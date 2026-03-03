В Госдуму внесен законопроект, который кардинально меняет правила пребывания иностранцев в России

Если его примут, работать в стране смогут только те, кто официально зарабатывает выше прожиточного минимума.

Вот главные изменения, которые могут вступить в силу с 2027 года (а для «дорогих» специалистов — уже с сентября 2026-го):

Доход ниже минимума = работа запрещена. Если средний доход иностранца (по данным ФНС) окажется ниже прожиточного минимума в регионе (с учётом коэффициента), патент или разрешение на работу просто не выдадут. А если уже выдали — аннулируют.

15 дней на сборы. Тем, кто потерял право на работу из-за низкого дохода, вместе с детьми придется покинуть Россию в течение 15 дней (если нет других законных оснований остаться). ️ Главный посыл: работать в России смогут только те иностранцы, которые могут обеспечить себя и свою семью.