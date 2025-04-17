Бесят больше бумаги, заедающей в принтере: 9 причин для ссор с коллегами

Некоторые стремятся выделиться любой ценой: доносят на коллег, присваивают чужие идеи, подавляют инициативу других. Такая конкуренция разрушает доверие и командный дух.​

Пример:

Петя добавил свой логотип на общий проект и сказал: «Ну, я же финализировал презентацию». Сказал он это и на командном мите, и на созвоне с начальником, и на встрече с фаундером. Хотя весь его вклад в проект — это просто «нажать сохранить».