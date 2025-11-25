Чек-лист: если впервые стал налоговым резидентом РФ по итогам 2025 года

Если Вы постоянно проживали за пределами РФ, но за период с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 года впервые суммарно провели более 183 дней в РФ, то вам необходимо знать некоторые важные моменты.

1. Корректно рассчитать количество дней нахождения в РФ и за пределами РФ с учетом дней вылета из РФ и прилета в РФ, а также иных особенностей и подготовить соответствующую таблицу на случай вопросов от налоговой.

2. Уведомлять о смене налогового резидентства на российское НЕ требуется...необходимо только корректно определить свои новые возникающие в этой связи права и обязанности.

⚠️ Доказывать факт нахождения в РФ также НЕ потребуется (в отличие от сложной процедуры доказывания нахождения за границей), на практике в случае вопросов достаточно будет представить сканы всех страниц всех загран паспортов и таблицу с днями нахождения в РФ/за пределами РФ в 2025 году.

⚠️ Налоговая будет оценивать резидентный статус за 2025, 2024 и 2023 годы - убедитесь, что в указанные периоды он определен корректно.

3. Если у Вас есть зарубежный банковский (или небанковский) счет.

🔹в срок до 1 июня 2026 года представить в ИФНС по месту регистрации Уведомление об открытии счета (с кодом-основанием "2"), а также Отчет о движении денежных средств (ОДДС) за 2025 год.

🔹оценить поступления на счет с точки зрения необходимости уплаты НДФЛ в РФ, руководствуясь принципом о том, что налоговый резидент РФ должен уплатить НДФЛ с доходов от источников в РФ, а также от источников за пределами РФ.

🔹оценить риски наличия незаконных валютных операций, совершенных в 2025 году.

4.Если у Вас есть иностранная организация (КИК)...

...в которой Вы владели долей более 25% (в некоторых случаях более 10%) на 31 декабря 2025 года или на любую дату распределения дивидендов в 2025 году.

🔹в срок до 1 марта 2026 года в налоговый орган необходимо представить Уведомление об участии в иностранной организации (если не подавалось ранее).

🔹в срок до 30 апреля 2026 года в налоговый орган необходимо представить Уведомление о КИК за 2025 год и финансовую отчетность КИК за 2024 фин период (в некоторых случаях с аудитом).

🔹в срок до 30 апреля 2026 года в налоговый орган необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ, если прибыль КИК превысила 10 млн руб и отсутствуют основания для освобождения такой нераспределенной прибыли от налогообложения.

5. Если у Вас есть паспорт или ВНЖ другого государства.

Убедиться, что Вы подали соответствующее уведомление в ОВМ МВД РФ.

6.Если у Вас есть зарубежный ИП.

