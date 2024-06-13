⚡Как экономить деньги? Эффект латте

Кофейка рубль бережет. Что это мы все про бизнес, да про бизнес? Предлагаю сегодня обсудить личные финансы. В частности, способы экономии этих самых финансов. Наверняка, у каждого из нас есть свои методики экономии. Давайте их обсудим.

Кофе — это не только заряд бодрости, но и инструмент экономии.

Мой стикер, настал твой звездный час

Каждый экономит как и что может. Вот и американский финансист и предприниматель Дэвид Бах предложил свой вариант, который заключается в отказе от ежедневных мелких, незначительных и необязательных трат. По его мнению такой метод позволит сэкономить значительную сумму денег на длительном промежутке времени.

В качестве примера он приводит отказ от покупки чашечки кофе, чашечки латте. Ежедневный отказ от этого напитка может сэкономить нам 100 рублей. В год это будет 3'650 рублей. Как при этом бодриться непонятно😏 По этому примеру метод так и стали называть Метод латте.

Давайте прикинем.

Перед каждой тренировкой я съедаю сникерс🏆Три тренировки в неделю обходятся мне в 150 рублей. Если отказаться от допинга в тренировочном процессе, то в год можно сэкономить 7'500😏Немного добавить и можно купить годовой абонемент🤔

Готовы ли вы от чего-то отказываться, чтобы в будущем позволить себе большее? Делитесь в комментариях вариантами экономии.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.