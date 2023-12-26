Управленческий учет. Как оценить эффективность персонала?

Оценка эффективности персонала. Большими мазками.
1. Выпуск по идеалу
В Управленческом учете и анализе есть метрики, которые лежат на поверхности.
Рентабельность, оборачиваемость, точка безубыточности и так далее. О них можно почитать в учебниках.
А есть моменты, которые «вскрываются в полях» из игры с цифрами. Одной из «открывалок» я поделюсь с вами.
Алгоритм действий:
Выпуск в натуральных единицах
Численность рабочих
Выпуск делите на рабочих и узнаете сколько продукции приходится на одного сотрудника.
Определяете максимальный/оптимальный/плановый критерий.
Выпуск делите на определенный выше критерий
Из второго пункта вычитаете четвертый.
Полученная разница — это вопросы, с которыми необходимо разобраться.
Поднять вопрос — одна из главных задач спеца по управленке. В идеале и решить его, если на то есть компетенции и полномочия.
2. Выручка/численность
Здесь все просто. Выручку делите на численность.
Информативность повысится, если сможете разделить и выручку и рабочих по направлениям или продуктам.
Анализируете в динамике. Писать про то, что при росте показателей дела у вас идут в гору не буду. Есть нюансы.
3. Печеньки
Кофе и печеньки в офисе — это прекрасно. Но бизнес есть бизнес.
Поэтому в динамике анализируем расходы:
на обучение персонала
печеньки (и прочие подобные расходы, которые у всех могут быть разные)
Сравниваем с выручкой.
p.s.: Клерк с тремя кухнями можно не анализировать)))
КопиБух /1/ — горячие клавиши excel
КопиБух /2/ — суммпроизв(…)
КопиБух /3/ — работа с корявыми файлами
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
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