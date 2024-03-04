Прежде чем нанять юриста или адвоката, проверьте его портфолио. Как работают некоторые юристы

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По делу позиция уже сформирована и подана в суд, состоялось первое судебное заседание, на котором присутствовали представители (юристы и адвокаты) других ответчиков, которым тоже предъявили аналогичные иски.

👩🏻‍⚖️Заседание суд отложил так как многие юристы принесли свои позиции непосредственно в судебное заседание. Спустя пару дней я начал знакомиться с отзывами других юристов, защищающих своих доверителей. Всем очевидно, что рынок юристов перенасыщен, но несмотря на это, большинство из них работают как попало.

Прочитав отзывы юристов, один из которых на 2 страницы я сделал для себя некоторые выводы:

  1. Я бы никогда не доверил защиту своих интересов таким юристам и адвокатам;

  2. Я бы никогда не взял на работу в свою команду таких юристов и адвокатов;

  3. Эти юристы не уважают судью, который рассматривает дело;

  4. Им индифферентно какое решение вынесет судья;

  5. Такие юристы точно не являются мне и моим коллегам в нашей команде конкурентами.

Приведу один пример из отзыва такого горе юриста, который защищает интересы доверителя на 40 000 000 рублей.

Юрист просит суд применить срок исковой давности. Это предложение сформулировано в пять слов. При этом нет фактического обоснования с описанием конкретных обстоятельств дела  с какого момента, по его мнению, срок исковой давности должен исчисляться.

Нет обоснования в какой момент истек срок исковой давности. Нет юридического обоснования как этот срок должен суд применять. Нет примеров из аналогичных дел из судебной практики по применению срока давности.

Иными словами юрист говорит судье, я заявил срок, а вы там сами разберитесь с какого момента исчислять, как это делать и сами найдите обоснование в практике и в законе, у вас времени свободного много, а у меня его нет.

То есть отзыв юриста в части срока исковой давности представлен только одним предложением.

Для тех кто не понимает судьи ценят, когда представители максимально облегчают им работу и по сути в своей письменной позиции в защиту доверителя расписывают так как будто они описывают проект судебного акта.

Задача опытного и высококвалифицированного юриста сделать всю работу за судью и максимально облегчить ему принятие решение в вашу пользу, а не вынуждать тратить время и выполнять работу за этого наглого бестолкового юриста.

Для сравнения в моем отзыве 8 страниц из 16 было посвящено подробному обоснованию необходимости применения срока давности с примера из практики.

В данном деле такие юристы могут выехать на результате работы других. Но в другом деле им это не пролезет, так как в другом деле они могут быть единственным ответчиком и другие юристы за них качественную работу не проведут, тогда судья с высокой долей вероятности примет решение против них. А если еще и оппонент будет качественно работать, то шансов на успех у таких юристов вообще не будет.

❗️Прежде чем нанимать юристов и адвокатов проверяйте их портфолио и запрашивайте примеры написанных ими письменных позиций по другим аналогичным делам.

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