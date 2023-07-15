За что могут привлечь юриста к субсидиарной ответственности?

А разве такое бывает, спросите Вы? И не такое бывает, отвечу я. Представьте себе, в организации жил-был юрист, а может быть, юристка…

А разве такое бывает, спросите Вы? И не такое бывает, отвечу я. Представьте себе, в организации жил-был юрист, а может быть, юристка. Жила она счастливо, выполняя свои обязанности и ни о чем плохом не догадываясь. В её задачи входила проверка и подписание бумаг по доверенности — зачастую это были сделки, которые ей подсовывал директор, постоянно улыбающийся и угощающий шоколадками. Не может же такой заботливый руководитель обманывать?

Но темные времена не обошли стороной компанию, и однажды она осталась без работы. Спустя два месяца ей предложили более выгодную должность в другой организации. И вот, спустя полгода, у неё в руках повестка из суда. Она вдруг оказывается ответчиком по делу о признании сделок недействительными и, более того, привлекается к субсидиарной ответственности. Она в шоке, ведь её подпись стоит на документах, которые теперь считают убыточными для организации.

Такую ситуацию можно представить не только с новичками, но и с опытными юристами, работающими в больших компаниях. Бывает, что руководитель на важной встрече или же просто не в состоянии подписать необходимые бумаги. Спасти ситуации может только доблестный начальник юридического или «другого» не менее важного отдела, подписав все быстро по заранее приготовленной доверенности на этот самый случай.

Я встречал в своей жизни людей, которые исчезают в определенные моменты, когда им становиться невыгодно самостоятельно подписывать документы и перекладывают ответственность всеми правдами и неправдами на других доверчивых сотрудников. В итоге именно они оказываются в суде, где им с трудом удается оправдаться в своих действиях, которые были продиктованы прямыми указаниями вышестоящих руководителей.

Столкнулись с подобной ситуацией? Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов избежать суровых последствий!