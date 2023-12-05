КопиБУХ✅Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel /1

Если хочешь в экселе ты мастером стать,
Да в учете управленческом задачи решать,
Чтобы все коллеги сказали Ого!
На КопиБУХ подпишись, ведь это легко.
Сегодня узнаешь ты вот что:
Чтобы быстро в таблице все ФИЛЬТРовать,
Нажимай Ctrl+Shift+L, не успеешь устать.
Когда же захочешь ты что-то НАЙТИ,
Тогда вместе с Ctrl ты F захвати.
Немного волшебником можешь ты стать,
Если Ctrl+H будешь легко нажимать.
С ними экселю ты подмигни,
И одно на другое быстрей ЗАМЕНИ.
Если в рифмованном варианте не заходит, то, собственно, Дайджест.
Ctrl+Shift+L — быстрая команда чтобы установить фильтр. Экономит вагон времени
Ctrl+F — поиск на листе
Ctrl+H — замена. Используйте, если необходимо привести данные из разных источников к одному варианту.
Бонусом еще два сочетания, которые делают работу в Excel еще проще
Alt+Shift+стрелочка вправо — сгруппировать строки/столбцы
Alt+Shift+стрелочка влево — разгруппировать строки/столбцы
Какими горячими клавишами Excel пользуетесь чаще всего? Расскажите.
Владислав Савушкин, Управленческий учет.
Обращайтесь за советом.
Комментарии6
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
Прикольный енотик!
Владислав
Да, крутой😎
Скрепку в лапках не получается изобразить😀
Ирина
Скрепку в кулачке спрятал. Как утяжелитель.
Владислав
Точно-точно😀
Плюсик за фантазию😎
Еленаглавный редакторКлерк
Ctrl+F постоянно использую)
Владислав
Базовая база😀
Если файл большой, то без них, как без рук🤓
Да и в небольшом файле пригодятся😉