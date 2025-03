Расчет налога с прибыли КИК

(п 3 и п 3.1. ст 309.1 НК РФ)



🔹для КИК, имеющих портфель ЦБ:



1) из (к) прибыли необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от переоценки портфеля (строка Net fair value gain through profit and loss)



2) величину прибыли (убытка) от продажи инструментов (кроме ПФИ) (строка Profit or loss on trading of securities) необходимо скорректировать на "историческую стоимость"



🔹 для КИК, имеющих доли участия в дочерних организациях:



1) из (к) прибыли необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от переоценки долей в УК дочерней организации



2) величину прибыли (убытка) от продажи доли в УК дочерней организации необходимо скорректировать на "историческую стоимость" принятия к учету такой организации



🔹из прибыли КИК необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от восстановленного (сформированного) резерва (если применимо)



⚠️ При сравнении с пороговым значением 10 млн руб - п.22 и п.23 Письмо Минфина РФ от 10 февраля 2017 г. №03-12-11/2/7395:



🔹НЕ учитываются убытки предшествующих лет

🔹дивиденды, выплаченные КИК своему акционеру