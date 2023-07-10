Расчет налога с прибыли КИК

📌СРАВНЕНИЕ С ПОРОГОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

🔹используется величина строки "Прибыль ДО налогообложения" (Profit before taxation)



🔹при переводе в рубли используется среднее арифметическое значение курса иностранной валюты к рублю



Опубликованные на сайте ФНС РФ значения средних курсов иностранных валют совпадают с данными на этом ресурсе



Также можно выгрузить в таблице excel курсы на каждый день с сайта ЦБ РФ и по формуле рассчитать среднее арифметическое за финансовый год



⚠️ Необходимо учитывать показатель прибыли всей компании (а НЕ пропорционально доле участия в ней контролирующего лица).

📌Корректировки, которые необходимо произвести ДО сравнения с пороговым значением

(п 3 и п 3.1. ст 309.1 НК РФ)



🔹для КИК, имеющих портфель ЦБ:



1) из (к) прибыли необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от переоценки портфеля (строка Net fair value gain through profit and loss)



2) величину прибыли (убытка) от продажи инструментов (кроме ПФИ) (строка Profit or loss on trading of securities) необходимо скорректировать на "историческую стоимость"



🔹 для КИК, имеющих доли участия в дочерних организациях:



1) из (к) прибыли необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от переоценки долей в УК дочерней организации



2) величину прибыли (убытка) от продажи доли в УК дочерней организации необходимо скорректировать на "историческую стоимость" принятия к учету такой организации



🔹из прибыли КИК необходимо вычесть (прибавить) прибыль (убыток) от восстановленного (сформированного) резерва (если применимо)



⚠️ При сравнении с пороговым значением 10 млн руб - п.22 и п.23 Письмо Минфина РФ от 10 февраля 2017 г. №03-12-11/2/7395:



🔹НЕ учитываются убытки предшествующих лет

🔹дивиденды, выплаченные КИК своему акционеру

📌 Если прибыль КИК превысила 10 млн руб

1.Возможно заявить любое из оснований, предусмотренных ст 25.13-1 НК РФ для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения



ИЛИ



2.Рассчитать и заплатить НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК

📌 Расчет налога с нераспределенной прибыли КИК

НДФЛ =



Прибыль КИК до налогообложения

МИНУС

Распределенные дивиденды

МИНУС

Убытки прошлых периодов в порядке их получения

УМНОЖИТЬ

НДФЛ 13-15% (для 2024 года) и 13-22% далее

МИНУС

Иностранный корп налог КИК



*Прибыль КИК, Распределенные дивиденды, Убытки КИК и Иностранный налог учитываются пропорционально доле участия в КИК

📌 РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Письмо МинФина от 28 апреля 2017 г. N 03-12-12/2/26265



🔹учитываются выплаченные в году, следующем за фин периодом КИК, выплаченные из накопленной прибыли любых фин периодов в прошлом



🔹 учитываются промежуточные целевого фин периода



🔹вычитание производится в валюте фин отчетности



🔹если после уменьшения прибыли КИК на дивиденды получается отрицательная величина - налоговая декларация 3-НДФЛ не представляется

📌 УБЫТКИ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

🔹вычитаются в рублях, начиная с 2018 фин периода - по среднему курсу ЦБ РФ за такой период



🔹возможно учесть только за периоды, в отношении которых представлено Уведомление о КИК



🔹если после уменьшения прибыли КИК на убытки прошлых периодов получается отрицательная величина - налоговая декларация 3-НДФЛ не представляется



⚠️ Если после уменьшения прибыли КИК на дивиденды и убытки прошлых лет получается положительная величина - в налоговый орган представляется налоговая декларация 3-НДФЛ

📌 ИНОСТРАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ КИК

🔹вычитается из размера НДФЛ в рублях по курсу на дату совершения оплат корп налога компанией по платежным поручениям



🔹 подтверждается копиями платежных поручений



🔹 разрешается применять независимо от включения страны КИК в какие-либо списки



🔹для КИК из страны без СОИДН, документ, подтверждающий уплату корп налога, должен быть заверен местным налоговым органом

📌 ОСВОБОЖДЕНИЕ БУДУЩИХ ДИВИДЕНДОВ ОТ НДФЛ