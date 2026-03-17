⚠️ Дарение недвижимости между близкими родственниками может облагаться налогом
📌Как мы с Вами помним,
1️. Любые подарки освобождаются от налогообложения у одаряемого, за исключением:
🔹недвижимого имущества,
🔹транспортных средств,
🔹ценных бумаг и ПФИ,
🔹цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, цифровой валюты, долей, паев
2️. Подарки, полученные от близкого родственника, освобождаются от налогообложения в любом случае, включая дарение указанных выше активов
3️. Освобождение от налога НЕ применяется, если одаряемый в течение хотя бы 1 дня в году получения подарка имел статус иноагента
📌 И еще одна "новая" особенность:
4️. Если одаряемый имеет ИП, то при получении, например, квартиры в порядке дарения даже от близкого родственника одаряемый должен уплатить налог УСН по применяемой ставке
Письмо МинФина РФ № 03-04-05/53506 от 30.05.2025
⚠️ РЕКОМЕНДАЦИЯ
При передаче квартиры близкому родственнику в порядке дарения убедитесь, что он не зарегистрирован в качестве ИП
Если же одаряемый является ИП - необходимо быть готовым подтвердить, что объект НЕ будет использоваться им в предпринимательской деятельности
Если же объект будет сдаваться - с полученного подарка необходимо уплатить УСН
