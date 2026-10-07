Налоговая реформа — что может измениться с 1 января 2027 года

Законопроектом № 617-9 предлагается внести существенные изменения в НК РФ, которые затронут большинство физических лиц, а также владельцев иностранных структур.
1. Увеличение ставок НДФЛ
Все доходы физических лиц, которые в настоящее время облагаются по ставкам 13–15%, предлагается облагать по прогрессивной шкале 13–22% в составе общей налоговой базы.
Изменение затронет, в частности, инвестиционные доходы:
— дивиденды;
— купонный доход по облигациям;
— доходы от продажи ценных бумаг;
— проценты по банковским вкладам;
а также:
— доходы от продажи имущества — например, автомобилей и квартир.
Рекомендации:
— рассмотреть закрытие инвестиционных позиций до 31 декабря 2026 года;
— рассмотреть смену налогового резидентства.
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2. Владельцам КИК
Планируется существенное увеличение размеров штрафов:
— за непредставление уведомления об участии в иностранной организации — с 50 000 до 104 000 рублей;
— за непредставление уведомления о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей;
— за непредставление финансовой отчётности вместе с уведомлением о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей.
В нашей практике такой штраф применяли в том числе за непредставление перевода финансовой отчётности с иностранного языка на русский.
— за непредставление финансовой отчётности по дополнительному запросу налогового органа — с 1 млн до 1,51 млн рублей.
Предлагается изменить критерий признания физического лица контролирующим лицом КИК: порог участия будет увеличен с 25% до 50%.
Предлагается полностью отменить необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей.
Таким образом, налог необходимо будет уплачивать с нераспределённой прибыли КИК в любом размере.
Ставка НДФЛ по данному виду дохода составляет 13–22%.
Для дивидендов также устанавливается ставка 13–22%
Рекомендации:
— проверить наличие всех необходимых уведомлений и документов по КИК и иностранным организациям;
— заранее проверить финансовую отчётность и наличие её перевода на русский язык;
— рассмотреть вопрос о выходе из КИК до 31 декабря 2026 года;
— рассмотреть переход на налог с фиксированной прибыли КИК — 5 млн рублей;
— рассмотреть смену налогового резидентства.
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3. Повышение ставки НДФЛ на дивиденды в пользу нерезидентов
Предлагается повысить ставку НДФЛ на дивиденды, получаемые налоговыми нерезидентами от российских источников, с 15% до 30%.
Рекомендация:
Рассмотреть возможность стать налоговым резидентом государства, с которым у России действует соглашение об избежании двойного налогообложения и которым предусмотрена пониженная ставка налога при выплате дивидендов.
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4. НДС 22% на покупки физических лиц в третьих странах
Предлагается ввести НДС в размере 22% на товары, приобретаемые физическими лицами в третьих странах.
Налоговыми агентами при этом будут выступать электронные торговые площадки.
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5. Перенос срока уплаты налогов
Если установленный срок уплаты налога приходится на выходной день, он будет переноситься на предыдущий рабочий день, а не на следующий.
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Важно
Если изменения будут приняты, большинство из них начнут действовать с 1 января 2027 года.