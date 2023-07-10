Нарушение учета контракта в уполномоченном банке влечет штраф от 20-40% от суммы валютной операции

❗️В соответствии с главой 4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (с изменениями, вступившими в силу с 1 апреля 2024 года) на учет в уполномоченном банке подлежат постановке следующие договоры между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым равна или превышает:
🔹3 млн руб (для импортных или кредитных договоров) и
🔹10 млн руб (для экспортных договоров).
По курсу на дату заключения контракта или последних изменений к нему:
договоры по вывозу и ввозу товаров в рамках ВЭД на территорию/с территории РФ (за исключением документарных ценных бумаг), включая агентские/комиссии/поручения,
договоры, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и РИД, в том числе исключительных прав на них, включая агентские/комиссии/поручения,
договоры, предусматривающие сдачу/лизинг в аренду недвижимого и движимого имущества — применяется с 1 апреля 2024 года,
договоры, предусматривающие предоставление/возврат займов.
📌 ПРИМЕР — Договор по сдаче в аренду нерезиденту квартиры за пределами РФ, принадлежащей россиянину с расчетом через зарубежный счет подлежит постановке на учет при сумме платежей, превышающей 10 млн руб (при этом каждый новый контракт «обнуляет» указанный лимит).
📎Контракты без указания суммы подлежат постановке на учет при достижении указанных выше пороговых значений.
❗️Если расчеты осуществляются без участия уполномоченного банка через счета в зарубежных банках — контракт также подлежит постановке на учет в любом уполномоченном банке РФ.
‼️ Некорректные снятие с учета контракта, а также перевод в другой банк без снятия с учета в первом банке также влечет незаконность валютных операций, совершаемых по нему.
📌Не требуют постановки на учет контракты:
трудовые договоры,
вклады в капитал КИК,
получение дивидендов,
покупка/продажа недвижимости за пределами РФ,
прочие, не подпадающие под критерии в Инструкции.
✅ Рекомендуем связаться с валютным отделом Вашего банка в РФ для уточнения деталей, применительно к Вашей ситуации.
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