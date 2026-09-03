Можно ли сохранить автомобиль при банкротстве, если он необходим члену семьи с инвалидностью

🚗 Не каждый автомобиль должника обязательно должен быть реализован в банкротстве. Исключение возможно, если транспорт необходим самому гражданину или члену его семьи в связи с инвалидностью. Финансовый управляющий потребовал передать три автомобиля должника.

🚗 Не каждый автомобиль должника обязательно должен быть реализован в банкротстве. Исключение возможно, если транспорт необходим самому гражданину или члену его семьи в связи с инвалидностью.

Финансовый управляющий потребовал передать три автомобиля должника. Суды двух инстанций поддержали его, несмотря на доводы о том, что одним из автомобилей пользуется супруга должника с бессрочной инвалидностью II группы.

⚖️ Кассация с таким подходом не согласилась.

Автомобиль был внесен в Федеральный реестр инвалидов, а сторона ссылалась на необходимость транспорта для регулярного лечения и получения медицинской помощи.

📌 Суд округа напомнил: нуждаемость в автомобиле может оцениваться не только применительно к самому должнику, но и к членам его семьи. При этом транспорт не обязательно должен быть специально оборудован для инвалида.

Однако инвалидность сама по себе не дает автомобилю автоматического исполнительского иммунитета. Суд должен исследовать состояние здоровья, ограничения в передвижении, фактическое использование машины и необходимость доступа к медицинской помощи.

Поскольку нижестоящие суды полноценно эти обстоятельства и представленные доказательства не исследовали, спор в отношении автомобиля направили на новое рассмотрение.

📄 Дело № А65-37442/2023.

📩 Если в конкурсную массу включили имущество, необходимое должнику или членам его семьи по состоянию здоровья, возможность его сохранения зависит от конкретных обстоятельств и доказательств нуждаемости.