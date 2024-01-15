⭐️Добавь в избранное ТОП-3 фишки Excel

Три приема, которые значительно экономят твое время. Забирай в избранное.

Автозамена

Для аналитической работы в Excel часто используется Себестоимость. Чтобы определить маржинальность или точку безубыточности, например.

Не тратить время на подписывание таким длинным словом соответствующей строки или столбца поможет Автозамена.

Файл. Параметры. Правописание. Параметры автозамены.

В открывшемся меню в поле Заменить пишите СБС.

Поле На: — Себестоимость.

Рабочее окно Автозамены.

Осталось нажать Добавить и Ок. Теперь, написав в ячейке СБС, вы автоматически получите Себестоимость. Сокращения можно использовать любые, хоть числовые.

Панель быстрого доступа

Функционал Excel содержит множество инструментов.

Чтобы самые необходимые были всегда под рукой, их можно вывести на Панель быстрого доступа.

Рекомендую добавить Сортировку. Один из самых часто используемых инструментов при работе с данными. Добавив его в быстрый доступ, мы исключаем одно действие — не заходим в Данные.

Рабочее окно Панель быстрого доступа.

Выделение ячеек с формулами

Чужой excel-файл — потемки. Чтобы не терять время на разбор того, что в нем мог наделать ваш предшественник, отобразите ячейки с формулами.

Главная — Найти и выделить (бинокль справа) — Формулы.

Подкрасьте выделенные ячейки с формулами их цветом. Затем проверьте, что там за формулы.

Тема Excel интересна? Продолжать делиться материалом?Пиши в комментарии.

Владислав Савушкин.

Индивидуальное развитие навыков управления финансами. Обращайтесь за советом.