⚡Как экономить деньги? Эффект латте

Кофе — это не только заряд бодрости, но и инструмент экономии.
Мой стикер, настал твой звездный час
Каждый экономит как и что может. Вот и американский финансист и предприниматель Дэвид Бах предложил свой вариант, который заключается в отказе от ежедневных мелких, незначительных и необязательных трат. По его мнению такой метод позволит сэкономить значительную сумму денег на длительном промежутке времени.
В качестве примера он приводит отказ от покупки чашечки кофе, чашечки латте. Ежедневный отказ от этого напитка может сэкономить нам 100 рублей. В год это будет 3'650 рублей. Как при этом бодриться непонятно😏 По этому примеру метод так и стали называть Метод латте.
Перед каждой тренировкой я съедаю сникерс🏆Три тренировки в неделю обходятся мне в 150 рублей. Если отказаться от допинга в тренировочном процессе, то в год можно сэкономить 7'500😏Немного добавить и можно купить годовой абонемент🤔
Готовы ли вы от чего-то отказываться, чтобы в будущем позволить себе большее? Делитесь в комментариях вариантами экономии.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Комментарии12
экономия это хорошо, когда она не переходит в манию, при которой начинаешь вообще во всем себе отказывать (ради сэкономленных пару тысяч в год)
Без фанатизма😉Согласен🙂
Наверное есть какое-то название для такой мании🤔
скупердяйство) но возможно миллениалы уже придумали какое-то прикольное новое слово😁
Плюшкин
плюшкин пёрышки собирал. Это как бы другое
Скупердяй он, а не другое
Сразу виден любитель кофе😂
Ну что тут скажешь😏 Люблю кофеек, особенно
Экономить деньги на любимом напитке можно, если любишь деньги больше, чем этот напиток.
"Креугольный" вопрос. Пьем "чертовски хороший" кофе, чтобы работать или работаем, чтобы пить "чертовски хороший" кофе?
Лично я рекомендую сейчас вишневый компот ))
Философский коммент😉😄
Уже вишня пошла или покупная? Заморозка?)
Своя свежайшая кислючая ))
Крутяяяяяяяяяя))) Компот припился вишневый) А вот варенье) Ммммм