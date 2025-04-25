Двойная ответственность перед кредиторами: субсидиарка и поручительства — последствия и риски

🤔 Можно ли снова взыскать те же долги с руководителя в рамках субсидиарной ответственности?

⚖️ Представим ситуацию: компания активно кредитовалась в банках, а руководитель был поручителем. Потом наступили сложные времена, и компания обанкротилась. Среди кредиторов в основном банки, и с руководителя взыскивают долги по поручительствам.

🤔 Можно ли снова взыскать те же долги с руководителя в рамках субсидиарной ответственности?

Сам руководитель уже несет солидарную ответственность по всем долгам компании. Есть ли смысл кредиторам повторно взыскивать с него аналогичную сумму в рамках иска о субсидиарной ответственности?

🔎 На практике такие ситуации случаются, и вот почему:

🔹Долги по поручительствам можно списать через процедуру банкротства, а долги по субсидиарной ответственности не списываются.

🔹Основания для долгов по поручительству и субсидиарной ответственности различны: поручительство — это договор, а субсидиарная ответственность — противоправные действия руководителя, доведшие организацию до банкротства.

🔹Некоторые доказанные основания привлечения к субсидиарной ответственности могут иметь уголовные последствия для руководителя, чего не происходит в случае поручительства.

⚠️ Есть ли смысл повторно привлекать к субсидиарной ответственности руководителя, который и так уже имеет долги по поручительствам? Однозначно да, с точки зрения кредиторов. Но стоит ли защищаться от субсидиарки, если уже просудили по поручительствам? Безусловно, да — это поможет избежать дополнительных рисков, в том числе уголовных (ст. 159, 196, 195 УК РФ).