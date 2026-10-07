Налоговая реформа — что может измениться с 1 января 2027 года

2. Владельцам КИК

Планируется существенное увеличение размеров штрафов:

— за непредставление уведомления об участии в иностранной организации — с 50 000 до 104 000 рублей;

— за непредставление уведомления о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей;

— за непредставление финансовой отчётности вместе с уведомлением о КИК — с 500 000 до 754 000 рублей.

В нашей практике такой штраф применяли в том числе за непредставление перевода финансовой отчётности с иностранного языка на русский.

— за непредставление финансовой отчётности по дополнительному запросу налогового органа — с 1 млн до 1,51 млн рублей.

Предлагается изменить критерий признания физического лица контролирующим лицом КИК: порог участия будет увеличен с 25% до 50%.

Предлагается полностью отменить необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей.

Таким образом, налог необходимо будет уплачивать с нераспределённой прибыли КИК в любом размере.

Ставка НДФЛ по данному виду дохода составляет 13–22%.

Для дивидендов также устанавливается ставка 13–22%

Рекомендации:

— проверить наличие всех необходимых уведомлений и документов по КИК и иностранным организациям;

— заранее проверить финансовую отчётность и наличие её перевода на русский язык;

— рассмотреть вопрос о выходе из КИК до 31 декабря 2026 года;

— рассмотреть переход на налог с фиксированной прибыли КИК — 5 млн рублей;

— рассмотреть смену налогового резидентства.

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