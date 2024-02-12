Зарубежный доход физических лиц должен включаться в базу их ИП на УСН. Разъяснения Минфина

Предприниматели, зарегистрированные в качестве ИП на УСН, получающие доход от источников за пределами РФ в качестве физических лиц, должны включать такой доход в базу по УСН своего ИП и уплачивать налоги в РФ.

Такой позиции стали придерживаться с недавнего времени территориальные инспекции ФНС РФ — Письмо Минфина РФ от 04.10.2022 № 03-04-05/95640.

Информация о факте получения физическим лицом зарубежных доходов становится известна при подаче ими отчетов о движении денежных средств по зарубежным счетам и налоговых деклараций 3-НДФЛ, содержащих сведения о доходах, полученных за пределами РФ.

Суть претензий налоговиков в том, что с таких доходов должен быть уплачен УСН 6% (при применении такого режима), а не НДФЛ 13%. На первый взгляд, это выгоднее самому налогоплательщику, НО особенностью УСН является невозможность зачесть уплаченный за пределами РФ налог — таким образом, на практике может получаться двойное налогообложение.

Разберем данную ситуацию более детально и опишем рекомендуемый порядок действий в этой ситуации.

(СТАТЬЯ) Зачисление арендных платежей на зарубежный счет — незаконная валютная операция в 2024 году

В базу по ИП на УСН в РФ должны включаться в том числе зарубежные доходы

Ст 346.14 НК устанавливает, что объектом налогообложения при применении УСН являются «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов» — по выбору налогоплательщика. При этом, статья не содержит указания на то, что в базу по УСН должны включаться только доходы от источников в РФ, следовательно, рассуждения на тему того, что налог при применении УСН должен уплачиваться со всемирного дохода — законодательно обоснованы.

НК РФ Статья 346.14. Объекты налогообложения (Прим. автора — для УСН)

Объектом налогообложения признаются:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов.

Ведь аналогично для случаев получения доходов, облагаемых НДФЛ, НК РФ содержит прямое указание на то, в каких случаях НДФЛ уплачивается, а в каких — нет:

НК РФ Статья 209. Объект налогообложения (Прим. автора — для НДФЛ).

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

При этом, ключевое значение имеет НЕ факт регистрации в качестве ИП,

а факт применения им УСН

Отличия ИП на УСН и ИП на ОСНО

ИП на УСН 6% (15%). ИП на УСН уплачивает налог, который так и называется: «налог в связи с применением УСН». Данный вид налога имеет единую ставку 6% (15%) и уплачивается в РФ со всемирного дохода, независимо от налогового статуса физического лица, на которого зарегистрирован этот ИП.

Это может быть выгодно в случаях, когда физическое лицо уезжает из РФ, становится налоговым НЕрезеидентом, но при этом, продолжает получать доходы от предпринимательской деятельности в РФ — с таких доходов ИП вправе продолжать уплачивать 6% (УСН «доходы»), т.к. данный вид налог НЕ имеет иных ставок, установленных, например, для налоговых НЕрезидентов в отличие от НДФЛ

ИП на УСН уплачивает «налог в связи с применением УСН» 6% (15%):

в базу включаются доходы, полученные как в РФ, так и за пределами РФ (зарубежные доходы),

уплачивается как налоговыми резидентами РФ, так и налоговыми НЕрезидентами РФ.

ИП на ОСНО 13% + НДС 20%

А вот более редкая конструкция в виде ИП на ОСНО. Особенностью является то, что ИП в ней уплачивает другой вид налога, а именно НДФЛ, который имеет 2 ставки: 13-15% для налоговых резидентов РФ по доходам от источников в РФ и по зарубежным доходам, а также 30% для налоговых НЕрезидентов РФ по доходам от источников в РФ.

ИП на ОСНО уплачивает НДФЛ 13-15% (резиденты) и 30% (НЕрезиденты) и НДС 20%:

в базу включаются доходы, полученные в РФ и за пределами РФ налоговыми резидентами,

в базу НЕ влючаются доходы, полученные за пределами РФ налоговыми НЕрезидентами,

НДС уплачивается только в случае реализации на территории РФ.

Применение положений СОИДН при уплате УСН

Особенностью режима УСН является невозможность зачитывать данный вид налога с налогами, уплаченными за рубежом, тк рамочные положения СОИДН не распространяют свое действие на налоги, применяемые при специальных режимах. Проверить данный факт применительно к конкретной стране возможно в большинстве случаев в статье 2 «Налоги, на которые распространяется Договор». В большинстве случаев это:

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций; подоходный налог с физических лиц; налог на имущество предприятий; налоги на имущество физических лиц

Взаимный зачет указанных налогов возможен, но любых иных — нет, это также подтверждается Письмом Минфина РФ от 04.10.2022 № 03-04-05/95640.

