КопиБУХ✅Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel /1

Максимум пользы за минимум времени. Забирайте в Избранное.

Если хочешь в экселе ты мастером стать, Да в учете управленческом задачи решать, Чтобы все коллеги сказали Ого! На КопиБУХ подпишись, ведь это легко. Сегодня узнаешь ты вот что:

Чтобы быстро в таблице все ФИЛЬТРовать, Нажимай Ctrl+Shift+L, не успеешь устать.

Когда же захочешь ты что-то НАЙТИ, Тогда вместе с Ctrl ты F захвати.

Немного волшебником можешь ты стать, Если Ctrl+H будешь легко нажимать. С ними экселю ты подмигни, И одно на другое быстрей ЗАМЕНИ.

Если в рифмованном варианте не заходит, то, собственно, Дайджест.

Ctrl+Shift+L — быстрая команда чтобы установить фильтр. Экономит вагон времени

Ctrl+F — поиск на листе

Ctrl+H — замена. Используйте, если необходимо привести данные из разных источников к одному варианту.

Бонусом еще два сочетания, которые делают работу в Excel еще проще

Alt+Shift+стрелочка вправо — сгруппировать строки/столбцы

Alt+Shift+стрелочка влево — разгруппировать строки/столбцы

Какими горячими клавишами Excel пользуетесь чаще всего? Расскажите.

Владислав Савушкин, Управленческий учет.

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