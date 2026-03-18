Самые высокие штрафы отчетного периода
На что в них обратить внимание в первую очередь, чтобы не получить большой штраф:
1. зачисление средств от нерезидента в иностранной валюте на банковский счет в стране без автообмена и не в ЕАЭС (все страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Сербия, Черногория, Грузия, Узбекистан и пр)
⚠️ В соответствии с неоднозначно толкуемым Разъяснением 4-ОР зачисления от нерезидентов возможны на счета в любых странах
2. валютные операции между россиянами - запрещены за исключением указанных в ст 9 ФЗ-173
3.совершение валютной операции в наличной форме - п 3 ст 14 ФЗ-173
4.Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по расходованию средств в пользу нерезидентов:
🔹приобретение/продажа недвижимости или ценных бумаг у "недружественных" нерезидентов с зарубежного счета, в отношении которого НЕ представлено уведомление в налоговый орган
🔹 оплата УК свыше 15 млн руб
🔹предоставление займов нерезидентам в иностранной валюте
🔹возврат займа в пользу нерезидента НЕ через счет С
5. Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по зачислению средств на зарубежные счета:
🔹зачисление средств в иностранной валюте, связанных с дивидендами, полученными от рос организаций (в рублях - без ограничений)
⚠️ штраф - 20-40% от суммы незаконно зачисленных средств, а также от суммы впоследствии израсходованных незаконно зачисленных средств - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ
6. Непостановка на учет в уполномоченном банке договора займа (валютного контракта ВЭД для ИП)
⚠️ штраф - 20-40% от суммы операции - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ (п 5 Обзора судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 КоАП РФ)
7. Несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа - п 1 ст 19 ФЗ-173
⚠️ штраф - 5-30% от суммы незаконно зачисленных средств - ч 4 ст 15.25 КоАП РФ
8. Непредставление отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (движения по электронным кошелькам)
⚠️ штраф - 20-40% от суммы зачисленных средств за отчетный период - ч 1.1 ст 15.25 КоАП РФ
Ну что, друзья, с 2026 года нас ждет очередной виток валютного контроля, и теперь каждый перевод за границу будет под лупой. Банки станут первыми стражами порядка, проверяя каждую копейку, уходящую за рубеж. Интересно, как это скажется на наших фрилансерах и тех, кто получает зарплату в валюте? Неужели придется собирать кипы документов, доказывая, что деньги честно заработаны? Или, может, проще будет перейти на расчеты в рублях и забыть о валютных заморочках? Как вы думаете, стоит ли готовиться к бумажной волоките или есть шанс, что все обойдется?