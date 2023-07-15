Просили привлечь к субсидиарной ответственности, а привлекли к убыткам, разве так можно?

📌 Независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд самостоятельно квалифицирует предъявленное требование.

При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе убытков, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.

👉🏼 Таким образом, позицию защиты нужно сразу выстраивать так, чтобы суд мог и по субсидиарной ответственности, и по убыткам вынести решение об отказе в иске.

❗️Рассчитывать на то, что раз в иске про убытки ни слова не написано, значит привлечь к этому виду ответственности суд не может не получится. В данном случае суд не выходит за пределы заявленных исковых требований.