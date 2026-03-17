⚠️ Дарение недвижимости между близкими родственниками может облагаться налогом

Получать подарки всегда приятно, но радость от подарка может омрачиться, когда налоговики начислят 13% налога.

📌Как мы с Вами помним,

1️. Любые подарки освобождаются от налогообложения у одаряемого, за исключением:

🔹недвижимого имущества,

🔹транспортных средств,

🔹ценных бумаг и ПФИ,

🔹цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, цифровой валюты, долей, паев

абз 1 п 18.1 ст 217 НК РФ

2️. Подарки, полученные от близкого родственника, освобождаются от налогообложения в любом случае, включая дарение указанных выше активов

абз 2 п 18.1 ст 217 НК РФ

3️. Освобождение от налога НЕ применяется, если одаряемый в течение хотя бы 1 дня в году получения подарка имел статус иноагента

абз 3 п 18.1 ст 217 НК РФ

📌 И еще одна "новая" особенность:

4️. Если одаряемый имеет ИП, то при получении, например, квартиры в порядке дарения даже от близкого родственника одаряемый должен уплатить налог УСН по применяемой ставке

Письмо МинФина РФ № 03-04-05/53506 от 30.05.2025

⚠️ РЕКОМЕНДАЦИЯ

При передаче квартиры близкому родственнику в порядке дарения убедитесь, что он не зарегистрирован в качестве ИП

Если же одаряемый является ИП - необходимо быть готовым подтвердить, что объект НЕ будет использоваться им в предпринимательской деятельности

Если же объект будет сдаваться - с полученного подарка необходимо уплатить УСН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вы можете написать нам:

@nazarov_tax