Самые высокие штрафы отчетного периода

📌 При представлении ОДДС и 3-НДФЛ необходимо быть готовым к запросу банковских выписок.

На что в них обратить внимание в первую очередь, чтобы не получить большой штраф:

1. зачисление средств от нерезидента в иностранной валюте на банковский счет в стране без автообмена и не в ЕАЭС (все страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Сербия, Черногория, Грузия, Узбекистан и пр)

⚠️ В соответствии с неоднозначно толкуемым Разъяснением 4-ОР зачисления от нерезидентов возможны на счета в любых странах

2. валютные операции между россиянами - запрещены за исключением указанных в ст 9 ФЗ-173

3.совершение валютной операции в наличной форме - п 3 ст 14 ФЗ-173

4.Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по расходованию средств в пользу нерезидентов:

🔹приобретение/продажа недвижимости или ценных бумаг у "недружественных" нерезидентов с зарубежного счета, в отношении которого НЕ представлено уведомление в налоговый орган

🔹 оплата УК свыше 15 млн руб

🔹предоставление займов нерезидентам в иностранной валюте

🔹возврат займа в пользу нерезидента НЕ через счет С

5. Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по зачислению средств на зарубежные счета:

🔹зачисление средств в иностранной валюте, связанных с дивидендами, полученными от рос организаций (в рублях - без ограничений)

⚠️ штраф - 20-40% от суммы незаконно зачисленных средств, а также от суммы впоследствии израсходованных незаконно зачисленных средств - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ

6. Непостановка на учет в уполномоченном банке договора займа (валютного контракта ВЭД для ИП)

⚠️ штраф - 20-40% от суммы операции - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ (п 5 Обзора судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 КоАП РФ)

7. Несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа - п 1 ст 19 ФЗ-173

⚠️ штраф - 5-30% от суммы незаконно зачисленных средств - ч 4 ст 15.25 КоАП РФ

8. Непредставление отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (движения по электронным кошелькам)

⚠️ штраф - 20-40% от суммы зачисленных средств за отчетный период - ч 1.1 ст 15.25 КоАП РФ

✅ Анализ операций на предмет законности:

