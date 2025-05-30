🧠Пятничный мозгонапрягатель. 21/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии16
Мопсики
предполагал, что зайдет😏
@vladsavushkin, конечно! Как эти сладенькие булочки могут не зайти)) Вот теперь чувствуется пятница!
Чего то я ни одной собаки не вижу, кроме 3-х мопсов на обложке. Наверное не поняла, что искать ))
Породы собак
Одну нашли
@vladsavushkin, А.. там породы надо искать.
Поняла теперь
@vladsavushkin, а "спом" это кто?
Легко!)) и шпиц в +1. Всем хорошей пятницы)
Ну вот и спойлер подъехал)) Не обозначил, что без них😏
А, вон как одиннадцатого пса искать надо...