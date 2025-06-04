Жара и закон: что делать, если температура в офисе зашкаливает?

🧊 Требования или всё же рекомендации?

В документе Роспотребнадзора сказано: если температура в помещении приближается к +28,5 °C, рабочий день рекомендуется сократить на 1 час. При +29 °C — на 2 часа. А если столбик термометра перевалил за +30,5 °C — до 4 часов.

Работа на открытом воздухе при температуре выше +32,5 °C и вовсе относится к опасным условиям труда.

Но важно: эти нормы — рекомендации, а не обязательные к исполнению требования. Работодатель может на них опираться, но не обязан внедрять их автоматически.