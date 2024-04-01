✅Как разыграть коллег в Excel? Лайфхак на 1 апреля

Делаем следующее🔽
переходим в Файл-Параметры
-Дополнительно;
находим Параметры отображения листа или Показать параметры для следующего листа;
ставим галку на пункте Показывать лист справа налево.
✅Еще больше интересного. Это не шутка
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Как проходит 1 апреля? Разыграли коллег, над вами подшутили? Пишите в комментариях⏬
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии18
Доброе утро, Владислав! На москвичами погода пошутила, у нас внезапно +20, из пуховиков сразу с легкие ветровочки. Головная боль от таких перепадов обеспечена. А над вами кто-нибудь пошутил уже?
Рязанцев тоже зацепило шуточно-погодной волной😄 Столбик термометра обещает перевалить за двадцатку🌞
Ждём-с😏
Обменяю +20 на -14 😃
это где такое счастье?
Новый Уренгой, крайний север
Если верить прогнозу погоды, то ждем -22 🤪
А ну так +- одно и то же😉Больше, конечно, минус😏
Нужен такой же стикер, но со снегом и без солнца 🤣
Отлично идея😉Но пока что только до😃
Олег, через комментарий прям Бррррр🥶 передалось😃
А у вас вся спина белая!
Как вы узнали, что я в белой рубашке?🤔😃
Просто чуточка магии
Вжух))) Пойду, на всякий случай, проверю кабинет на предмет подсматривающих устройств😏
Ну дык, негров в России не так уж и мало)
О! А я нашла еще и галочку "показывать лист снизу вверх"
Это прям слишком жёстко будет😀А если справа-налево, да еще и снизу-вверх🙃По степени недолюбливания после такого прикола что может сравниться🤔Рыба в микроволновке?😏