Если ИП в РФ не зарегистрировано

ФНС РФ имеет чёткую позицию по этому вопросу — если физическое лицо получает доход от осуществления им предпринимательской деятельности и при этом НЕ зарегистрировано в качестве ИП или юридического лица, то следует считать, что такое физическое лицо получает доход как ИП на ОСНО с обязанностью уплаты НДФЛ 13-15% и НДС 20% при реализации товаров, работ или услуг на территории РФ — Письмо ФНС РФ от 27 апреля 2021 г. № БС-4-11/5795@

Как не нарушить валютное законодательство (ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле»)

Неожиданностью начала 2024 года стала претензия территориальной инспекции в адрес налогоплательщика, выразившаяся в том, что, по мнению налогового органа, на физические лица, зачисляющие доход от предпринимательской деятельности на свои зарубежные счета, должны руководствоваться нормами валютного законодательства, установленными для российских организаций, в частности:

должны ежеквартально представлять в налоговый орган ОДС (а не ежегодно как физические лица)

должны использовать для таких зачислений счета в уполномоченных банках

По второму пункту считаем, что не все так однозначно, т.к. абз 2 ч 5 ст 12 ФЗ-173 устанавливает, что:

«Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным такими резидентами с нерезидентами, в отношении которых требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, были отменены».

То есть даже если физическое лицо приравнивается к российской организации, то для

законности валютных операций необходимо доказать, что зачисление средств происходило по ВЭД

Рекомендуем дождаться вынесения решения по этому делу (будет опубликовано в нашем Телеграм канале), из которого будет видна конечная позиция налогового органа.

Что делать тем, кто получает зарубежный доход, например, арендную плату от сдачи квартиры

В первую очередь необходимо определить, является ли осуществляемая за пределами РФ деятельность «предпринимательской», детальные критерии Вы можете найти в этом обзоре. В зоне риска следующие зачисления:

арендная плата от сдачи в аренду коммерческой недвижимости или нескольких жилых объектов,

доход от регулярной покупке-продаже объектов недвижимости,

вознаграждение за оказываемые за пределами РФ услуги нерезидентам,

проценты при предоставлении займов нерезидентам.

Налоговым резидентам РФ, имеющим ИП на УСН

зарегистрироваться в качестве местного ИП в стране получения дохода и уплачивать налоги только в местный бюджет (для целей налогов зарубежный ИП рассматривается налоговиками как иностранное «предприятие» и его доход не облагается налогом в РФ — Письмо МинФина РФ от 28 февраля 2017 г. N03-08-05/11172 и Письмо МинФина РФ от 11 октября 2021 г. N03-08-05/81984).

ИЛИ, если в РФ имеются доходы ИП.

включать зарубежный доход в базу по УСН с уплатой в РФ 6% (15%), но БЕЗ зачета уплаченного за пределами РФ налога (3-НДФЛ в этом случае не подается. В состав ОКВЭД ИП необходимо внести вид деятельности, осуществляемый за пределами РФ).

ИЛИ, если в РФ нет доходов ИП.

перейти на ОСНО и включать зарубежный доход в базу по НДФЛ с уплатой в РФ 13% (15%) и с зачетом уплаченного за пределами РФ налога (3-НДФЛ в этом случае продолжает подаваться как и ранее. В состав ОКВЭД ИП необходимо внести вид деятельности, осуществляемый за пределами РФ). При получении зарубежных доходов от нерезидентов НДС в РФ не возникает.

Налоговым резидентам РФ, НЕ имеющим ИП.

зарегистрироваться в качестве местного ИП в стране получения дохода и уплачивать налоги только в местный бюджет (см выше).

ИЛИ, если в РФ планируются иные доходы ИП.

зарегистрироваться в качестве ИП на УСН и включать зарубежный доход в базу по УСН с уплатой в РФ 6% (15%), далее — см выше.

ИЛИ, если в РФ не планируются иные доходы ИП.

зарегистрироваться в качестве ИП на ОСНО и включать зарубежный доход в базу по НДФЛ с уплатой в РФ 13% (15%), далее — см выше.

Налоговым НЕрезидентам РФ, имеющим ИП на УСН.

зарегистрироваться в качестве местного ИП в стране получения дохода и уплачивать налоги только в местный бюджет (см выше) — имеет смысл только в случае, если в РФ имеется ИП, который необходимо продолжать использовать для получения доходов в РФ).

ИЛИ, если в РФ имеются доходы ИП.

включать зарубежный доход в базу по УСН с уплатой в РФ 6% (15%), далее — см выше.

ИЛИ, если в РФ нет доходов ИП.

ликвидировать ИП — см ниже.

Налоговым НЕрезидентам РФ, НЕ имеющим ИП.

действия не требуются, т.к. отсутствие регистрации в качестве ИП, как мы писали выше, повлечет принудительное признание такого зарубежного дохода объектом налогообложения как при ИП на ОСНО с обязанностью уплаты НДФЛ, однако, доход от источников за пределами РФ, полученный налоговым нерезидентом, НЕ облагается НДФЛ в РФ.

Данный обзор не должен рассматриваться как окончательная юридическая консультация, т.к. вывод о правомерности совершения каждых юридических действий может быть сделан только после комплексного изучения всех условий и имеющихся документов.

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