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Илья Назаров
Налоговые изменения
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Налоговая реформа — что может измениться с 1 января 2027 года

Законопроектом № 617-9 предлагается внести существенные изменения в НК РФ, которые затронут большинство физических лиц, а также владельцев иностранных структур. 1. Увеличение ставок НДФЛ Все доходы физических лиц, которые в настоящее время облагаются по ставкам 13–15%, предлагается облагать по прогрессивной шкале 13–22% в составе общей налоговой базы.

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Законопроектом № 617-9 предлагается внести существенные изменения в НК РФ, которые затронут большинство физических лиц, а также владельцев иностранных структур.

1. Увеличение ставок НДФЛ

Все доходы физических лиц, которые в настоящее время облагаются по ставкам 13–15%, предлагается облагать по прогрессивной шкале 13–22% в составе общей налоговой базы.

Изменение затронет, в частности, инвестиционные доходы:

— дивиденды;

— купонный доход по облигациям;

— доходы от продажи ценных бумаг;

— проценты по банковским вкладам;

а также:

— доходы от продажи имущества — например, автомобилей и квартир.

Рекомендации:

— рассмотреть закрытие инвестиционных позиций до 31 декабря 2026 года;

— рассмотреть смену налогового резидентства.

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2. Владельцам КИК

Планируется существенное увеличение размеров штрафов:

— за непредставление уведомления об участии в иностранной организации — с 50 000 до 104 000 рублей;

— за непредставление уведомления о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей;

— за непредставление финансовой отчётности вместе с уведомлением о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей.

В нашей практике такой штраф применяли в том числе за непредставление перевода финансовой отчётности с иностранного языка на русский.

— за непредставление финансовой отчётности по дополнительному запросу налогового органа — с 1 млн до 1,51 млн рублей.

Предлагается изменить критерий признания физического лица контролирующим лицом КИК: порог участия будет увеличен с 25% до 50%.

Предлагается полностью отменить необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей.

Таким образом, налог необходимо будет уплачивать с нераспределённой прибыли КИК в любом размере.

Ставка НДФЛ по данному виду дохода составляет 13–22%.

Для дивидендов также устанавливается ставка 13–22%

Рекомендации:

— проверить наличие всех необходимых уведомлений и документов по КИК и иностранным организациям;

— заранее проверить финансовую отчётность и наличие её перевода на русский язык;

— рассмотреть вопрос о выходе из КИК до 31 декабря 2026 года;

— рассмотреть переход на налог с фиксированной прибыли КИК — 5 млн рублей;

— рассмотреть смену налогового резидентства.

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3. Повышение ставки НДФЛ на дивиденды в пользу нерезидентов

Предлагается повысить ставку НДФЛ на дивиденды, получаемые налоговыми нерезидентами от российских источников, с 15% до 30%.

Рекомендация:

Рассмотреть возможность стать налоговым резидентом государства, с которым у России действует соглашение об избежании двойного налогообложения и которым предусмотрена пониженная ставка налога при выплате дивидендов.

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4. НДС 22% на покупки физических лиц в третьих странах

Предлагается ввести НДС в размере 22% на товары, приобретаемые физическими лицами в третьих странах.

Налоговыми агентами при этом будут выступать электронные торговые площадки.

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5. Перенос срока уплаты налогов

Если установленный срок уплаты налога приходится на выходной день, он будет переноситься на предыдущий рабочий день, а не на следующий.

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Важно

Если изменения будут приняты, большинство из них начнут действовать с 1 января 2027 года.

Информации об авторе

Илья Назаров

Илья Назаров

Юрист в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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