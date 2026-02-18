Масленица общ моб
Маргарита Харитонова
Экономика России

ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15,5% годовых 🏦💰

С 16 февраля 2026 года показатель снизился на 0,5 п.п. (с 16%) 📉⚖️

Среднесрочный прогноз по ключевой ставке:

📊 До конца 2026 года: 13,1–14,3%

📊 2027 год: 8–9% 🌿

📊 2028 год: 7,5–8,5% 🎯

Следующее заседание по ставке — 20 марта 🗓📌 Дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий 📈👀

👇 А вы как думаете, в марте будет 15%? Пишите в комментариях 💬👇

