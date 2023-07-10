Нарушение учета контракта в уполномоченном банке влечет штраф от 20-40% от суммы валютной операции

📌Об этом напомнил Верховный суд РФ в пункте 5 своего Обзора судебной практики по вопросам привлечения к ответственности за валютные правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ.

❗️В соответствии с главой 4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (с изменениями, вступившими в силу с 1 апреля 2024 года) на учет в уполномоченном банке подлежат постановке следующие договоры между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым равна или превышает:

🔹3 млн руб (для импортных или кредитных договоров) и

🔹10 млн руб (для экспортных договоров).

По курсу на дату заключения контракта или последних изменений к нему:

договоры по вывозу и ввозу товаров в рамках ВЭД на территорию/с территории РФ (за исключением документарных ценных бумаг), включая агентские/комиссии/поручения, договоры, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и РИД, в том числе исключительных прав на них, включая агентские/комиссии/поручения, договоры, предусматривающие сдачу/лизинг в аренду недвижимого и движимого имущества — применяется с 1 апреля 2024 года, договоры, предусматривающие предоставление/возврат займов.

📌 ПРИМЕР — Договор по сдаче в аренду нерезиденту квартиры за пределами РФ, принадлежащей россиянину с расчетом через зарубежный счет подлежит постановке на учет при сумме платежей, превышающей 10 млн руб (при этом каждый новый контракт «обнуляет» указанный лимит).

📎Контракты без указания суммы подлежат постановке на учет при достижении указанных выше пороговых значений.

❗️Если расчеты осуществляются без участия уполномоченного банка через счета в зарубежных банках — контракт также подлежит постановке на учет в любом уполномоченном банке РФ.

‼️ Некорректные снятие с учета контракта, а также перевод в другой банк без снятия с учета в первом банке также влечет незаконность валютных операций, совершаемых по нему.

📌Не требуют постановки на учет контракты:

трудовые договоры,

вклады в капитал КИК,

получение дивидендов,

покупка/продажа недвижимости за пределами РФ,

прочие, не подпадающие под критерии в Инструкции.

✅ Рекомендуем связаться с валютным отделом Вашего банка в РФ для уточнения деталей, применительно к Вашей ситуации.