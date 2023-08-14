Снизили налог на 1,1 миллиона в год! Кейс клиента из строительного бизнеса

Компания работает с физ. лицами, юр. лицами и предпринимателями.

После аудита выявлены следующие суммы доходов:

На строительной деятельности — 20 млн рублей в год.

На ремонтных работах — 15 млн рублей в год.

На монтажных, электромонтажных услугах — 17 млн. рублей в год.

Самый простой путь для предпринимателей — спецрежим УСН 6 %. Однако при таких доходах Клиент платил бы налоги в размере 3 120 000 рублей в год.

Но он поступил умнее: выбрал УСН «доходы минус расходы». Это помогло сэкономить: на УСН 15 % налогом облагается только та сумма дохода, которая остаётся после вычета расходов.

В строительно-ремонтной сфере расходы составляют 75% от дохода. В случае с организацией Клиента — это 39 000 000 рублей. Итого получаем:

52 000 000 (доход) – 39 0000 0000 (расходы) = 13 000 000 * 15% = 1950 000

Такой налог платил Клиент с учётом уже имеющейся экономии в сравнении и режимом УСН 6 % (расходы).

Это не предел в оптимизации налогов!

Мы пошли дальше и предложили совместить 2 режима:

УСН 15 % (доходы минус расходы) для всей строительной деятельности.

ПСН 6 % — 2 патента отдельно для ремонтной деятельности и монтажных, электромонтажных работ.

С учётом регионального закона Калужской области при ведении строительной деятельности применима пониженная ставка — 7 % вместо 15 %.

Тщательно изучаю законодательство, чтобы понять, как ЛЕГАЛЬНО экономить налоги

Так мы снизили налог для самой большой категории доходов Клиента:

20 000 000 – 15 000 000 = 5 000 000 рублей (прибыль) х 7 %= 350 000 рублей (налог)

По ПСН:

По первому патенту (ремонтным работам):

Ремонт в организации выполняют 10 человек, годовой потенциально возможный доход составит 4 962 375 руб. * 6% = 297 742 руб. 50 коп. налог.

По второму патенту (монтажным, электромонтажным работам)

Ремонт в организации выполняют 5 человек, годовой потенциально возможный доход составит 2 706 750 руб. * 6% = 162 405 руб. налог.

Итого: 810 147 рублей 50 копеек — совокупный годовой налог

Таким образом мы сэкономили Клиенту 1 139 852 рублей 50 копеек в год совершенно легально и в рамках законодательства!

Это один из примеров, когда совмещение налоговых режимов выгодно и помогает снизить налоговую нагрузку более чем в 2 (!) раза.