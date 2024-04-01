✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля

Топ причин блокировки расчетного счета компании

Блокировка расчетного счета организации или предпринимателя — это штрафы, пени, срыв поставок, лишние беготня и головная боль бухгалтера. В этом материале мы собрали основные причины приостановки операций по счету, чтобы вы знали, на что обратить внимание для бесперебойной работы без блокировки счета и дополнительных трат.