставление "подставных" мелких платежей в льготном регионе с реальными тратами в "старом" (заправки, супермаркеты, метро). Паттерн выявляется мгновенно.
o IP-адреса доступа к онлайн-банку.
o Адреса для возврата товаров, указанные маркетплейсам.
5. Цифровой след:
o IP-адреса входа в личные кабинеты маркетплейсов, операторов ЭДО, банков.
o Данные агрегаторов доставки (Яндекс.Еда, Delivery Club) — систематические заказы на адрес в "старом" регионе.
o Социальные сети: Наличие или отсутствие локализованных каналов продаж (например, группа "Товары_08" для Калмыкии).
3. Защитная модель: как противостоять обвинениям
На основе анализа документов можно сформулировать основы экспертной защитной модели.
1. Деловая цель — основа основ.
Цель переезда не может сводиться к "уплате налогов в бюджет Калмыкии" или "теплому климату". Необходимо легитимизировать решение бизнес-логикой:
Развитие локального присутствия.
Тестирование новых каналов сбыта.
Планы по созданию локальной инфраструктуры (склад, пункт выдачи).
2. "Бутиковая", а не "массовая" точка входа.
Отказ от шаблонных, "покупных" инструментов (доля в заброшенном доме, аренда "массового" адреса). Каждый элемент должен быть индивидуализирован и логически встроен в легенду бизнеса. Риск "долевого" подхода: при проверке одного "соседа" проверят всех.
3. Работа с доказательствами.
· Легальные инструменты: Нельзя полагаться на "подставные" платежи по картам или подмену IP-адресов. Эти доказательства легко опровергаются и дискредитируют налогоплательщика.
· Использование разъяснений Минфина Калмыкии:
Наш запрос в Минфин Калмыкии дал чёткий ответ: для льготного УСН 1% не требуется проживание, офис или конкретный ОКВЭД. Но! Это не щит, а инструмент. Цитируйте его, связывая с вашей деловой целью: «Минфин не требует склада, а я, как селлер на FBO, использую инфраструктуру маркетплейса, который является моим ключевым контрагентом, заменяющим десятки локальных подрядчиков»
.Контраргумент для селлеров: Специфика бизнеса на маркетплейсах (FBO) такова, что маркетплейс сам является ключевым контрагентом, берущим на себя логистику, хранение и выдачу. Требовать от селлера наличия склада или офиса в регионе — несоответствие цифровой реальности.
4. Процессуальная грамотность.
· Участие в встречных проверках контрагентов для согласования позиций.
· Активное использование прав на дачу пояснений, представление ходатайств, возражений на акты.
· Стратегическое представление доказательств не на ранней стадии проверки, а на этапе судебного разбирательства, где их будет оценивать независимая сторона.
4. Типичные фатальные ошибки налогоплательщиков
1. Пассивность при встречных проверках. Игнорирование запросов к контрагентам ведет к формированию негативной доказательной базы.
2. Отсутствие процессуальной стратегии. Неиспользование права на представление возражений, пояснений, что лишает возможности повлиять на решение.
3. Использование "негодных доказательств". Подставные платежи по картам, фиктивные договоры аренды — такие улики только усугубляют положение.
4. Непонимание истинных намерений инспекции. Неумение отличить формальный запрос от начала глубокой проверки, что приводит к соответствующей реакции.
Заключение и прогноз на 2026 год
Камеральная налоговая проверка в 2026 году станет высокотехнологичным инструментом противодействия фиктивной миграции. Упор будет сделан на анализ больших данных из банков, маркетплейсов, агрегаторов и государственных информационных систем.
Льготная ставка УСН — это не запрещенный прием, а законная возможность, требующая легализации. Ключ к ее безопасному применению — доказательная деловая цель и реальное, а не формальное, присутствие бизнес-логики в выбранном регионе.
Автор: Александр Бугрушев, налоговый адвокат, защищающий предпринимателей в спорах о фиктивной налоговой миграции и законном применении льготного УСН 1%.
