Жара и закон: что делать, если температура в офисе зашкаливает?

🧊 Требования или всё же рекомендации?
В документе Роспотребнадзора сказано: если температура в помещении приближается к +28,5 °C, рабочий день рекомендуется сократить на 1 час. При +29 °C — на 2 часа. А если столбик термометра перевалил за +30,5 °C — до 4 часов.
Работа на открытом воздухе при температуре выше +32,5 °C и вовсе относится к опасным условиям труда.
Но важно: эти нормы — рекомендации, а не обязательные к исполнению требования. Работодатель может на них опираться, но не обязан внедрять их автоматически.
🏢 Какая температура считается допустимой в офисе?
Согласно СанПиН 1.2.3685-21, температура воздуха в помещениях — один из показателей микроклимата. Для офисных сотрудников (работа сидя или с умеренной подвижностью) максимальная допустимая температура летом — 28 °C. Всё, что выше — уже отклонение от санитарных норм.
Но вот что важно: текущие законы не обязывают сокращать рабочий день при нарушении температурных норм. Если температура превышает допустимую — работать вообще нельзя. Это нарушение санитарных правил.
🤔 Что может предпринять работодатель?
Вариант 1: Установить кондиционеры
Самый надёжный и логичный способ — обеспечить комфортный микроклимат. Кондиционеры, сплит-системы, приточная вентиляция — любые технические решения, которые стабилизируют температуру.
Да, это затратнее, чем распечатать рекомендации, но эффективнее. И не придётся пересматривать режим работы каждый раз, когда за окном +30.
Вариант 2: Изменить режим работы
Можно перенести рабочие часы на утреннее и вечернее время. Это законно, но не всегда просто.
Если график прописан в трудовом договоре — его изменение потребует подписания дополнительных соглашений с каждым сотрудником, если нет — можно внести изменения в правила внутреннего распорядка. Но и здесь важно договориться с коллективом: односторонние действия могут вызвать жалобы и проверки.
Вариант 3: Объявить простой
Если охладить помещение невозможно, а работать при температуре выше 28 °C — нельзя, то юридически допустимо ввести простой.
Простой оформляется приказом, оплачивается не ниже 2/3 среднего заработка. В приказе нужно указать причины, период простоя и его масштаб (по всей компании или только в отдельных отделах). Сотрудники знакомятся с документом под роспись. Если отказываются — составляется акт.
💰 А как же зарплата при сокращении дня?
Если вы всё же решите сократить рабочий день в жару, самое безопасное — сохранить оплату в полном объёме. Если уменьшить её пропорционально отработанному времени — нужно письменное согласие сотрудника (ст. 93 ТК РФ).
🎯 Что в итоге?
Лучшее, что может сделать бизнес — решить проблему технически, а не раз за разом перестраивать работу. Постоянное изменение графика, споры и простои могут стоить дороже, чем установка кондиционеров.
Рабочее пространство должно быть комфортным. И здесь речь не только о температуре. Порядок, задачи, сроки и процессы — всё это тоже влияет на продуктивность. Поэтому, если жара уже началась, самое время навести порядок хотя бы в задачах.
Начать дискуссию