Детские пособия в 2026 году в России

2. Изменения в правилах назначения единого пособия

С 1 января 2026 года введены новые правила, согласно которым для получения пособия необходимо обеспечить минимальные показатели дохода. Согласно постановлению правительства, в 2026 году каждому трудоспособному члену семьи необходимо зарабатывать не менее восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за последний расчетный период. Таким образом, новый порог дохода значительно повышается по сравнению с предыдущими нормами.[3]

Расчёт минимального дохода производится следующим образом:

МРОТ в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Следовательно, обязательный доход за 12 месяцев должен составить не менее 216 744 рублей ( $27,093 \times 8$ ).

Этот показатель применим ко всем взрослым членам семьи, кроме тех, кто имеет уважительные причины отсутствия дохода (например, беременность, болезнь, инвалидность и др.).

Также предусмотрено увеличение числа категорий граждан, имеющих право на дополнительные льготы. Например, если средний доход семьи немного превышает установленный лимит, однако существенно отличается от нормальных потребностей, возможно сохранение части льгот. Такое послабление призвано поддержать наиболее уязвимые слои населения.