Управленческий учет. Как оценить эффективность персонала?

КопиБух✅Управленческий учет и Excel. Шпаргалка для бухгалтера.

Оценка эффективности персонала. Большими мазками.

1. Выпуск по идеалу

В Управленческом учете и анализе есть метрики, которые лежат на поверхности.

Рентабельность, оборачиваемость, точка безубыточности и так далее. О них можно почитать в учебниках.

А есть моменты, которые «вскрываются в полях» из игры с цифрами. Одной из «открывалок» я поделюсь с вами.

Алгоритм действий:

Выпуск в натуральных единицах Численность рабочих Выпуск делите на рабочих и узнаете сколько продукции приходится на одного сотрудника. Определяете максимальный/оптимальный/плановый критерий. Выпуск делите на определенный выше критерий Из второго пункта вычитаете четвертый.

Полученная разница — это вопросы, с которыми необходимо разобраться.

Поднять вопрос — одна из главных задач спеца по управленке. В идеале и решить его, если на то есть компетенции и полномочия.

2. Выручка/численность

Здесь все просто. Выручку делите на численность.

Информативность повысится, если сможете разделить и выручку и рабочих по направлениям или продуктам.

Анализируете в динамике. Писать про то, что при росте показателей дела у вас идут в гору не буду. Есть нюансы.

Кто хорошо работает - тот хорошо ест) Печеньки)

3. Печеньки

Кофе и печеньки в офисе — это прекрасно. Но бизнес есть бизнес.

Поэтому в динамике анализируем расходы:

на обучение персонала

печеньки (и прочие подобные расходы, которые у всех могут быть разные)

Сравниваем с выручкой.

p.s.: Клерк с тремя кухнями можно не анализировать)))

КопиБух /1/ — горячие клавиши excel

КопиБух /2/ — суммпроизв(…)

КопиБух /3/ — работа с корявыми файлами

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

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