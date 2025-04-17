Бесят больше бумаги, заедающей в принтере: 9 причин для ссор с коллегами

🔹Борьба за статус
Некоторые стремятся выделиться любой ценой: доносят на коллег, присваивают чужие идеи, подавляют инициативу других. Такая конкуренция разрушает доверие и командный дух.
Пример:
Петя добавил свой логотип на общий проект и сказал: «Ну, я же финализировал презентацию». Сказал он это и на командном мите, и на созвоне с начальником, и на встрече с фаундером. Хотя весь его вклад в проект — это просто «нажать сохранить».
Что делать:
Создавать культуру командных побед, а не личных звезд.
🔹Неравное вознаграждение
Если сотрудники считают, что их труд оценивается несправедливо, это вызывает зависть и обиды. Прозрачная система премий и наказаний помогает избежать недовольства.
Пример:
Маша за месяц закрыла 5 сделок, а Саша — одну. Премию дали Саше. Почему? Потому что он «молодец». Теперь Маша копит на увольнение.
Что делать:
Вводить прозрачную систему бонусов. И объяснять, кто за что получает плюшки.
🔹Обман
Невыполненные обещания, сокрытие информации или манипуляции подрывают доверие. Честность и открытость — основа здоровых отношений в коллективе.
Пример:
Игорь пообещал сделать отчёт к пятнице, а в пятницу исчез с лицом «меня похитили инопланетяне». Документ нашелся... в понедельник. Без таблиц.
Что делать:
Честно говорить о сроках и просить помощь, если не успеваешь. И никаких НЛО.
🔹Слухи и сплетни
Недостаток информации порождает домыслы. Своевременное информирование команды и опровержение слухов предотвращают конфликты.
Пример:
Катя шепнула в курилке, что начальник уходит. Через час весь офис был на HH, а руководитель просто ушёл к стоматологу.
Что делать:
Делиться официальной информацией. Или хотя бы добавлять к слухам фразу: «Но это не точно».
🔹Личная неприязнь
Несовместимость характеров может привести к напряженности. Важно выявлять такие случаи и минимизировать взаимодействие между конфликтующими сторонами.
Пример:
Олег жует с открытым ртом, Таня громко слушает подкасты в жанре тру-крайм. У них общая комната. Теперь у них общий конфликт.
Что делать:
Просто. Наушники, уважение и немного личного пространства.
🔹Разногласия во мнениях
Разные взгляды на рабочие процессы — частая причина споров. Обсуждение и поиск компромиссов помогают найти оптимальные решения.
Пример:
Надя считает, что синий фон презентации «успокаивает», а Костя уверен, что он «убивает продажи». Спорили до конца квартала. Презентацию так и не сделали.
Что делать:
Факты > мнения. Тестируйте, а не спорьте.
🔹Разные цели
Когда сотрудники преследуют личные интересы, а не общие цели компании, возникают противоречия. Четкое определение задач и приоритетов объединяет команду.
Пример:
HR хочет нанять кого-нибудь «по душе команде». Руководитель — «по KPI». В итоге взяли двоих. Ни один не прижился.
Что делать:
Синхронизировать цели. Один корабль — один курс.
🔹Формализм
Строгое следование инструкциям без учета реальных обстоятельств вызывает раздражение. Гибкость и здравый смысл в применении правил способствуют гармонии.
Пример:
Дима не помог новичку, потому что «в его должностной инструкции этого нет». Зато есть в инструкции по человечности.
Что делать:
Иногда надо включать мозг, а не пункт 4.3.5.
🔹Ошибки руководства
Несправедливость, непоследовательность и отсутствие обратной связи со стороны начальства провоцируют конфликты. Компетентное и честное руководство создает здоровую рабочую атмосферу.
Пример:
Начальник сказал: «Я за открытый диалог», а потом уволил двух самых откровенных. Команда замолчала. Навсегда.
Что делать:
Доверие не выдают приказом. Его надо заслужить.
А знаете, что ещё создает здоровую атмосферу в коллективе? Отвечаем: рабочее пространство в Projecto. В программе видно, кто чем занят, кто в декрете, а кто забыл подгрузить договор на работу с подрядчиком. Мягко намекнуть — и проблем не будет. Попробуйте.
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