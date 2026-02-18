ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15,5% годовых 🏦💰
Среднесрочный прогноз по ключевой ставке:
📊 До конца 2026 года: 13,1–14,3%
📊 2027 год: 8–9% 🌿
📊 2028 год: 7,5–8,5% 🎯
Следующее заседание по ставке — 20 марта 🗓📌 Дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий 📈👀
👇 А вы как думаете, в марте будет 15%? Пишите в комментариях 💬👇
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
А куда подключить комп,если в деревне интернет глушат так ,что и сотовая связь с трудом работает ,на этом фоне ещё и с заиканием. Действительно ,Нада этих придумщиков выгнать на вольные хлеба,. А то в кибинетах у них и моль на учёте, налоги платят...