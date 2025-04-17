ЦОК Поисковик ПРОФК (2) 14.04 Мобильный
Projecto.pro
Менеджмент

Бесят больше бумаги, заедающей в принтере: 9 причин для ссор с коллегами

Конфликты в офисе — как перерыв на кофе: случаются каждый день. Но если кофе бодрит, то ссоры утомляют. Разберем 9 причин, почему сотрудникам не живется мирно, и добавим немного юмора.

🔹Борьба за статус

Некоторые стремятся выделиться любой ценой: доносят на коллег, присваивают чужие идеи, подавляют инициативу других. Такая конкуренция разрушает доверие и командный дух.​

Пример:
Петя добавил свой логотип на общий проект и сказал: «Ну, я же финализировал презентацию». Сказал он это и на командном мите, и на созвоне с начальником, и на встрече с фаундером. Хотя весь его вклад в проект — это просто «нажать сохранить».

Что делать:
Создавать культуру командных побед, а не личных звезд.

Кот Степан, конечно, звезда. А Петя - нет.

🔹Неравное вознаграждение

Если сотрудники считают, что их труд оценивается несправедливо, это вызывает зависть и обиды. Прозрачная система премий и наказаний помогает избежать недовольства.​

Пример:
Маша за месяц закрыла 5 сделок, а Саша — одну. Премию дали Саше. Почему? Потому что он «молодец». Теперь Маша копит на увольнение.

Что делать:
Вводить прозрачную систему бонусов. И объяснять, кто за что получает плюшки.

Столько должна была зарабатывать Маша

🔹Обман

Невыполненные обещания, сокрытие информации или манипуляции подрывают доверие. Честность и открытость — основа здоровых отношений в коллективе.​

Пример:
Игорь пообещал сделать отчёт к пятнице, а в пятницу исчез с лицом «меня похитили инопланетяне». Документ нашелся... в понедельник. Без таблиц.

Что делать:
Честно говорить о сроках и просить помощь, если не успеваешь. И никаких НЛО.

База перед квартальным отчетом

🔹Слухи и сплетни

Недостаток информации порождает домыслы. Своевременное информирование команды и опровержение слухов предотвращают конфликты.​

Пример:
Катя шепнула в курилке, что начальник уходит. Через час весь офис был на HH, а руководитель просто ушёл к стоматологу.

Что делать:
Делиться официальной информацией. Или хотя бы добавлять к слухам фразу: «Но это не точно».

Катя и весь офис в этот момент такие:

🔹Личная неприязнь

Несовместимость характеров может привести к напряженности. Важно выявлять такие случаи и минимизировать взаимодействие между конфликтующими сторонами.​

Пример:
Олег жует с открытым ртом, Таня громко слушает подкасты в жанре тру-крайм. У них общая комната. Теперь у них общий конфликт.

Что делать:
Просто. Наушники, уважение и немного личного пространства.

пон-кот.gif
Только котикам можно не уважать других. Всем остальным: уважайте

🔹Разногласия во мнениях

Разные взгляды на рабочие процессы — частая причина споров. Обсуждение и поиск компромиссов помогают найти оптимальные решения.

Пример:
Надя считает, что синий фон презентации «успокаивает», а Костя уверен, что он «убивает продажи». Спорили до конца квартала. Презентацию так и не сделали.

Что делать:
Факты > мнения. Тестируйте, а не спорьте.

Захотелось купить, ммм?

🔹Разные цели

Когда сотрудники преследуют личные интересы, а не общие цели компании, возникают противоречия. Четкое определение задач и приоритетов объединяет команду.​

Пример:
HR хочет нанять кого-нибудь «по душе команде». Руководитель — «по KPI». В итоге взяли двоих. Ни один не прижился.

Что делать:
Синхронизировать цели. Один корабль — один курс.

Будем честны: вот наша цель

🔹Формализм

Строгое следование инструкциям без учета реальных обстоятельств вызывает раздражение. Гибкость и здравый смысл в применении правил способствуют гармонии.​

Пример:
Дима не помог новичку, потому что «в его должностной инструкции этого нет». Зато есть в инструкции по человечности.

Что делать:
Иногда надо включать мозг, а не пункт 4.3.5.

Скажем "Нет!" бесполезному формализму

🔹Ошибки руководства

Несправедливость, непоследовательность и отсутствие обратной связи со стороны начальства провоцируют конфликты. Компетентное и честное руководство создает здоровую рабочую атмосферу.

Пример:
Начальник сказал: «Я за открытый диалог», а потом уволил двух самых откровенных. Команда замолчала. Навсегда.

Что делать:
Доверие не выдают приказом. Его надо заслужить.

Он выбрал говорить на языке фактов

А знаете, что ещё создает здоровую атмосферу в коллективе? Отвечаем: рабочее пространство в Projecto. В программе видно, кто чем занят, кто в декрете, а кто забыл подгрузить договор на работу с подрядчиком. Мягко намекнуть и проблем не будет. Попробуйте.

Информации об авторе

Projecto.pro

Projecto.pro

7 подписчиков 116 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию