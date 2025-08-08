ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Владислав Савушкин
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 31/52

Клерки, общий сбор! Знаю, что цифры уже порядком надоели, но... я не смог решить головоломку из задания, поэтому — помогайте мне!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Какое число спряталось за знаком вопроса❓

Схематоз какой-то😏

