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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 21/52

Эксперты счета 10 субчсет 1, общий сбор! Найдите 10+1 породу собак.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 21/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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❗Это полезно и интересно

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⭐️Система управленческого учета. Как внедрять? (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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