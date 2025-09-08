🧾 Экспорт из России в Китай: налоговые аспекты
При экспорте товаров из России в Китай применяется ставка НДС 0% ✅. Для этого необходимо предоставить в налоговые органы полный пакет документов, подтверждающих факт экспорта, в течение 180 дней с даты отгрузки 📅⏳
📑 Основные документы для подтверждения нулевой ставки НДС:
📋 Таможенная декларация
📝 Внешнеторговый контракт
🚛 Транспортные и сопроводительные документы
💵 Документы, подтверждающие получение выручки
Если компания не подтвердит перемещение товара через границу, придется уплатить НДС по стандартным ставкам ⚠️💸
При соблюдении всех требований законодательства экспортные операции могут быть значительно оптимизированы с налоговой точки зрения 🎯📈
